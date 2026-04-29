黃金價格又破4700美元 買實體黃金為何是下策？該怎麼買才能坐等噴發

文．林韋伶

近期美伊戰爭打亂黃金市場節奏，一度引發金價回落至年線；4月24日早上黃金價格再度失守每盎司4700美元的關卡。到底現在價格就是黃金的甜甜價嗎？如果想要入手，又應該怎麼買才能提高勝率呢？

黃金走勢近期顯得反覆，甚至一度跌破重要關卡；不過，整體來說，投資專家普遍認為這僅是短期震盪，影響金價的中長期因素並未被破壞，持續看好未來表現。

其中，在地緣政治衝突的溢價推升下，渣打銀行持續看多黃金，甚至在美伊戰爭爆發後，上調黃金未來3個月及12個月的目標價，至每盎司5375美元和每盎司5750美元。

黃金價格直直落 渣打銀行逆勢上修目標價

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，金價雖然出現修正，但其作為「核心避險部位」的地位並未動搖。

首先針對戰爭後黃金價格卻走跌的情況作出解釋，「戰爭爆發後，許多投資人很困惑，為何地緣政治衝突加劇，金價不漲反跌？這不代表黃金的避險功能喪失，而是它發揮了重要的「流動性」功能，當時大家都在套現，在市場極度恐慌或需要資金調度時，黃金成為投資人最容易變現以獲取現金的資產。」

在美伊戰爭爆發後，金價在最低點曾觸及每盎司4100美元，這正是技術面上的「年線」支撐。

儘管出現如此大的波動，劉家豪認為，黃金具備「戰略型儲備資產」的特性，加上支撐金價中長線回升的關鍵因素包含：全球主要國家持續進行財政擴張，投資人擔心貨幣購買力受損，以及若油價受中東情勢影響維持高檔（短線預期在每桶100美元上下震盪），可能導致通膨居高不下，「黃金會有更大的避險支撐效應」。

長線看好兩大助漲核心：央行儲備與政府負債

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰也認為，雖然黃金近2個月出現價格回檔，但長線支撐因素依然強勁，預期未來2到3年仍會有不錯的行情。

儘管黃金價格短線有壓，但許長泰強調，支撐黃金長期看好的兩大因素並未改變。

首先，是全球央行對資產多樣化的需求，他觀察到：「央行對於外匯儲備的風險分散將會持續」，這不僅發生在亞洲，包括中歐、東歐等新興市場央行，過去幾年都在持續增加黃金儲備，且此趨勢預計會延續。

其次，是投資人對貨幣體系信心的變動。許長泰分析，許多投資者擔憂「美國、歐洲政府的負債快速上升，貨幣供應也快速上升」，因此轉而尋求供應量受控且穩健的資產，而黃金作為一個「供應增長是有限的資產」，正好符合市場對保值需求的需求。

總結而言，在政府負債高漲與央行持續購金的環境下，許長泰認為黃金在未來2到3年內，依然具備「相對不錯的行情」。

佈局黃金怎麼買？入手金礦股較實體黃金有利

若對黃金資產有興趣，投資人應該如何入手？施羅德環球黃金基金產品經理林良軍指出，投資黃金不可忽視的就是「稅負」差異，常見持有實體黃金的獲利須以賣價6%計算所得併入綜所稅。

相對來說，投資境外基金，資本和配息利得合計超過100萬元需要主動申報，合併境外所得後的個人所得基本免稅額為750萬元；此外，共同基金可採線上交易不受金融機構營業時間的限制，對投資人有很大的彈性。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬蘭德也指出，展望金礦產業後續表現，業績可望持續創新高，不妨考慮在金價出現回檔時分批或定期定額佈局，並靜待長期多頭的發展機會。

史蒂芬蘭德指出，3月金礦股遭拋售似乎並未反映當前強勁的指標，2025年第四季在金價來到4100元美元的推動下，金礦股現金流量、獲利均創歷史新高，而在2026年第一季，平均金價約為4900美元，此將有助金礦股現金流量、獲利再創歷史新高。事實上，金價大漲已顯著提升金礦商業績，目前已經是金礦業史上最賺錢的時期。

富蘭克林證券投顧表示，近期中東局勢發展可能使通膨壓力更顯著，進而影響聯準會利率決策，此外，根據歷史經驗，在全球金融危機、Covid-19疫情初期，由於投資人尋求流動性，帶動美元走強，黃金、金礦股可能承壓。

黃金資產應該買多少？專家：5%到10%

不過，隨市場趨穩且逐漸逆轉，黃金、金礦股隨後表現有望回穩，就中長期來看，中東局勢發展仍將支撐黃金、金礦股，因為在日益分裂的世界中，黃金的價值可能會持續上升。只是，黃金產業型基金波動性較大，建議投資人可採分批、定期定額的投資方式，來共享長期多頭趨勢，並提高投資組合多樣性。

至於建議配置多少資產在黃金呢？劉家豪建議，黃金應占整體資產配置的5%到10%之間。他分析，儘管短線不確定性仍存，但渣打對長線軟著陸預期不變，因此認為儘管目前市場擔心油價走高，可能引發央行暫停降息甚至重啟升息，衝擊風險性資產表現，但渣打的核心模擬情境，預估經濟將走向「軟著陸」的預測不變。

總結來說，對黃金投資人而言，短線雖可能隨地緣政治消息來回衝擊，但在黃金價格在年線（4100美元）附近已展現支撐，建議可在5%至10%的範圍內進行中長線布局，以應對全球財政與地緣政治的不確定性。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

2026稅額試算書沒收到？不是國稅局忘記你！3種人不會收到、沒收到該如何報稅5個QA一次看

勞動節公務員有放假？51是國定假日？銀行有開？國稅局沒開門會計師喊不解：為何可以…一文秒懂誰放假

00919該賣掉，改搭009816、00981A「賺錢特快車」？3情境拆解是否跳車：資產滾最快選它

終身學習券登記5/1開跑！網站申請步驟、登記資格、1500元可以幹嘛？抽籤名單公布日…館所通行票也能抽

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】