窮人換贈品、富人換時間！ 他把700萬滾成2500萬 變自己的「富一代」

文．張孝瑜

不是富二代、沒有雄厚資金怎麼辦？那就把自己變成「富一代」！指數投資專家竹軒從超商店員起步，2016年起靠著投資全世界，10年內將資產從700萬滾到2500萬，現為全職奶爸，也要將金融知識傳給下一代。

換掉腦袋裡的舊框架：努力不一定會「酬勤」

談起相當亮眼的投資績效，竹軒半開玩笑說：「我做得最對一件事，就是成績不好！」他認為，我們從小被教育一分耕耘、一分收獲，這在學校「確定系統」或許行得通：努力唸書成績就會好；但他直言，畢業後，人生面對的都是「不確定系統」，無論當父母、職涯、投資…都要面對未知明天，因此「努力就有回報」舊框架並不適用。

不僅後天環境影響人的思考，先天心理盲點也容易使人產生誤判。例如：台股雖早已突破3萬點，但只要市場風向認為市場會下跌1000、2000點，「分母盲點」使得人未注意基數(分母)，反而過度警覺變動數字(分子)，在恐慌下賣出，可能因此錯失後續上漲行情。

其實過去他也曾採取主動投資策略，但2015年透過與網友「互酸」辯論過程，大量閱讀網友推薦經典財經書籍，同時不斷質疑書中內容、自行做回測，最終徹底看清主動投資侷限，轉向被動投資 。諸多證據一再顯示，與其拼命想打敗市場，不如安穩領取平均報酬，「投資居然有這麼好康的事，我什麼都不用做，我就可以拿68分。」

治好你的「分母盲點」：單筆投入的心理攻防

回到最初，本金700萬中，有一半來自太太。竹軒笑著坦言，說服過程的確不容易，因為另一半雖然是會計很會省錢，但錢也只放定存。

為了說服太太，他拿出歷史數據證明，持有市場20年的上漲機率是100%，這意味即使不幸遇到如美國「失落的黃金十年」，2000年到2009年的S&P500為負報酬-9.1%，只要長期投資就不必擔心。

只是為了更分散風險，他選擇買下涵蓋全球的美股ETF商品，90%資金投入Vanguard 全球股票 ETF （VT），其餘配置在5% Vanguard 全球綜合債券 ETF（BNDW），剩下5%則是Vanguard 房地產投資信託 ETF（VNQ），加上iShares MSCI 非美優質股利 ETF （NVQI）。他笑稱這是「六分鐘護一生」配置，資金分配在全世界股債，簡單安心。

拒絕「屁股著火」：為什麼不建議借錢投資

至於現代流行「開槓桿」或貸款投資，竹軒始終信奉父親「不要借錢」的教誨 。他認為，投資是為了讓生活更美好，而不是讓自己每天提心吊膽。「債務就是在你家後院…甚至是在你屁股上面點一把火，人永遠情緒會受波動」，他語重心長地提醒，當因為情緒做出不理智決策，恐怕會就此功虧一簣。

對他而言，投資不是為了「賺錢」，而是「防禦」，是為了不讓資產被通膨吞噬。「錢只是價值的儲存罐而已。」竹軒指出，有許多錢換不來的價值，例如：當志工服務他人的快樂、家庭過得美滿，因此即便資產隨著股市大幅增長，他依然愛吃一份50元的炒羊肉或臭豆腐，不需要為了追逐虛幻的「越來越多」，而失去平靜生活 。

學習「富人思維」：你的時間比那幾百塊珍貴

竹軒認為，富人與窮人最大差別不在銀行存款，而在於對「時間」的看法。窮人願意花大量時間排隊領免費贈品、用更長通勤時間換高一些薪水，卻不覺得時間值錢；富人則視時間為極度稀缺資源。因此，他建議年輕人可嘗試減少工作時間，轉而將時間拿去大量閱讀、學習，盡可能「破圈」，擴大視野與認識的人，建立建立理性的金錢信念，當自己的「富一代」 。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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