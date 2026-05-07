賴總統搭史瓦帝尼專機返國 F-16V護航照曝光！她雙向陪同「萬里」如《溫馨接送情》

文．鄭鴻達

總統賴清德突破中國封鎖，在友邦史瓦帝尼王國協助下，搭乘該國專機完成國是訪問。專機在空軍4架F-16V戰機升空護航下，訪團於周二（5/5）上午10時許順利返抵國門，賴總統也在史瓦帝尼副總理、特使札杜莉（Thulisile Dladla）陪伴下，共同發表返國談話。 賴總統引用1989年的電影《溫馨接送情》台詞，表示她是「航空版的溫馨接送最佳女主角」，感謝札杜莉親自陪同訪團數萬公里航程，確保他和訪團順利往返。 賴總統也強調，有媒體以「突破」形容此行，但國家元首間互訪，本就應如出門拜訪朋友般再平凡不過的事，「是每一個國家的基本權利。」他說，中華民國台灣用行動證明，「真正國力的展現，不在於讓別人屈服，而應該是為所有人帶來幸福。」 賴總統說，此行一度受阻撓，反讓世界看到台灣人民走向世界的堅定決心和意志。他表示「地球是圓的，世界是大家的；台灣是世界的，台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界，我們不會因為打壓而退縮。」

突破中國封鎖完成出訪 賴清德搭史國專機返台

在中華人民共和國百般阻撓及國內在野黨各種質疑下，賴總統周二順利完成對非洲友邦史瓦帝尼的國事訪問，搭乘史國專機啟程返台，並於周二上午10時40分許順利降落桃園國際機場。空軍也依慣例派遣4架F-16V戰機升空護航，護送專機安全落地。

按既有程序，總統專機一旦進入我國防空識別區（ADIZ），空軍即啟動戰機伴飛機制。前總統蔡英文出訪中美洲時，亦有約4架F-16V全程伴飛。地面部隊方面，國軍雷達站與防空飛彈陣地同步進入警戒狀態，持續掌握周邊空域動態。

賴清德：台史兩國相隔萬里 情誼信任卻無比緊密

此次訪問，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世對台灣元首到訪高度重視，特派副總理札杜莉擔任特使，她不僅搭乘史國國王專機訪台，並於5/1深夜親自載同賴清德與訪團飛赴史瓦帝尼，完成雙向接送。

更值得一提的是，在返程安排上，恩史瓦帝三世再度請副總理札杜莉擔任特使，親自護送賴總統與訪團踏上歸途，全程「來回接送」的高規格禮遇，充分展現史方對台灣的高度重視與堅定情誼。

史國副總理札杜莉萬里「溫馨接送情」 見證台史兩國實質友誼

賴總統返抵國門後，向國人致意表示，此行從5月2日出發，到今天5月5日回到台灣，歷經了84個小時，來回2萬5000公里的飛行，圓滿地完成了這一次拜訪友邦史瓦帝尼的外交任務，平安返抵國門。

賴總統致詞時代表台灣人民感謝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）、史國政府以及全國人民，謝謝對方真實、溫暖而無比堅定的支持。他表示，雖然台灣和史瓦帝尼王國相隔萬里，但兩國人民的情誼和信任卻是無比緊密。

賴總統接著介紹右手邊的札杜莉女士表示，她親自陪同訪團數萬公里的航程，確保他和訪團順利往返，他要再次表達我們最真摯的感謝。他引述電影《溫馨接送情》表示，「副總理女士，您是航空版『溫馨接送』的最佳女主角。」

賴總統說，經過此訪，他們同時見證了台灣和史瓦帝尼在能源安全、產業投資、農業合作、智慧醫療、婦女權益、文化與教育交流等全領域合作的具體成果。他說，這些合作，不只是兩國超過半世紀友誼的象徵，更是台灣與國際夥伴共同創造安全、繁榮與進步的實際行動。

賴清德：國力展現不在於「讓人屈服」 而是為所有人帶來幸福

賴總統表示，中華民國台灣用行動證明，「真正國力的展現，不在於讓別人屈服，而應該是為所有人帶來幸福。」

賴總統表示，這趟國是訪問，有媒體用「突破」來形容過程中所遭遇的外力波折。他直言，但實際上，國家元首之間的相互訪問，本來就是再平凡不過的事，就像出門拜訪朋友一樣，是每一個國家的基本權利。

賴總統說，這一次行程一度受到阻撓，反而讓世界看到台灣人民走向世界的堅定決心和意志，更凸顯出確保以規則為基礎的國際規範、確保全球安全穩定不受任何破壞，已經是當今國際社會必須重視、刻不容緩的關鍵議題。

賴總統強調，中華民國台灣信守以規則為基礎的各項國際規範，並致力於國際社會間的互惠與共融。他說，這次的訪問，不僅是在敦睦邦誼、行使國家的外交權利，更是台灣與所有理念相近國家共同維護國際秩序的具體展現。

喊話地球是圓的 賴清德：台灣人有權走向世界

賴總統向國人喊話「地球是圓的，世界是大家的；台灣是世界的，台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界。」他強調我們不會因為打壓而退縮，相反的，熱愛和平與自由的台灣人，將繼續秉持公義和理性，以穩健、負責任的態度，在世界的舞台上提供更多的參與與貢獻。

賴總統也表示，我們也樂意在互惠互助的基礎上，和世界每一個角落的人民一起，為更美好的未來共同努力。

最後，賴總統感謝國安、外交及留守國內的政府團隊，在最短的時間內，以最縝密、最嚴謹的安排，讓這次外交任務圓滿達成，確保國家利益和安全。他也感謝所有協力讓這次任務順利平安的理念相近盟友，「穩定的國際秩序，需要更多像這樣的共同行動。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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