張國煒繼承遺產又有變數？張榮發基金會突提「死因贈與」訴訟：創辦人說錢全做公益

文．黃靖文

長榮集團創辦人張榮發2016年辭世後留下大筆遺產，兩房爭產纏訟逾10年，遺囑經判決有效，一切看似就快塵埃落定。由張榮發一手創立的張榮發基金會周二(5/5)拋下震撼彈，提起「死因贈與」訴訟。 張榮發基金會聲明指出，創辦人張榮發生前矢志投入公益，時常向媒體提及，「我的錢都會留給基金會。」為此，張榮發基金會將提起「死因贈與」訴訟，實現張榮發生前遺願。 張榮發2016年辭世時遺產粗估約240億元，10年來隨長榮事業獲利爆發，粗估遺產規模已翻漲至約1215億元。

張榮發基金會指出，張董事長辭世後家族紛爭不斷，基金會仍牢記他生前的心願。得知已有確定的遺產匯入遺囑執行人之共同帳戶，為實現張董事長當時的承諾，向遺囑執行人提起「死因贈與」之訴訟，希望遺產幫助社會上需要幫助的人。

張榮發基金會拋震撼彈 提起「死因訴訟」

張榮發基金會指出，創辦人一生可蓋括「前半生是企業家、後半生是慈善家」；在世時，財富觀是「金錢是在世間流轉，而非個人所能佔有」、「企業的存在有一個終極目的，就是能夠服務人群、回饋社會」。

張榮發基金會說明，董事長生前也曾表達，「子女有股票就好，我的錢要捐給基金會做公益」。因此，張榮發的遺產，藉由基金會的推動，在道德教育、民謠國際化、人才培育、扶持偏鄉教育等各方面都能看到長期的成果。

生前口述自傳明確表達「財產要捐給基金會作公益」

張榮發基金會指出，張榮發於2012年出版的口述自傳《鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度》，曾明確表達財產要給基金會作公益。更在新書發表記者會時，對眾多媒體宣示，並獲各大媒體報導。

此前，張榮發生前也曾對基金會同仁表達：「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會。」基金會執行長鍾德美也經常前往病榻旁，親自向臥病的張榮發報告慈善事業。

兩房爭產塵埃落定 基金會半路殺出

回顧張榮發遺產爭議纏訟十載，2024年8月最高法院原認定，張榮發辭世前的密封遺囑有效，讓星宇航空董事長張國煒取得關鍵勝利。後張國煒認為遺囑執行人進度過慢，聲請更換遺囑執行人。

只是，原本只是張家大房、二房的遺囑繼承攻防看似落幕，如今半路又殺出張榮發基金會。就看後續這些公開發言、出版書籍，能否被法院認定為可做具體、明確、可履行的贈與契約。

千億遺產分配仍有變數

張榮發2016年辭世時，當時遺產粗估約240億元，不過10年來隨長榮事業獲利爆發，粗估遺產規模已翻漲至約1215億元。

由於最高法院已認定張榮發的2014年密封遺囑有效，據了解，張國煒此前已領到來自長榮巴拿馬公司高達649億元的海外現金股利。另國內遺產已有161億元的現金股利，在今年過年前匯入4位遺囑執行人聯名專戶，等待分配。

值得一提的是，後續基金會聲稱的「張榮發遺產」，是僅包含在遺囑執行人聯名專戶內資金，或是所有張榮發的財產，也有待法院判定。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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