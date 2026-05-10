力積電63.9元爆量漲停可買？傳打入英特爾「變聯電第二」、黃崇仁喊今年可期…股價得看它臉色

【撰文‧胡肇芳】

台股周四(5/7)漲勢凌厲，早盤大漲逾770點，衝破4萬2大關，最高來到42156.06點，其中，力積電(6770)傳出打入英特爾EMIB先進封裝供應鏈，市場預期成為「聯電第2」。 消息面利多讓力積電股價大噴發，盤中強攻漲停來到63.9元，終場也以漲停價作收，成交量為30萬5624張。 其他記憶體股表現部分，包括華邦電(2344)、南亞科(2408)也都漲勢強勁。 力積電董事長黃崇仁日前在致股東報告書中表示，2025年已是營運谷底，2026年公司將透過第4次轉型，結合自身技術創新以及跟客戶與策略伙伴共同合作，「相信2026年將是可期待的一年」。

力積電營運傳出捷報，根據《經濟日報》報導，力積電加入英特爾EMIB先進封裝供應鏈，成為「聯電第2」，且同步攜手台積電(2330)、英特爾衝刺先進封裝市場。

消息人士表示，力積電與英特爾合作EMIB相關項目，已進入後段驗證階段，客戶端需求持續增加，12吋IPD平台完成國際大廠認證，預計自第2季起開始放量。

外資上月賣超9.7萬張，近日買超2天後又轉賣

力積電股價周四(5/7)強勢攻上漲停，盤中漲幅9.98%，來到63.9元，買盤明顯追價鎖住，截至11時成交量近30萬張，躍居個股第2名。

根據證交所資料，外資4月賣超力積電高達9.7萬張，套現超過50億元，近期外資在連2日買超後，周三(5/6)又再次轉為賣超15623張，投信則是由賣超轉為買超，自營商呈現連3日買超，整體法人趨勢波動，主力與散戶動向分歧，集中度變化需持續關注。

翻攝雅虎股市。

董座黃崇仁喊話2026年值得期待

力積電向來不評論接單與客戶，不過董事長黃崇仁在致股東報告書中表示，2025年已是營運谷底，2026年力積電將透過第4次轉型，結合自身技術創新以及跟客戶與策略伙伴共同合作產生的綜效，「相信2026年將是可期待的一年」。

《今周刊》董事長謝金河3月底曾在臉書發文表示，力積電以18億美元把負擔沉重的銅鑼廠賣給美光，「這可能也是力積電營運的一個新轉折」，謝金河分析，力積電賣廠拿到18億美元現金，已經入帳300億台幣以上，可以先償還銀行貸款，未來關心的是力積電後續與美光的合作，看起來對力積電的未來有很大助力。

謝金河表示，力積電把原來P5廠的設備搬回P1到P3廠，原來的折舊負擔減輕。美光把HBM後段製程交給力積電，力積電把力量用在3D AI代工，PMIC電源管理IC及中介板Interpocer，美光並且技轉DDR4 8GB到16GB，這讓力積電的營運更聚焦，過去幾年的龎大虧損可能有轉盈的機會。另一個是印度塔塔的授權金已拿到1.4億美元，後續將陸續入帳。

「有人戲稱黃崇仁董事長八字帶硬，屢屢絕處逢生，在最險惡環境中，突然又見到峰迴路轉！這次是不是另一個轉捩點？可以拭目以待！」

本文授權自今周刊，原文見此。

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