台灣強大的秘密：不是運氣是性格！「台灣人海洋性格 vs 中國人大陸性格」差在哪？

撰文‧涂醒哲

談台灣的未來，如果只從政治或經濟看，只能看到表面。我一直認為，要理解台灣，必須回到更深一層~台灣人的性格。 從醫學與科學角度來看，答案其實很有意思。

許多研究已經指出，台灣人的基因組成，不只是單純的漢人血統，而是與南島民族有高度關聯。也就是說，我們的祖先，不只是來自中國大陸的移民，更包含早期在海洋上活動、甚至橫跨太平洋的族群。

什麼是海洋性格？不怕挑戰、敢冒險、重合作

這代表什麼？代表我們骨子裡，其實帶有一種很特殊的性格~海洋性格。什麼叫海洋性格？

簡單講，就是靠海討生活的人，必須具備的能力與態度。

海，不會跟你講道理。你不尊重自然、不尊重事實，一出海就可能回不來。所以海洋民族有幾個很重要的特質：第一，不怕挑戰；第二，敢於冒險；第三，同舟共濟；第四，尊重事實。

根據一份DNA溯源資料顯示，不管由粒線體的DNA、語言，很多南島國家土著（多數玻里尼西亞人的祖先，應該都來自五千年前台灣這座島嶼），可見當時台灣航海技術，幾千年前就能用簡單的船隻橫渡大洋，甚至到達遠方島嶼。那不是運氣，是長期試錯、改進與團隊合作的結果。

這種性格，慢慢沉澱在台灣人的集體基因與文化裡。1845年前台灣雖曾被清朝或想反清復明的鄭成功統治過，但基本上並未遷移太多大陸人來台。

台灣在1895年依馬關條約被割讓給日本。其後被日本統治50年，因為日本也是海洋國家，日本人也屬於海洋性格，台灣人個性改變不大。但1945年第二次世界大戰後，由於國民黨蔣介石打輸共產黨，敗逃到台灣，帶來不少大陸人及文武百官。因此台灣自1945年起，長期受到「大陸性格治理」的影響。

大陸性格是什麼？強調秩序、服從和權力運作

大陸性格是什麼？強調秩序、服從與權力運作，重視鬥爭多於合作，著重話術勝於事實。

這兩種性格，本質上是完全不同的。海洋性格是「跟自然競爭」，講求真實與合作；大陸性格是「跟人競爭」，因為無法向海洋發展，只能講求權力控制與鬥爭。

1945年起台灣長期被壓抑在威權體制下，不但很多優秀人才被殘殺，很多創意與活力也被限制住。什麼事情都要排排站、動作、穿著、思想都要一致、都要服從，這對於一個本來具有冒險與創新精神的海洋性格社會來說，是一種壓抑。

還好台灣人的海洋性格沒有消失，只是被壓住而已。直到社會逐漸開放之後，具體來講，是在李登輝擔任總統，尤其是1996年全民改選後，這種海洋性格才又慢慢被釋放出來。

尤其在權力由下而上，由人民選出的民進黨陳水扁2000年擔任總統後，台灣人的民主素養不斷提升，人民作主的政治制度不斷強化，帶來思想的解放，台灣活潑創新的海洋性格大大回流。2008年到2016年，雖由大陸性格的馬英九執政8年，稍微退步，但民主制度已經逐步成熟，擋也擋不住，台灣人海洋性格優點已經累積到臨界點。

你看近幾十年的台灣發展，其實很清楚。

台灣科技產業的崛起，例如半導體產業，背後就是高度的創新、合作與持續改進的能力。從被中國壓制，到成為全球關鍵供應鏈，這不是偶然，而是性格使然。

再看公共衛生與醫療體系。台灣在面對重大疫情時的表現，真正是快速專業作防疫、精準決策及全民配合，這其實也是海洋性格的一種展現。因為你必須尊重事實、依據數據、快速修正，否則後果就是災難。

這些能力，其實早就存在，只是在某個時間點，達到了一個「臨界點」，才被世界看見。當世界開始比較，我們才突然發現：原來台灣這麼強。

這幾年，台灣人的自信心明顯提升。從過去的自我懷疑，到現在敢於面對國際，甚至願意守護自己的國家認同。這背後的變化，其實不是政治操作，而是性格的覺醒。

當一個人（社會）有自信，它就敢選擇自己的路。反過來看，如果一個社會缺乏自信，就很容易依附強權，甚至選擇投降，換取短期安全。很高興，雖有在野黨如馬英九等人不斷呼籲台灣人要相信習近平，拼命親中舔共，還好大多數台灣人已經覺醒，以作為台灣人為榮。即使台灣人喜歡去中國賺人民幣，也不願意被中共統治成為中國人。

什麼是台灣最重要資產？人民性格就是關鍵力量

我常說，台灣最重要的資產，不是科技，也不是經濟，而是這種海洋性格。它讓我們願意冒險、願意創新、願意合作，也願意面對真相。因而在外交上，展現的絕不是戰狼外交，投降外交，而是居於善的循環的溫暖外交。

當然，台灣永遠不可能沒有挑戰。外部壓力、內部矛盾都還在，但只要這種海洋性格還在，台灣就有能力走下去。

因為說到底~真正決定一個國家命運的，不只是制度或資源，而是人民的性格。而台灣人的海洋性格，正是我們最深層、也最關鍵的力量。

作者簡介_涂醒哲

前衛生署長、立法委員、國策顧問

本文授權自今周刊，原文見此。

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