主動式ETF暴紅！揭00981A經理人「瑤池金母」神祕面紗：花10年研究 生涯績效完勝大盤

撰文‧今周刊編輯團隊

「統一的00981A、群益的00992A……，今年以來都已經漲6成了！」中午時段，尋常餐館，不只一桌食客正激烈討論投資明牌。當天台股突破4萬點大關，投資人當然樂於討論市場行情，但他們談及的股票代號，尾巴都有個英文字母A，這是在台灣亮相至今剛滿1年的新金融商品——主動式ETF。

不同於被動ETF的績效是以追蹤指數為天職，主動ETF對投資人的承諾，是透過主動操作「盡力打敗大盤」。而自2025年5月首檔ETF掛牌之後，不止基金業者積極推出商品，主動式操作經理人更將這個新擂台當成「奪還之戰」的重要場域。要奪回的，是這些年來聚焦於被動ETF的市場資金關愛眼光。

眾家高手中，目前最受市場關注的即是統一投信基金經理人陳釧瑤。她被股民封為「瑤池金母」，所掌管的統一台股增長主動式ETF（00981A）是目前受益人最多、規模最大的台股主動ETF。而從業界人士的角度來看，陳釧瑤這陣子所受到的熱情追捧，更像是一陣「遲來掌聲」。

除了00981A，陳釧瑤目前也同時掌管統一高息優選與統一奔騰兩檔台股基金，其中，在2022年接掌統一奔騰基金以來的成績表現，在業界被認為具有兩個重要意義。

首先，「當年她是『臨危受命』接下這檔基金。」業者回憶，2020年爆發勞動基金炒股案，隔年查出統一投信亦有成員涉入，負面風波致部分團隊成員離職，原任統一奔騰基金經理人、現為統一投信投研副總的尤文毅另被交付要務，陳釧瑤在公司陷入低潮、紛亂之際，以「救火員」之姿接掌，「從操盤成果來看，證明了陳釧瑤能扛住壓力、隨時上陣。」

另一層意義，是陳釧瑤證明自己的操盤功力不但「出師」，甚至青出於藍。「她的師父就是尤文毅。」與陳釧瑤熟識的一位經理人指出，2022年3月尤文毅將統一奔騰經理人交給陳釧瑤後，自己仍持續管理另一檔台股基金統一黑馬，若比較師徒二人自2022年3月以來的操盤表現，至今，統一黑馬繳出319％的亮麗績效，但「徒弟」的統一奔騰跑得更猛，累積報酬率395％。

「這些成績，與她具備長期產業研究資歷的深厚功底絕對有關。」業界透露，在首度操盤基金前，陳釧瑤至少已經累積了10年的基本面研究功力。綜觀她2021年至今管理4檔基金的成績，截至目前都能遠勝大盤。

綜觀目前已掛牌的15檔台股主動ETF，共由14位主要經理人操盤，當中，10位經理人在過去操作共同基金時，都曾繳出了超越大盤的報酬表現，其中6位更有操盤單一基金期間「比大盤多賺一倍」的輝煌戰績。

王牌經理人精銳盡出，主動ETF對投資人的「打敗大盤」承諾至今看來也能說到做到。據統計，在去年底前成立的8檔台股主動ETF中，有7檔今年以來的報酬率都能超過加權指數漲幅，也贏過最具代表性的台股被動ETF元大台灣卓越五○（0050）績效。

而唯一一檔「高息」主題的安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A），績效也勝過同類型的被動ETF元大台灣高股息（0056）。

成績夠漂亮，市場資金開始加速湧入，在台股衝高的4月，主動ETF單月規模暴增8成，來到5339億元。更值得注意的是，主動ETF的受益人次在4月爆增超過48萬人次，反觀被動ETF，則是罕見的「月減」超過86萬人次，足見市場焦點的悄然轉變。

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