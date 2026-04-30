一坪換一坪？估價師揭都更「權利變換」邏輯 樓層、租金…一根樑都會影響價值！

撰文‧周靖璞

許多老公寓住戶懷抱「都更夢」，希望能透過重建讓資產翻倍，但都更動輒耗時數年甚至數十年，其中最令地主糾結、最易引發爭議環節，莫過於權利變換。臺北市不動產估價師公會理事長鐘少佑表示，都更本質是「價值分配」而非「面積交換」。地段、面向、樓層、租金甚至屋內格局，都可能影響產值。

都更採「價值分配」而非「面積交換」

估價師揭真實評估邏輯

一般都更辦理過程短則3-5年，長則超過10年以上。以國內80%以上民辦都更模式為例，由地主提供土地、建商提供資金與專業管理，共同創造新建物。「權利變換」環節即是地主與建商協商分配，其中不動產估價師，在參與權利變換過程中，扮演公正客觀第三人角色。

估價師需執行三項關鍵評量：首先是「更新前估價」，必須精準測算出每一位地主原有土地與建物價值，這決定了每位地主在未來分配「權利價值比例」。鐘少佑指出，即便是同一棟公寓，也會因不同細節導致評估價值不同。例如：一樓店面與高層住宅產值不同；無電梯老公寓，二樓雖常有管線轉折問題，但因只需爬一層樓，其市場單價通常也略高於三、四樓。「甚至屋內格局有一根壓樑，都會影響估價結果。」

「結構安全」也是估價師評估時重要權重因子。鍾少佑指出，若房產鑑定為海砂屋、耐震能力不足或具有結構危險，雖現況價值可能較低，但在都更法規中，這類「危險房屋」往往能獲得額外「防災型都更」或「海砂屋獎勵」。這意味著同一區域的都市更新規劃用地，本身殘值低的房屋，反而讓地主在更新後換得更大坪數。

其次是「更新後估價」，估價師需根據建築規劃、市場行情與未來趨勢，推算出重建後總銷售金額。房屋坐向、採光、樓層、是否臨大馬路等格局因子，均會納入更新後價值評比。最後是針對「共同負擔」（包含：營造支出、管理費、容積移轉成本等）進行審核，確保興建費用符合市場行情。

鐘少佑表示，台灣許多老房屋主參與都更第一個念頭常是「我家可以一坪換一坪嗎？」實際上權利變換核心是「價值分配」而非「面積交換」。舉例來說，都更完工後，估價師會依據其中多少住宅、店面、辦公室、車位等，歸納出總銷售金額（假設為 100億），實施者（通常是建設公司）會提供事業計畫書提列各項興建成本（如： SRC 或 RC 結構、建材等級、耐震工法等共同負擔，假設為 40億），兩者通過政府審議後，以總銷售金額扣除興建成本後剩下的價值（60億），才由全體地主依價值比例分配。

頂樓加蓋、違章建築

依成本補償換現金

鐘少佑說明，「土地所有權人」與「合法建物所有權人」是參與分配核心對象，但資產「格局」與「條件」會直接導致價值差異。例如：一樓店面因具備商業經營能力與高租金收益，在估價師眼中單價往往是樓上住家數倍，一樓店面地主常要求分回更多坪數，因其「更新前的價值占比」極高，甚至可能因此拒絕接受都更。

老公寓中常見「頂樓加蓋」或「違建增建」，鐘少佑提醒，在法律層面上，違建住戶並非正式權利關係人。雖實務操作上，估價師會針對這類增建部分進行「成本補償評估」（如：按 RC 或鐵皮等資材計算殘值），但這僅屬一次性現金補償，即便4樓屋主亦是5樓頂加的所有者，也無法利用這些「影子坪數」來要求分回新大樓室內坪數。

公會介入估價爭議

優先找有規模建商

當都更案件出現估價爭議時，現行法規設有多重保障機制。根據《都市更新條例》第50條，權利變換案必須委任三家以上估價師進行評估 。若估價師間的落差超過 20%，則需由估價師公會介入協調 。鐘少佑強調，估價師必須具備高度獨立性，且報告需經政府審議機關嚴格審查，通常會選擇對地主相對最有利的結果。

都更是一場長跑，一旦權利變換核定，地主通常不需再額外支付費用，風險主要由建商承擔。因此鐘少佑也提醒，選擇有規模、有經驗的實施者至關重要，否則在目前國際原物料波動與缺工缺料下，資金不足的小建商若倒閉，地主將面臨更大損失。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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