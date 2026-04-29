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軟體業不香了？半導體徵才人數噴23%、數位IC設計工程師加薪22%！2026科技業十大高薪榜

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／ingimage
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文．黃靖文

AI人工智慧愈來愈夯，相關應用紛紛落地，讓2026年科技業徵才趨勢出現大變化。在半導體人才需要持續擴張下，軟體業的徵才需求反而趨緩，顯見當AI應用走向成熟，企業不再盲目擴編，而是針對實際需求徵才。

此外，觀察2026年科技業十大高薪職業，IC設計工程師、類比IC設計工程師依舊冠群雄。不過，值得留意的是，若從加薪幅度來看，除了數位IC設計工程師加薪幅度達22%，科技業的客服工程師、門市專櫃人員的加薪幅度，同樣突破2成。

104人力銀行周二(4/28)發布《2026年科技業人才報告書》，揭示AI人工智慧時代，國內半導體企業徵才持續擴張，相反地，軟體、網路業的人才需求，出現明顯下降趨勢，顯示「企業不再盲目全面擴編，而是針對關鍵技術徵才」。

半導體業持續擴大徵才 軟體業徵才趨緩

根據104人力銀行統計，2026年科技業每月人才缺口達19.3萬人，相較於過去幾年，動輒20萬人以上的人才缺口，人才缺口增幅已見平緩。

其中，熱門的半導體業人才需求持續成長，徵才數攀升至4.1萬人，年增率達23%，反映全球對於先進製程、高效運算的需求持續擴張。只是，軟體網路業徵才需求，從2024年下半年的高峰8萬人，逐漸下滑至2026年年初的6.3萬。

AI從加分題變求職門檻

104人力銀行人才永續長鍾文雄觀察近期科技業徵才趨勢，半導體人才需求持續強勁，不過軟體、網路相關行業，人才需求卻出現下降。主因在隨AI發展成熟，企業不再盲目針對AI擴編，而是瞄準企業實際需求徵才。

鍾文雄認為，這也顯示AI已成為科技業「標配技能」，除軟體業AI相關職缺，占比穩定在3成左右；電腦與消費電子製造業的AI相關職缺數持續上升，占比從去年的22%上升至26%。反映AI正快速滲透至產品設計、製造流程。

輕鬆衝上年薪百萬 這些非主管職超夯

104人力銀行也公布2026年科技業非主管職的十大高薪職務，IC設計工程師依然難以撼動，年薪中位數171萬冠群雄，類比IC設計工程師則是以163萬緊追在後。

其餘包含韌體工程師、半導體工程師、RF通訊工程師，以及AI相關職務的如資料科學家、演算法工程師，年薪中位數都輕鬆破百萬。此外，包含BIOS工程師、網路安全分析師都上榜。

圖／今周刊
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這些職務加薪破2成！ 門市專櫃人員、客服上榜

104人力銀行指出，與2025年相比，數位IC設計工程師、客服工程師、門市專櫃人員的年薪中位數，均呈現2成以上的驚人漲幅。

鍾文雄指出，與過去最不同，加薪不再限於硬體、軟體、IC設計的工程師。隨AI落地，產品複雜度提高，企業開始重視能銜接客戶與技術端的支援型工程人才，同時通路、品牌端的人力補充壓力，也必須透過調整薪資結構，來增加吸引力。

圖／今周刊
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本文授權自今周刊，原文見此

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