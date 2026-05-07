傳產「怨天怨地不會找到活路」謝金河點名1台廠轉型變身CPO概念股 股價11元→500元

文．謝金河

成功的果實不會從天上掉下來！今天早上起床看到工商時報的社論：「沒有半導體的台灣GDP」，我立刻傳給朋友群，請他們眉批。其實這個社論一直以來的論調都認為台灣只剩下一個半導體，什麼都沒有！

最早回應的Jason Wu提出一個論點：台積電股東251萬人，0050的受益人有277萬人，兩者都超過台灣人口的10%，他認為台積電除了對產業，對資本市場也影響深遠。

這篇社論的作者一直糾結在半導體外的傳統產業一蹶不振，他從2021年說起，到今天為止，石化，鋼鐵，水泥等產業都沒有回到2021年的水平。我在2021年提醒台塑及眾多傳統產業要注意來自中國的內捲也是在這一年。

在中國產能無限的壓力下，每個國家都有同樣的壓力。例如，日本日經指數已經攻上六萬，很多半導體材料公司股價都漲10倍，這日本汽車業正陷入困境，今年Toyota從4000跌到2971日圓，本田從1959跌到1156日圓，日產汽車從712.5跌到299日圓，日野、三菱汽車更慘。這意味著本來有最強大競爭力的日本汽車也頂不住來自中國的壓力。

台灣的傳統產業一直期待中國大市場，但中國內需疲弱，更多產業低價搶佔市場，台灣的產業更加欲振乏力。這是天天怨天怨地不會找到活路，必須從質的提升，技術的升級找到出路！財訊雙週刊前幾期採訪的頌勝科技是一個典型的個案。

頌勝是一家鞋材工廠，為了打進台積電半導體CMP研磨墊，打了五年官司，現在鞋廠轉型升級成為科技公司。頌勝去年EPS只有3.24元，這次以每股258元上市承銷，股價現在444元，本益比一百多倍，這是傳統產業轉型成功的代表作。

另外還有家在興櫃的高明鐵，這樣是一家鐵工廠，股價原本只有11.1元，這次也因為對接台積電生態系，將光纖與晶片進行耦光精準對接，這家公司去年EPS 是負的2.96元，但市場將之視為CPO概念股，股價立刻飆升至500元以上！這也是傳統產業轉型的範例。

產業的興衰，很重要決定在掌舵者的心態，只有不怕困難，在技術突圍的企業才能找到成功的舞台！

本文授權自今周刊，原文見此。

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