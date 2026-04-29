庫克掌15年市值翻10倍 交棒特納斯！員工眼中「超級大好人」能帶蘋果返巔峰？

撰文‧羅之盈

蘋果創立滿50載恰逢換帥異動，特納斯接任不只是權力更迭，更是回歸創新本質的訊號。

面對AI賽局與產品轉型，這位工程師領袖能否帶領科技帝國重返巔峰？

每年秋季，外界對蘋果公司（Apple）的期待向來聚焦於新品發布；但今年，這家科技巨擘將迎來更大的變局，新任執行長特納斯（John Ternus）正式掌舵。

4月20日，蘋果發布人事公告，現任執行長庫克（Tim Cook）將出任蘋果董事會執行主席，硬體工程資深副總裁特納斯，將於今年9月1日接任執行長。公司強調，此次人事變動已獲董事會一致批准，是經過深思熟慮後做出的決定。

「非常興奮能在此時接任執行長，因為我們即將再次改變世界。」在特納斯對蘋果全員發表的談話中，可看出他已經枕戈待旦。特納斯表示，蘋果有著讓人難以置信的未來發展藍圖，並直接觸及「AI應用」這項蘋果眼前最大瓶頸，「人工智慧將創造幾乎無限的潛力，我們能夠不斷解鎖各種可能性，對用戶產生巨大影響。」

資深產品專家 內外評價正面

外界對於蘋果的繼任計畫，大多不感到意外，因為早在年初，就已陸續有媒體點名，特納斯將是庫克的接班人。

《華爾街日報》（WSJ）評論特納斯「果斷、善於駕馭蘋果內部文化」，指出蘋果員工人人都說特納斯是「超級大好人」，為人冷靜沉穩，在蘋果這家以人際關係複雜著稱的公司裡，幾乎沒有樹敵。

「特納斯就像是『小庫克』，他很可能會繼續以庫克方式掌控大局。」彭博（Bloomberg）引用蘋果高階主管發言，描述特納斯不像賈伯斯（Steve Jobs）那樣善於表演，也非庫克那類行銷高手，而是一位產品專家，「而且在政治上也很有頭腦。」

人事公告發布當天，蘋果股價微幅上漲1.04％，隨後5天內也都在正負2％左右波動，反映了資本市場對庫克與特納斯之間「無縫接軌」的權力更迭，並無異議。

現年50歲的特納斯，畢業於賓州大學機械工程系，2001年加入蘋果產品設計團隊，這位具工程背景的產品戰將，25年來在蘋果的每一項重要產品上，無役不與。

特納斯從平板電腦iPad初試啼聲，接著共同設計翻轉全球耳機市場的AirPods，近年在蘋果兩大產品線手機iPhone，與個人電腦Mac也有顯著戰功。除了守成之外，挑戰極致工藝的iPhone Air、聚焦大眾市場的MacBook Neo，甚至開發承載次世代夢想的頭盔Vision Pro上，也都烙印著特納斯的掌紋。

除了產品形式，特納斯也帶領團隊在材料科技上玩出新花樣，無論是Apple Watch Ultra 3導入的3D列印鈦金屬，還是強調環保的新型再生鋁複合材料，都是證明特納斯既可以在效能上「秀肌肉」，又能維持可靠性與耐用度的傑作。

「iPhone是主導蘋果過去近20年硬體發展的核心事業，但新任執行長並非出自iPhone體系，代表董事會評估執行長的標準是更多元的，而不只是看誰有最顯著的戰功。」天風國際證券分析師郭明錤表示。

換腦經驗 蘋果自研晶片戰績

回顧蘋果過去20年的黃金歲月，外界或許會將創新能量，歸功於傳奇創辦人賈伯斯；財務上的輝煌成就，則源於庫克的商業天賦。但事實上，蘋果的每一場漂亮勝仗，也不能忽視特納斯用工程頭腦領導的產品設計團隊在產品工藝上的貢獻。影響深遠的蘋果「自製晶片」，就是這組鐵三角完美互補的關鍵戰役。

蘋果對晶片技術的絕對控制欲，萌芽於賈伯斯對「完美軟硬整合」的偏執。

蘋果電腦早期使用IBM、摩托羅拉（Motorola）的平台設計晶片，後期採用英特爾處理器。2008年，蘋果低調併購晶片設計公司P.A. Semi，並於兩年後推出第一顆自研晶片A4，搭載於初代iPad與iPhone 4，將蘋果推向自製晶片（Apple Silicon）的新賽道。

2011年賈伯斯去世後，庫克延續其意志，將自研晶片一點一滴地滲透全產品線。首先是在晶圓代工上，不再過度依賴手機競爭對手三星，2014年起逐步將晶片移轉給台積電製造；2020年，Mac電腦也揚棄英特爾處理器，改採用自研晶片，完成蘋果晶片自主化的最後一哩路。

郭明錤分析，特納斯近年來最經典的一役，就是讓蘋果電腦從英特爾的x86平台，順利轉為採用Arm架構的蘋果自研晶片，能一次到位整合軟硬體與開發者生態，並取得商業成功，需要非常高效的執行力與跨部門協調，「這種系統／平台級的轉換，等同換腦手術，在蘋果內部，沒有人比特納斯更有這種等級轉換的管理經驗，而這正好是蘋果邁向裝置端AI新時代所需。」

