廌家才剛登興櫃 股價1周翻2倍！60人小公司如何卡位「手機直連衛星」藍海 成低軌衛星新奇兵？

撰文‧林佳楠

全球衛星業者正從傳統衛星寬頻服務，跨足手機直連衛星市場，其中一家重要業者AST SpaceMobile在台合作夥伴──廌家科技，成為低軌衛星供應鏈新奇兵。

4月28日登錄興櫃的廌家科技，一周內股價從參考價258元飆至800多元，漲幅約兩倍。這家成立不到四年、員工僅約60人的小公司，為何受到資本市場青睞？答案是搭上低軌衛星題材，且是最熱門的「手機直連衛星」。

手機直連衛星提供的訊號，可解決偏遠地區無地面基地台的困境，並提升緊急救援通訊效率，目前提供這項服務的業者，以馬斯克的SpaceX，及美國低軌衛星新創AST SpaceMobile為兩大代表。

集邦科技指出，全球衛星業者正從傳統「衛星寬頻服務」跨足「手機直連衛星」，預估2026年全球手機直連衛星市場規模將成長至76億美元、年增49％，2028年將成長至97億美元。

高達九成營收來自AST

AST一開始就鎖定手機直連衛星通訊的商機，儘管目前仍在早期商業化階段，但訊號已可支援觀看YouTube影片。由於手機本身接收能力有限，衛星端須提供更強訊號覆蓋能力，因此多採用大型天線陣列設計，相關零組件在通訊效能、耐用及可靠度上，皆須達到更高規格。

提供高速傳輸線、連接器、電池模組等產品的廌家，2022年成立之初就取得AST訂單，目前高達九成營收皆來自AST。

談到結識AST的契機，廌家科技董事長游素冠表示，她成立的前一家公司矽瑪科技原本開發的是手機、智慧穿戴裝置等消費性電子產品用到的線材及連接器。因消費電子市場漸趨疲弱，她在2020年將矽瑪售予佳世達。許多矽瑪時期認識的客戶及朋友，相繼轉向低軌衛星或其他高階市場，如AST的工程師，意外成為游素冠開發新事業的助力。

廌家科技技術長劉定宇指出，一顆低軌衛星得在太空中運作5至7年，所有零組件都得達到抗輻射干擾以及抗劇烈溫差的條件。同時，太空用零組件不像手機零件，壞了可隨時維修，得將潛在故障率降到最低。

此外，AST衛星採用可折疊設計，線材要能上下左右對折，180度對折後再打開還不能壞掉。從線材、表面塗料、疊合方式、黏合膠帶等選擇，都得將通訊效率及耐用度做到極致，「那些線材是有些特殊之處。」他神祕地笑說。

游素冠表示，之所以可持續拿下AST的訂單，是因為團隊常常達成客戶交辦的「不可能的任務」。

「他給我們這麼一大疊的規格書喔！」游素冠用手指比出一本字典的厚度，表示客戶要求他們詳讀英文規格書，還要提出問題加以討論。

在這一關，可能很多供應商就卻步了。而廌家一一達成規格要求，也讓AST願意移轉電池模組的製程技術。AST的電池芯雖非自製，但在電池篩選、電路整合、測試工序上也是一道道關鍵技術。

拚量子電腦 新成長引擎

廌家2024年的每股稅後純益（EPS）僅0.39元，2025年大幅成長至4.69元，原因就是衛星用的電池模組，大幅貢獻營收及獲利。雖然繳出亮眼成績，但廌家過度仰賴單一客戶，也成為顯而易見的風險。

一名機構分析師指出，AST確實是少數可以提供終端設備直連衛星（D2D）的業者，不過，AST衛星發射近期曾有失敗紀錄，在軌衛星數也還很少。AST能否走向可獲利的商業模式，仍待觀察。

游素冠也清楚，儘管低軌衛星商機蓬勃，公司不能長期仰賴單一客戶及產業。隨著低軌衛星產品趨於穩定，團隊也將更多資源投入開發超導量子電腦用的線材及模組化傳輸介面，包括添購數千萬元、超導量子電腦零組件所需的超低溫設備（負200度C以下）。

劉定宇指出，量子電腦的一個量子位元（Qubit）約用到3至5條傳輸線纜，而量子電腦要達到可商轉階段，估計需要2000至3000個量子位元一起運作，也就是會用到上萬條線纜。

廌家在量子電腦領域的夥伴包括Quantum Circuits Inc（QCI，已被D-Wave收購），下個月另計畫將線材送樣給歐洲公司檢測。由於歐美國家積極推動量子電腦研發，游素冠預期，來自量子領域的營收2028年可望超過一成。

此外，廌家還開發了醫療用脂肪萃取裝置，以及機器人電源控制系統、無人機天線模組等，但營收貢獻比率仍低。

從低軌衛星、量子電腦、無人機到機器人，都是發展中的新興產業。雖然新創潛在風險較大，但游素冠認為，創新科技比成熟產業更吸引人，也可帶動團隊能力持續增強。

「我們希望成為前瞻產業的平台，整合海內外的供應鏈。」游素冠說起話來輕聲細語，言談間卻透露出萬丈雄心。從消費性電子轉戰衛星、量子電腦等新興市場，她靠著靈活身段以及豐厚人脈，帶領公司屢創高峰。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1533期)

延伸閱讀》

2027(116年)行事曆／明年過年時間「春節放幾天」、寒假時間暑假日期？連假3天以上有9個：請假懶人包

高齡駕駛換照新制！70歲起3年一次，測驗流程、準備資料…不換照會罰？繳回駕照「2年最多賺3.6萬」

90歲母連摔2次，最怕的不是痛而是拖累子女…她一句「我很有錢」換媽安心：陪伴，才是最難給的禮物

離岸風電進展又傳變數！法國電力EDF退出台灣、彰化風場喊卡，經濟部：綠電進度恐延後1年