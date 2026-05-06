從稻田雜貨店到年收4億蛋糕王國！順成蛋糕90歲創辦人「吳媽」 用竹掃把教出4個留美高材生

撰文‧徐采薇

一手創立台北老字號「順成蛋糕」的吳楊愛珠，用柔軟的待客之道經營事業，用剛硬的意志投身教育。她在田中央的雜貨店裡，為孩子撐起出國留學的一片天。

1988年夏天那通來自台灣的電話，徹底改寫了順成蛋糕總經理吳官明和母親吳楊愛珠的人生路徑。

當年一手創辦「順成雜貨店」的吳楊愛珠，因為心臟出了狀況，無法再全心操持家業，要求在美國聯邦政府擔任核能計畫工程師的三十二歲長子吳官明返台協助。

「當下我其實可以說不，但知道媽媽身體不好，我想替她分憂……，畢竟能在美國十幾年，是父母辛苦賺錢給我們自由，我覺得應該要報答。」母親節前夕，如今已69歲的吳官明接受《今周刊》專訪時真摯回憶。

吳官明拋下美國工作返台時，吳家所有的事業，就是一家開在台北市忠孝東路與敦化南路口、以吳官明父親吳順成為名的「順成蛋糕」，而且當年店裡仍像雜貨店般什麼都賣， 正因為東區新興的頂好超市激烈競爭，面臨生存危機。

開雜貨店的緣起，是吳順成在菲律賓大使館擔任西餐主廚，要養育四個孩子並不容易，於是夫妻二人決定在自家門前隔出十坪空間做起生意。一開始店裡什麼都賣，從蜜餞、奶粉、雞蛋、麵包到掃把等生活用品，應有盡有。

談起老店面，吳官明熟練地用筆在衛生紙上繪出位置，「那時鐵路還沒地下化，我們家就在鐵軌旁的復旦橋下，兩年後就搬到現在的忠孝東路口，當時東區都是田。」他嘗試還原記憶中的老家。

這家開在稻田間的雜貨店，不僅撐起家庭日常開銷，還讓吳官明與兩個姊姊、一個弟弟都得以赴美深造，是吳家人的共同珍貴記憶；但剛從美國回台的吳官明，看見了烘焙食品在快速西化的台北具有雄厚潛力，力主店面應轉型為西點麵包專賣店。

與留美兒子的轉型「碰撞」

賭上心愛雜貨店，造出億級糕點品牌

「這是一場豪賭，你什麼都賣一定打不贏，不如就選一個試試看！」吳官明這麼說服母親。

要知道，這家雜貨店的口碑，是靠著吳楊愛珠二十多年來挨家挨戶送貨、熱愛與左鄰右舍打交道的細膩經營手法，才慢慢建立起來，「很多客人會固定來店裡買罐頭什麼的，我怕他們以後來沒得買了。」90歲的吳楊愛珠，回憶當年自己對轉型的疑慮，依舊歷歷在目。

既然費勁把兒子從美國「請」了回來，身為母親的吳楊愛珠沒有躊躇太久，就決定相信兒子的判斷，「他們在美國學習很多嘛，知道趨勢。」她笑著說。

吳官明贏了這場豪賭，轉型後台灣烘焙市場果然持續成長，順成也從當年的一家店，發展為擁有二十多家分店的連鎖烘焙品牌，除了自有土地的街邊店，也開進百貨商場、高鐵站和機場，一年創造約4億元營收。

轉型近40年來，吳楊愛珠依舊扮演著店內靈魂角色，數十年如一日，每天準時到「起家厝」、如今的順成蛋糕忠孝一店報到。

兒子剛接手那會兒，很多客人到店裡都指名要找吳媽媽，「可能我是女生，我的腰桿比較軟，客人喜歡找我聊天。」她分享，住在這附近的國泰蔡家、建設公司大老闆葉財記，都是經常聊天的老顧客，她是直到兩年前不小心跌了一跤，行動力大不如前，才慢慢減少坐鎮店裡的時間。

母親勤懇服務的經營理念，也深深烙印在吳官明腦海裡，成為順成蛋糕長年不變的堅持。例如，他們專注經營北部市場，始終沒有前進中南部。

吳官明指出，順成的中央工廠位在新北產業園區，若進軍中南部市場，不僅物流面臨挑戰，且管理鞭長莫及，他寧願穩穩做，也不願因盲目擴張而失去客戶信賴。

其次，順成恐怕是全台唯一有賣滷味的連鎖烘焙店。接近中午時段，走進順成蛋糕忠孝一店裡，就見到不少上班族到店內買滷味當午餐。之所以堅持賣滷味，不僅是因為上班族喜愛，也因為這是出自吳爸爸的獨家味道，「裡頭加了許多中藥材滷製，我也不知道配方是怎麼來的，但客人很喜歡。」吳媽媽笑說。

可別看年歲已長的吳楊愛珠一臉慈眉善目，談起當年管教孩子，她可是不折不扣的「虎媽」。

「我自己初中都沒畢業，所以我很注重孩子學習。」她不諱言自己管教極為嚴格，若孩子不聽話、不寫作業，等到晚上店面打烊後，她會把小孩一個個叫起來罰跪，再操起竹掃把教訓。

「但我打完孩子會一個人偷偷躲起來哭。」後來兒子也了解她的脾性，吃軟不吃硬，「當他們哭著求我，我就沒辦法了。」她無奈地笑。

吳楊愛珠努力經營雜貨店的理由，就是為了栽培四個孩子到美國念書，吳官明留學前曾一度因為役男身分而無法出境，身為媽媽的她，更直接衝到入出境管理局（現為移民署）理論。

吳家人各有各的「執拗」

上一代勤懇為王、下一代自有出路

「我跟他們說，你不讓他出國留學，如果他變成太保，我就找你國賠！」她笑稱自己當初不知是哪來的膽子，但此舉似乎真的奏效了，過沒多久，吳官明就順利獲得出境許可。

相對於母親活到老、忙到老，閒不下來的執拗性子，吳官明多了幾分鬆弛。

吳官明的兒子跟他當年一樣，在美國成長、念書，但拒絕回台接班，選擇留在美國生活，實現了他當年未完的夢。他也尊重孩子的決定，「現在年輕人不一樣了，他們勇於追求自己的生活。」五年前，他更決定聘用專業經理人負責經營，自己則退居二線，主管財務。

現在，吳官明陪伴家人的時間更多了，採訪前一天母子一起到大安森林公園散步，吳媽媽不禁感歎：「我怎麼老這麼快？」吳官明開玩笑地寬慰她，「你看過哪個牌子的機器用了90幾年還沒壞的嗎？」母子間依舊會打趣、鬥嘴。

吳官明知道，媽媽一輩子都為孩子操心，到現在還想多賺點錢給後代，連搭飛機，家人都坐商務艙，她仍堅持坐經濟艙，「反正一樣可以到嘛，錢省下來，很多地方可用。」吳媽媽固執地說。

今年，吳媽媽又一次不慎跌倒，得扶著助行器行走，但她愛到處跑的性子依舊，剛受訪完，她就要去和朋友聚餐。

吳官明也樂見媽媽有事情能忙，「我媽媽不喜歡運動，但她喜歡跟人家社交，這也許是支持她到90歲還算健康的原因。」看著媽媽慢慢走遠、始終要強的背影，吳官明眼中有滿滿欣慰。

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