此外，蘋果在發布人事公告的同一天，將原本負責晶片的斯魯吉（Johny Srouji）調動為首席硬體長（Chief Hardware Officer），其為全新的職位，有更跨界的調度權力，預期蘋果更側重晶片設計，強化整合硬體、軟體三者一體化的發展。

雖然擁有高效的執行力與跨部門協調經驗，但接任執行長後，特納斯勢將面對遠比產品設計更加廣泛且複雜的業務。盤點庫克15年的執行長任期，固然留給蘋果資本充沛、產品系列完整、供應鏈體系齊全的三大資產，卻也伴隨著AI落後、新品無力的兩大挑戰。

追趕趨勢 用AI改造Siri

庫克擔任執行長期間，蘋果市值從3500億美元壯大至4兆美元，寫下超過10倍的驚人增幅；與此同時，年營收也隨之起飛，從1080億美元，躍升至2025財年的4160億美元的紀錄。

股價與業績飆升的主因，是蘋果大幅擴展全球商業版圖，業務現已遍及200多個國家和地區，其直營的蘋果專賣店達500多家，蘋果員工人數增加至10萬餘人，蘋果全系列產品活躍設備數更高達逾25億台。

能持續推行數量龐大的產品上市，端賴庫克對供應鏈深刻的管控，不管是砍價追量，或是要求搬移廠房位置、拆單給第二供應商等，「供應鏈大師」庫克，一直是台灣供應鏈又愛又恨的人物。

到了特納斯時代，供應鏈是否會有更多談判彈性？台灣零組件廠家觀察，雖然兩人背景不同，但管理哲學一脈相承，蘋果對待供應鏈的模式很難有太大改變，供應商反倒期待特納斯能帶來讓市場耳目一新的產品，帶動全新商機。

然而，深厚的家底，無法掩蓋亟需解套蘋果的AI難題。眼見生成式AI浪潮已經席捲3年，超級新秀OpenAI、軟體老將谷歌已打完好幾回合大戰，蘋果的Apple Intelligence始終停在只聞樓梯響，眾所期待的個人助理Siri，應對能力彷彿還是上世代的產品。

但業界也有正面觀點。投資銀行Wedbush估算，蘋果過去在AI領域的失誤，反而創造得以用更成熟技術在今年推出新一代Siri的契機，預估AI商業化，將在未來幾年內為蘋果每股增值75至100美元。

近期，蘋果釋出了6月開發者大會（WWDC）的前導影片，暗示Siri將有重大革新，例如Siri被喚醒時，動態島將會自動展開，顯示搜尋或詢問的提示，預期這將是特納斯的第一張成績單。

「果粉」對於特納斯接任執行長的態度，則是更「簡單粗暴」地一致看好。

平穩接班 力求找回創新實力

由於所有果粉都厭煩蘋果「擠牙膏」似的產品更新，格外期待工程背景的特納斯能在產品上帶來耳目一新的表現，「過去10年我們習慣了『安全但無聊』的進步。」在全球擁有2千萬名訂閱者的美國3C產品專家MKBHD慨嘆。他並指出，庫克是個偉大的商人，但他讓蘋果變成了一台極度精密、卻不再讓人驚訝的割草機（意指高效有用，卻毫無藝術靈魂），「現在換成一個會為了散熱結構、材料強度熬夜的工程師（特納斯）上台，這代表『僅是堪用』的擠牙膏時代正式結束了。」

台灣資深「果粉」、科技產品專家洪聖一表示，善於產品定位的庫克，過去幾年展現絕妙的「定價刀法」，各系列細分之下，總是能吸引粉絲花更多的錢，「但攤開來看，也實在是少了些驚喜。」

頻道經營者蘋果爹則指出，蘋果早期無論手機、平板電腦、手錶，都是引領潮流的前瞻者，但這10年來的虛擬實境頭盔、AI功能，不僅不是第一，甚至還明顯落後，「希望特納斯能帶領蘋果重回『領先』的時代。」

高層人事動盪，則是特納斯上任後，蘋果將如何發展的另一大變數。

去年12月，蘋果AI與使用者介面負責人相繼離職，今年第一季營運長退休、財務長和總法律顧問也調任，為退休做準備。部分觀點認為，人才流失是特納斯的挑戰，但也有人從「平穩接班」的視角分析，更換新血、騰出位置給新團隊空間，是庫克用心良苦的布局。

65歲的庫克，早在2023年接受科技媒體訪談時就曾透露，蘋果有非常詳細的繼任計畫。約莫此時，特納斯也開始伴隨庫克，出現在蘋果發布會，揭露新一代硬體推進。兩人以一種緊密互聯、亦步亦趨的方式，進行「平穩接班」，就連人事公告的合照裡，兩人的穿著也幾乎一模一樣，隱性傳達「兩人如同一人」的概念。

今年是蘋果創立滿50周年，賈伯斯斯人已遠，帶領蘋果走過極致輝煌15年的庫克，也準備將舵輪交給與蘋果共同成長超過25年的「中生代」特納斯。

這場接班不僅是權力更迭，更標誌戰略重心的位移，「硬」背景出身的特納斯，預示著蘋果正試圖在供應鏈的理性秩序之上，重新尋回產品驅動的創新底色，應對早已落後的AI賽局。

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