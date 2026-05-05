花數十億美元戰爭 為何不拿來對抗氣候變遷？印度少女7歲開始倡議

文．數位內容部

氣候變遷是全球青年共同課題，如何從在地倡議走向國際舞台？年僅14歲的青年氣候倡議者Licypriya Kangujam來自印度，7歲開始站在街頭，抗議政府對氣候變遷和空氣汙染的消極作為。 為了擴大行動影響力， Licypriya成立The Child Movement，希望推動氣候變遷教育，讓每個人都有能力為永續盡一份心力。 財團法人造福人永續發展基金會邀請Licypriya Kangujam，5/3來台分享她在國際氣候談判場域及參與氣候運動的寶貴經驗。 Licypriya Kangujam在演說中提到，「數百萬像我一樣的孩子，正因為氣候災難失去生命、失去父母、失去家園，而為了我們領導人的失敗，犧牲這數百萬無辜孩子的生命，在任何代價下都是絕對無法接受的」。 「我總是在每個國際平台上說，沒有氣候教育就不會有氣候解決方案，但有人正在實地落實這一點，他不是別人，正是你們的董事長張安平」。 以下為她在論壇中的分享。

Khurumjari（北印度語系的問候），Namaste（北印度語系問候），大家好！

首先，我要感謝台泥企業團（TCC Group Holdings）董事長張安平邀請我參加這個盛會，並感謝您的熱情款待，今天我很榮幸能來到這裡。

我的名字是 Licypriya Kangujam，我來自印度，今年14歲，是一名氣候倡議者，也是「兒童運動」（Child Movement）的創辦人。同時，我也是東帝汶總統的氣候變遷與和平特使。我很高興能與大家分享，我是世界歷史上在政府部門正式工作的最年輕外交官。

這是我第一次來到台灣，這真的是一個美麗的島國，特別是它令人驚嘆的自然之美。我覺得這種美麗不應該只存在於台灣，它應該存在於世界的每個角落，並受到愛與尊重的保護。

如果沒有自然，就不會有食物。如果沒有自然，就不會有安全。如果沒有自然，我們就不會有未來。 但是我們的星球已經被破壞，並且因為利益和貪婪仍在繼續被破壞。

今天90%的產業僅憑兩個原則在運作：那就是利益與貪婪。我們真的可以看到，人們如何不假思索地繼續剝削我們的自然，並且我們已經看到了後果。我們尚未意識到這種「貪婪」會把我們帶向何方。

氣候變遷不只是關於我、關於你，或關於其他某個人。氣候變遷問題關係到生活在這個世界上的每一個人。生活在這個國家的每一個孩子、生活在這個世界的每一個孩子，都已經是氣候變遷的受害者。

數百萬像我一樣的孩子，正因為氣候災難失去生命、失去父母、失去家園。而為了我們領導人的失敗，犧牲這數百萬無辜孩子的生命，在任何代價下都是絕對無法接受的。

我總是在每個國際平台上說，沒有氣候教育就不會有氣候解決方案。但有人正在實地落實這一點，他不是別人，正是你們的董事長張安平。

先生，您向世界證明了，即使是最高碳密集的產業，也能轉型為氣候解決方案的強大力量。

在您的領導下，台泥企業團正在證明，永續創新、清潔能源和負責任的成長可以在對抗全球氣候危機的過程中齊頭並進。我深受啟發，也真的非常感謝您所有的倡議，世界必須向台泥企業團學習。

我來自印度東北部一個叫做曼尼普爾（Manipur）的小邦。它被鬱鬱蔥蔥的綠色山脈和迷人的氛圍所環繞。

然而可悲的是，那裡豐富的生物多樣性現在已經變成氣候熱點。即使在我自己的村莊裡，我們也面臨著嚴重的水資源短缺，每年發生 3 到 4 次山洪爆發。這就是世界上最微小的地方，尤其是婦女和兒童，如何在最前線承受最大衝擊的真實寫照。

今天，我想向我們的世界領導人問一個簡單的問題：與其將數十億美元花在戰爭上，如果我們將這些錢用來對抗氣候變遷、消除貧困和提供教育，這個地球會變成一個多麼美好的地方啊！為什麼我們不能這樣做？

我有一個夢想，路上有更多的自行車，而不是更多的機動車輛。 我有一個夢想，不再有燃煤發電廠或火力發電廠，而是用清潔的太陽能取代它們。 我有一個夢想，生活在這個世界上的所有孩子，都有乾淨的空氣可以呼吸、乾淨的水可以喝、一個乾淨的星球可以居住。

要求乾淨的空氣來呼吸、乾淨的水來喝以及乾淨的星球來居住，是我們的基本權利。

氣候危機不是明天的故事，它是今天痛苦的現實，在我的祖國以及世界各地，孩子們正在為他們沒有造成的危機付出最高昂的代價。

洪水沖走學校、風暴奪走家園、乾旱偷走了我們盤子裡的食物，童年不是被時間偷走的，而是被氣候災難偷走的。

我們經常談論正義，但如果最脆弱群體的聲音不被聽見，什麼才是正義？ 氣候正義不是慈善；它是一種責任。這項責任必須從全球南方、特別是非洲和南亞開始，這些地區的社區對氣候危機的貢獻最少，卻受害最深。

但我站在這裡不僅帶著恐懼，我站在這裡還帶著希望。我相信一個「三個零」的世界：零貧困、零失業和淨零碳排放。在這樣一個世界裡，創新與科技賦能年輕人，社會企業創造機會，同理心引導著每一個決定。

讓我們一起建立一個每個孩子都能呼吸新鮮空氣、喝安全的水，並且生活在沒有災難恐懼的未來。這不僅僅是我的夢想——這必須是我們共同的責任。

你們的行動將決定我們明天的未來。

讓我們不要被歷史記住是眼睜睜看著地球死去的一代，而是拯救了地球的一代。

謝謝大家。Jai hind（印度萬歲）。Sanaleibak Manipur na yaifare（願曼尼普爾母親長存）！

本文授權自今周刊，原文見此。

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