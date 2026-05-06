羅智先20億入股台LOPIA 統一集團「近年最聰明交易」！擁4大紅利 回擊全聯

撰文‧陳禹蓁

統一超以20億元入股台灣LOPIA，簡單一筆股權交易，實則一石四鳥，補足超市弱項、扭轉虧損、趁品牌轉換期黏客，更藉日系生鮮強項，升級集團商品實力。

4月30日，統一超宣布，以20.54億元入股日本OIC集團旗下台灣LOPIA。這筆股權交易，立刻在通路圈炸開來。

「這是統一集團近年最聰明的一筆交易。」多名業界老手不約而同看好這次出手，認為這是統一併購家樂福後，用以補齊自家短板，同時結盟OIC集團、擴大台灣超市版圖的漂亮出擊。

這筆交易將為統一帶來四項紅利。

紅利一：補足全通路拼圖

合資攻零售超市、食品加工

其一，補足全通路拼圖。根據統一超公告，雙方將成立兩家合資公司：零售超市由統一超持股51％，主導通路與展店；食品加工公司則由日方持股過半，負責產品開發與品質控管。這樣的合資規畫，透露出統一集團藉此整軍擴張的決心。

2023年，統一集團完成對家樂福的併購，集團合計持有家樂福100％股權，一舉納入68家量販店、272家家樂福超市及頂級超市Mia C'bon，再加上既有超商7-ELEVEN通路，等於補上從量販、超市到超商的全通路最後一塊拼圖。

紅利二：扭轉超市虧損

靠日系新鮮感、爆款品聚客

過去10年，統一集團的通路版圖遭逢全聯的明顯挑戰。在全聯董事長林敏雄採取積極擴張成長的策略下，全聯挾著社區超市的明確定位，利用生鮮做帶路雞，以及吃下大潤發等連番併購，事業體一路猛進高歌，成為統一集團芒刺在背的對手，市場認為，這也是統一必須出手併購家樂福的主因之一。

然而，從營運表現來看，併進來的家樂福量販、超市，卻呈現兩樣情。

以量販為主的「家福」體系，因量販店結合賣場與餐飲，去年淨利4.4億元；但超市與Mia C'bon部分則仍未擺脫虧損，去年赤字達2.9億元。

一名國內零售業大老直言，家樂福的超市密度不足，加上缺乏鮮明定位，競爭力明顯遜於據點逾1200家的超市龍頭全聯。此時，與擅長打造新鮮感與爆款商品的LOPIA結盟，是提升聚客力的關鍵一步，更可順勢補足超市弱項。這是入資LOPIA的第二個紅利：為扭轉超市虧損提供助力。

紅利三：提升品牌力

家樂福改名期 強牌趁勢加持

其三，則是提升統一集團的通路品牌力。

一名熟悉統一運作的人士指出，統一集團去年底宣布終止與法國家樂福的品牌授權合約，今年下半年將撤下「家樂福」，換上新名號。逢此品牌轉換期，猶須建立知名度之際，統一需要一個具市場吸引力的品牌，來協助黏住消費者。此時取得LOPIA台灣市場主導權，再順勢導入旗下超市、量販體系，自是加分。

紅利四：擴大通路市占率

生鮮短板與後勤能力互補

第四個紅利，則是借助LOPIA，擴大統一整體通路的市占率。

LOPIA自2023年進軍台灣以來，短短不到三年拓展了11家門市，繼已開出的台南三井Outlet二期和台中漢神洲際店，還有四家門市預計在今年開幕。主打和牛、Pizza等日式特色商品，搭配各門市每周9折日，成功創造話題，帶動業績。

門市亦強調差異化經營，例如台北大巨蛋店引進與日本師傅合作的甜點專櫃，也為台中漢神洲際特別規畫日本水果進口專區、分店限定霜淇淋聖代等商品，單月業績可達2000萬元以上。

在消費結構上，LOPIA客單價落在650至800元之間，較一般超市如全聯高出150元以上。一名引進LOPIA的百貨主管指出，LOPIA在該據點的第一季成長率高達五成。若以單店年營收約2億元推估， LOPIA台灣全年營收有機會挑戰25億元。

LOPIA快速展店的同時，卻也面臨成長瓶頸。LOPIA總經理水元均在Threads上坦言，台灣市場目前最大挑戰在於「物流與加工產能不足」，而LOPIA的強項肉品、熟食、生鮮等都高度依賴冷鏈、加工、補貨與現場排列，一旦物流與加工跟不上，恐出現缺貨、甚至熱門商品斷貨情形。

水元均先前受訪時，也釋出不排除與台灣超市合作「店中店」的訊號。雙方的「生鮮短板」與「後勤能力」上正好互補，是促成合作關鍵。

戰略：多管齊下

導入超商、量販直接轉型⋯

至於統一超在取得台灣LOPIA主導權後，將如何「複製成功模式」？

綜合多位零售業專家看法，可採多管齊下的作法，包括將LOPIA特色商品，以專櫃或專層形式導入旗下超市，以及將熱門品項轉為冷凍商品進入7-ELEVEN體系，如此一來，LOPIA可從現有11店，快速觸及統一超全台逾7200個據點。

其次，集團還可盤點現有的家樂福與Mia C'bon，將合適據點直接轉型為LOPIA；量販店也可導入專區，達到擴大市占率的效果。

第三，則是延續既有「百貨展店」模式，深入各家百貨、購物中心展店。品牌再造學院院長王福闓指出，LOPIA透過進駐百貨、借力使力，可降低自營街邊店壓力，亦避免與同業正面競爭。百貨業者也認為，全台購物中心逾百家，LOPIA仍具可觀的擴張空間，以統一的實力，三管齊下，快速擴張的威力可期。

事實上，在統一集團董事長羅智先向來「汰弱留強」的手法下，過去一年內Mia C'bon陸續關掉六個據點，而統一高雄夢時代則已導入LOPIA，顯然，統一早就引進LOPIA的DNA。業界預期，去年開幕的台北DREAM PLAZA亦不排除跟進。

當統一集團借助LOPIA帶領生鮮版圖升級，在生鮮產品具備強勢競爭力，並透過併購善美的、松青超市，以及與阪急麵包合作，一路飛快成長的全聯，勢必備戰。商研院商業發展與策略研究所所長朱浩指出，LOPIA品牌形象更偏高端，未來恐迫使全聯進一步提升商品質感與定位，以鞏固在消費者心中的地位。

近年零售業相繼以併購加速卡位市場，在各家挖空心思蠶食版圖之際，統一的「聰明回擊」，能否真正改寫賽局，仍有待時間揭曉。

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