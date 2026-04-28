AVGO陳福陽、Intel陳立武都是馬來西亞人…謝金河揭半導體大咖都有「共同基因」
文．謝金河
一個蓄勢待發的科技聚落
來到檳城，率先映入眼簾的是有很多科技大廠林立！這是亞洲另一個不可忽視的科技聚落。原來這是AVGO陳福陽的故鄉，Broadcom在這裡有很多投資，最近股價暴漲的Intel，陳立武出生在柔佛州，Intel在檳城聘用上萬員工。途中我們也經過日月光的廠區⋯⋯
很多年沒有造訪檳城，上次來是從蘭卡威經過檳城，這個在1786年東印度公司建立的殖民據點，人口大約150萬，是一個華人聚居的大馬城市，沿途都是中文的招牌。我們先到姓周橋看看這個傳統市場。走到盡頭，原來是麻六甲海峽。
從岸邊眺望，有幾艘大型油輪正經過，這是最近伊朗封鎖荷姆斯海峽，引來另一個受到矚目的海域，印尼率先表示要對通過的船舶收費，新加坡，馬來西亞都反對。
我們入住東方酒店，這是檳城最有歴史的飯店，原來孫文曾經住過。早上一大早，我看到太陽正從東邊升起，飯店正對著麻六甲海峽。晚餐我們找了一家得到米其林的娘惹餐廳叫花木蘭，這是檳城最傳統的美食，不過我對重口味仍然不太習慣。
清晨一大早，我跑出飯店，看看有沒有綠地空間？結果都是住宅區，我仔細看看市容，看起來好像是新加坡老區，這是華人生活的聚落。
這次來參訪的公司都很低調，他們都希望我不要提他們的公司，但這個150萬人口，華人可能佔百萬的城市，未來可能是馬來西亞發展半導體，AI的重要聚落。
陳福陽，陳立武都是馬來西亞人，我發現半導體產業的大咖，包括黃仁勳，蘇姿丰，他們除了使用英文交談外，另一個語言可能是閩南語，這個是華人在半導體產業的共同基因。
在檳城工業園區，很多科技大廠林立，台廠也逐漸聚焦在這一區，這可能是除了台灣，中國以外，最值得關注的另一個科技聚落！
本文授權自今周刊，原文見此。
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