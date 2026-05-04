囤物、失戀、險被趕出家門...「減法」救了她！ ABCD帳戶法 + 全球股債配 一年收入逾千萬

文．周靖璞

許多人提到理財，腦中浮現第一個念頭往往是「如何賺更多」，追求更高投報率，然而開銷往往也隨著收入增加而膨脹，導致賺愈多花愈多。「整理鍊金術師」小印曾是購物狂，公仔塞滿家中角落，直到面臨「差點被父親趕出家門」關係危機，才真正開始面對，花兩年清出九成二手物品，換回現金逾 50 萬元，並將這套「減法」邏輯應用於財務管理上，她的經驗驗證：斷捨離物品，可以是很好的理財起手式。

購物癮引發家庭風暴

生活減量變身整理師

小印在成為專業整理師前，曾有一段瘋狂購物經歷，限量品、特價品、公仔全都是她狩獵範圍。當時她與家人同住，物品多到塞滿全家各房間、連神桌底下都擺滿公仔，甚至還有兩車數量公仔寄放在前男友家。「我收入並不多，為了買這些超出薪水的公仔，還去打工兼差。」

回顧這段過往，她發現自己的購物慾源於小時候缺乏父母親的讚美，內心的不自信讓她極度渴望外界認同，透過購買不同款式服飾換取讚美，或為加入「航海王」公仔圈朋友共同話題，想盡辦法參與預購，這些行為和物品成了她填補心靈空缺工具。

然而她的「購物癮」卻引發家庭風暴，當她與前男友分手後搬回家，父親看到搬家公司載來兩車公仔再也忍不住，憤而要求她「帶著垃圾滾出家門」，甚至威脅斷絕父女關係。小印回憶，當時她跪下來求父親給予時間處理，才開啟了她的整理之路。

在整理過程中，小印體會到「買東西容易，賣東西困難」的痛苦，該回收、捐贈、還是販售？販售物品必須拍照、上傳、處理物流；二手擺攤不斷搬進搬出，佔據她所有時間，為了重獲自由，她開始練習「減量」。某次協助朋友賣漫畫，換得一套新沙發，得到極佳反饋，讓她開始思考轉化為創業目標。

非科班出身的她，因工作升遷需研讀財報，加上想為退休做準備，31歲立志考取理財規劃師證照，開始將整理與理財兩項專業相互結合，協助更多人脫離她曾經的痛苦。

解決囤物「空間決定量」

數位化收藏紀念品

面對囤物困擾，小印指出，「囤物」往往源於恐懼或對便宜的盲目追求，例如：疫情期間囤積一整房的酒精。 她建議「用空間決定量」，讓物理空間變小可反過來遏止購物衝動。另外，購買備品以保存期限內用完為原則，若發現有些商品常放到過期都還沒開封，就是「囤物」的警訊。

在販售二手物品時，小印建議應優先處理連結不深物品，例如：未拆標籤衣服或鞋子。「這就像在新手村打怪，等級提升後再處理重感情物品。」販售管道她建議直接使用蝦皮購物，雖手續費較高，但具備第三方支付保障，能避免新型態賣家詐騙。若想嘗試二手市集擺攤，則需做好「低價競爭」與「耗費體力」心理準備，同時警惕避免在市集「邊賣邊買」。

對於較難割捨、富紀念價值物品，她建議採「數位化收藏」，卡片、明信片可利用手機翻拍或掃描，像是小孩成長過程中的畫圖作品，可讓孩子與作品合照，讓數位化後多一層「伴隨成長的回憶」。

告別有錢心理偏誤

「ABCD帳戶法」隔離金流

在帳戶管理上，她主張「ABCD帳戶法」進行金流隔離，能有效降低金錢焦慮。

A帳戶 - 每月日常支出：繳付房租、水電費、伙食費、交通費等每月固定或必要支出。

B帳戶 - 年度/大額支出：存入稅金、保險費、年度旅遊、紅包等非每月大筆開銷，將數字除以12方便計算每個月分攤壓力。

C帳戶 - 儲蓄與投資：專款專用存錢或進行投資的帳戶，可設定定期定額扣款，其他目的不輕易動用。

D帳戶 - 緊急預備金：專門應付失業、突發醫療等狀況時的底氣，通常建議準備6-12個月的額度。

在投資策略上，小印曾研究個股、看財報，雖有賺錢，但曾遇個股意外失火導致股價下跌，讓她意識到「天災人禍」無法避免及預判。為追求安穩與效率，她轉向「指數化投資」，目前她的組合約90%為股票與ETF，10%為現金與債券，其中ETF選擇布局全球的VT(Vanguard全世界股票ETF)。她認為，指數化投資最大好處是節省看盤時間，被動累積10年的複利，同時還能持續精進理財顧問專業，去年工作收入加上投資報酬就突破千萬，讓她不到40歲就實現了財務自由。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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