大學「慢性病」有救？教師減薪換升等、加LINE好友拚招生…89位校長點高教3病症

撰文‧今周刊編輯團隊

去年全國大專校院校長會議中，一聲親切問候，揭開台灣高教赤裸的困惑。

一位校長急切地詢問教育部長鄭英耀：「部長，大學到底要做什麼？直接告訴我們，我們就配合。」

這句話點出了台灣高教的荒謬現況：喊了30年的自治，即使法規、政策都鬆綁，學校卻還是沒有方向感，渴望著中央的指令。

鄭英耀感嘆道：「有多少學校真正認真思考過，未來10年、50年，自己要怎麼走？」

如今高教體系正如同一個患有慢性病的虛胖頹漢，明知方向，卻力有未逮。

少子化已成為無法迴避的命運背景音，預估2028年，台灣大專新生將出現斷崖式下滑至17.3萬人。

《今周刊》對全台89位大專院校校長進行了一場獨家調查，從問卷結果中就看出，高教罹患「高招生壓力」、「高財務困局」和「學術KPI高度同質化」的三高重症，早滲入高教膏肓。

面對少子化衝擊，公私立學校校長中有超過55％認為少子化衝擊已對招生造成影響，更有約19％大專院校校長認為「目前生源已嚴重不足」。

「生源不足」的後果，超過8成大專院校，目前都鼓勵教師參與招生，甚至超過兩成學校，在「教師評鑑」中直接設定加減分機制，將招生壓力轉嫁至基層教師的評鑑與考核之中。

超過9成大學，都承認台灣目前大學數量過高，而生源少，直接衝擊學雜費收入，尤其是營運成本增加，學雜費調漲的速度卻如龜速。

「學術KPI高度同質化」也是學界長年問題，「發表論文數量、國際期刊指標、 國內期刊指標及是否參與國科會研究計畫」成為學界長期依賴的霸王性標準。近9成學校，認為這些指標是評估教師升等、評價學術能力的主要或重要依據。即使一些強調實作、教學、培育實務人才的大學，也不例外。

部分私校，本應專注於課堂的老師變身為「業務大軍」，甚至出現過「LINE 好友須達500位」才能通過考核的荒謬規定。

除了招生，教師還得扮演「募款機」與「生財工具」。捐款達標可加分、「不領超授鐘點費」可換取評鑑點數。當老師需要靠「募款換點數」來獲得升等或續聘的「贖罪券」時，學術的尊嚴已蕩然無存。

不只是生存下的「評鑑」壓迫，「學術 KPI 高度同質化」更是藏得最深、積習最久的病症。

從 2000 年初開始，台灣盲目追求國際盃，將 SCI、SSCI 等量化指標從國家層級下放到個人考核。中研院院長廖俊智批評，這種「數豆子」的迷思，導致研究者為了追求產量，將研究「切香腸式」地發表論文，重形式而輕實質貢獻。

這種單一的標準，抹殺了大學的差異性。不論是研究型頂大，還是強調實作的技職校院，都在同一個賽道上競爭論文數。一些私校為了應付指標，教學品質荒廢，甚至出現同事間為了救命而「共同掛名」論文的學術亂象。

身處風暴中心，鄭英耀正試圖出手導正。教育部正研擬「教師評鑑參考原則」，明文禁止將「招生」列為評鑑扣分項，並要求評鑑結果應與薪資、勞動契約脫鉤，試圖修正教師異化為業務員的怪象。

但如台大校長陳文章也點出關鍵：「各大學的特色發展，不能用同一套標準評鑑。」頂尖大學應繼續拚國際盃，而技職體系則應找回「人才搖籃」的初衷。中華醫事科大校長李碧娥便認為，政府應給予明確的區隔定位，並積極鼓勵整併或退場，讓高教體系真正「瘦身」。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1532期)

延伸閱讀》

2026稅額試算書沒收到？不是國稅局忘記你！3種人不會收到、沒收到該如何報稅5個QA一次看

終身學習券登記5/1開跑！網站申請步驟、登記資格、1500元可以幹嘛？抽籤名單公布日…館所通行票也能抽

提早退休的那些人，現在過得好嗎？9個真實案例告訴我們的事：「終身不工作」不再是財務自由的唯一解

孩子留學、老公駐外，她退休後「銀髮游牧」：短居雪梨、遊學京都…把自己活好，就是給兒女最好支持