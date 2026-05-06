台積電獨大有後遺症？富邦金羅瑋：像彗星帶頭！台股4萬點「要想辦法加入」

文．林韋伶

護國神山台積電（2330）繳出亮眼營運成績，加上金管會放寬「台積電條款」，將國內投信股票型基金與主動式ETF單一持股上限從10%提升至25%，讓台積電市值規模日益龐大，成為全市場矚目焦點。 然而，當所有的曝光與資源都集中在台積電身上，市場不免產生隱憂：台積電是否已經大到吸光其它產業的資源、人才？對台灣整體經濟結構恐造成傷害？對此，富邦金首席經濟學家羅瑋比喻：「它像彗星帶頭，後面跟著一串尾巴」。

羅瑋根據他的觀察分析，台積電並非獨好，而是像「彗星」一樣帶動整條供應鏈，對於外界常有台積電一枝獨秀，甚至排擠其他產業的錯覺，羅瑋對此解釋，早在台積電前董事長劉德音時期，台積電就非常努力在推動供應鏈在地化，這股龐大的拉力，實質上嘉惠了無數本土供應商。

羅瑋進一步分析，由於台積電帶動龐大的在地供應鏈一起成長，甚至促成台灣經濟結構出現全球罕見的「回春」奇蹟。他所謂的回春奇蹟就是台灣經濟結構罕見出現逆轉，羅瑋分析，按照傳統經濟發展歷程，第一產業農牧業先發展後會開始往下掉，接著是製造業開始上來，在服務業開始發展之後，製造業就會往下降。

然而，台灣因為台積電的關係，製造業竟然又再次上升一次，反而是服務業占GDP比重出現下降，羅瑋說：「在其他國家完全看不到這種現象，台灣真的很特別，科技產業讓台灣經濟回春。」

傳統產業的生存戰 比氣長或「壯士斷腕」

然而，鎂光燈全聚焦在科技業，不免讓人擔心傳統產業的處境。羅瑋分析，對企業來說，最佳解就是力求轉型並努力切入AI供應鏈，尤其，如果是產業領先者，就應該繼續在原有領域擴大優勢。

第二，若無法轉型又想待在原有產業，就必須想辦法提高競爭力，「包括降低生產成本、改善財務操作，然後跟主要競爭對手比氣長」，只要撐過淘汰賽，就能在對手出局後壯大。

第三，也是最殘酷卻務實的一條路。羅瑋直言：「與其繼續賠錢，不如壯士斷腕，就直接退出這個市場」。

他以面板雙虎為例，點出友達與群創將廠房賣給南亞科或其他廠商，改將有限的資源拿去做新投資，或直接去買具有未來展望的公司。羅瑋認為，現在許多聰明的傳統產業已經在做調整：「他知道再這樣發展下去，面臨到劇烈競爭，如果沒辦法繼續撐下去，那乾脆收掉」。

錯失致富機會？羅瑋：未來是K型經濟，請「想辦法加入」

另一方面，這波由科技股帶動的財富重分配，讓部分錯失投資機會的民眾產生相對剝奪感，引發可能進而拉大台灣貧富差距、形成社會隱憂的疑慮。對於市場的焦慮，羅瑋表示市場永遠都在波動，「不必擔心錯過這波，以後還有機會」。

但他也明確點出未來殘酷的經濟樣貌：「未來的經濟是K型化經濟，不管經濟或是產業，都會朝K型化發展」。面對強者恆強、弱者恆弱的K型趨勢，如果民眾或企業感到焦慮或被剝奪，羅瑋建議：「想辦法加入」，在這場由護國神山領軍的經濟變革中，唯有加入趨勢，才能在未來的市場中站穩腳步。

台股高點如何操作？富邦投顧：獲利了結、等逢低布局

不過，由於台股目前站上歷史高位，投資人在投入前肯定要問：「4萬點是否就是天花板」？富邦投顧總經理陳永俊直言，雖然看好年底還有一波高點，但就短線而言，「看來的確過熱」。陳永俊從技術指標與評價面提出警訊，他指出，目前台股年線乖離率已創下歷史新高，超過40%，而在過去，乖離率超過3成通常就是回檔訊號。

更驚人的是，反映股市估值的巴菲特指標，「現在已經逼近500，是非常、非常高的水準」。陳永俊回憶，根據他過去產業研究的經驗，數字在160至180即屬合理值，現今數據已遠超歷史經驗。

對於市場瘋狂追逐AI，陳永俊表示，台灣在AI Server領域擁有「絕對話語權」。不同於過去PC或手機時代，台灣在AI關鍵零組件（如：晶圓代工、先進封裝、CCL、散熱等）的市佔率多超過7成，這也是台股能評價重估（Re-rating）的主因。

然而，他也憂心指出，目前許多個股已開始用2027年的EPS來合理化股價，「這是個有點危險的訊號」。因此，雖然第一季財報亮眼、第二季核心持股營收預估季增5%至10%、基本面仍有撐，但面對全球央行中性偏緊的資金環境與川普效應等變數，陳永俊建議投資人適當獲利了結，等待第二季、第三季台股修正後再進場。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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