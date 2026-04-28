00981A、00992A…今年漲幅它最亮眼60%「強在哪裡」？很會跑的主動式ETF

文．邱鈺庭

主動式ETF近來成為市場投資新寵，以今年來截至4/20統計，14檔平均漲幅為39.21%，打敗大盤的27.6%，其中以00992A漲幅逾6成居冠，是唯一漲幅突破6成的績效王。 00992A週二(4/21)同樣氣勢如虹，終場上漲0.08元，以16.87元作收，成交量來到41萬7058張，僅次於另一檔主動式ETF 00981A，躍居台股個股成交量第2名。

4/21上午11時50分成交量排行榜。（圖／翻攝自Yahoo股市）

00992A今年大漲逾60%奪冠

隨著台股進入震盪與成長並存的格局，「主動式台股 ETF」成為市場投資人的新寵。大盤20日上漲0.42%，全台 14 檔主動式台股 ETF 今年以來平均漲幅達 39.21%，遠勝大盤的 27.6%。

其中，群益科技創新（00992A） 作為市場唯一一檔科技型主動式 ETF，表現最為亮眼，今年累計漲幅達60.98%，是唯一漲幅突破6成的績效王。

為什麼選擇主動式ETF？

市場法人表示，主動式台股ETF能因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段介入台股的靈活投資選擇。建議投資人在投資組合中納入台股主動式ETF能協助減少自行選股和持股調整的研究壓力與時間，並掌握超額報酬機會。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，主動選股策略更彰顯台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性，在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

未來投資布局：AI仍是重頭戲

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政強調，台股目前技術面偏多，市場資金充沛，進場意願強；而中東戰事出現談判訊號，地緣政治降溫，油價與通膨壓力可望緩和，全球資金回流風險資產。加上人工智慧需求持續暢旺，特別是AI伺服器及零組件族群表現強勢，目前首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，看好以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器、光通訊等規格升級族群；非AI產業則可留意軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群。

00992A是什麼、強在哪？

財經達人股海老牛說明，00992A是一檔打包「很會跑」的ETF！也就是一邊用AI長期趨勢做底，一邊抓短中期有爆發力的熱門題材。短線部位聚焦在光通訊、AI測試、高階記憶體，長線部位則包含台積電、台光電、台達電等大型科技股。

財經部落客《要不要來點稀飯套餐》曾於3月19日指出，觀察00992A的持股配置，其權重並未過度集中於單一權值股。以基本面穩健的產業龍頭為例，如台積電（2330）、群聯（8299）、台光電（2383），各自權重多落在約3%至6%區間，配置相對分散。

在短線操作上，經理人對題材掌握則展現出靈活且精準的布局能力，包括智邦（2345）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、波若威（3163）等個股亦配置一定比重，並持續看好光通訊產業的發展潛力。整體而言，00992A採取「長線布局龍頭股、短線掌握強勢股」的雙軌策略，一方面參與市場輪動行情，另一方面也降低單一個股回檔對整體績效的影響。

不過，當系統性風險發生時，主動式ETF的波動幅度確實可能高於市值型或高股息產品；但隨著市場情緒回穩、資金回流，主動選股的優勢有機會進一步放大，帶動更具彈性的反彈表現。

成長速度不輸00981A

股海老牛14日表示，00992A 為所有主動式台股 ETF 報酬率第一名，今年初至今報酬率 43%，成立以來至今短短四個月，股價來到14.91元(4/10)，報酬率高達49%，成長速度不輸去年00981A。

圖／翻攝自Yahoo股市

衝漲幅不怕沒配息

股海老牛指出，00992A去年12月底才掛牌，還沒完整經歷台股 6 到 8 月的除權息旺季，所以目前帳上可分配股利還不算多；再加上它現在主攻科技成長股，如果硬要配息，可能要賣掉手上的強勢股，反而會錯過後續漲幅，因此現階段更重視淨值成長。

本文授權自今周刊，原文見此。

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