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告別年薪150萬！他靠「指數投資」重啟人生 0050、VT佔比1:9 美股5招攻守兼備

聯合新聞網／ 今周刊
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文．周靖璞

從地緣政治、通膨到利率政策，在市場充滿不確定性的時刻，每一項變數都讓投資人情緒劇烈擺盪。曾任銀行高階主管、指數化投資推廣者喬王指出，多數投資人頻繁選股與預測市場，往往難以長期勝出，反而容易在波動中做出錯誤決策。他提出「G.R.E.A.T」決策順序，認為投資應從目標導向出發，因應不同目標動態調整資產配置，而不是謹守「只買不賣」。

從銀行高管到投資實踐者

看清散戶3大迷思

喬王大學就讀經濟系，學生時代就有購買共同基金經驗，2008年遇金融海嘯下跌差點因恐慌全數賣出，過了一年後卻發現剩餘基金已漲回買進價位，讓他領悟長期投資重要性；後來也曾追求配息型資產，卻發現可能「賺股息賠價差」，10年績效往往落後大盤。

因父親喜歡收聽投資廣播節目，時常要求喬王代買主持人「報明牌」個股，孰料年度報酬竟虧損30%，同期間大盤上漲18%...這些經驗讓他認知到散戶最常陷入三大投資迷思：試圖預測市場、相信自己能選到飆股，以及在高點過度自信、低點過度恐慌。這些積極進出市場行為，實際上常常反而兩頭空。

「G.R.E.A.T」法則

建立投資決策順序

投資人避免受市場波動影響，建立有紀律性、可長期執行的投資框架，喬王提出一套「G.R.E.A.T」投資決策順序：

Goal(目標)、Risk(風險)、Execute(執行)、Automation(自動化)、Tracking(追蹤)。

第一步 Goal(目標)，是先定義自己的財務目標。喬王表示，多數投資人一遇到市場波動，腦中第一個問題往往都是「現在該買哪一檔？」，但投資不應該是「產品導向」出發，應該先問「這筆錢是要拿來做什麼？」。3-5年內買房頭期款與幾十年後的退休金，不應用同一套配置邏輯。另也必須思考，這筆資金要創造資產成長、還是現金流？先有目標後才去思考適合標的。

第二步 Risk(風險)。投資人需先思考市場下跌時，自己還能不能照原定計畫持有。許多人都覺得自己能承受30-40%跌幅，結果市場回檔10%，就發現自己原本設定的股債配置根本抱不住，那就代表配置過於激進。喬王認為，風險承受度不能靠想像，而要靠市場波動去驗證，像近期國際局勢造成股市震盪，就是重新檢查資產配置是否合理時機。決定好適合資產配置後，必須透過第三步 Execute(執行) 將計畫落實，不要總想著等「更好的時機」。

第四步 Automation(自動化)，目的「避開人性」，投資人最常見行為，就是漲時想多買、跌時想停扣；明知要長期投入，卻總被短期價格與情緒干擾；甚至想等待兌美元匯率低點才買，反而錯過美股主升段。因此喬王建議，可透過預約轉帳、預約換匯、定期定額扣款等方式，讓長期投資用紀律性行為貫徹。

第五步 Tracking(追蹤) ，不是指每天看盤，而是一年花1到2次、每次5到10分鐘去確認兩件事：第一，資產比例有沒有偏離設定；第二，目前承受風險，是否仍在承受範圍內。如果股市大漲，使資產比重向股票傾斜，可透過再平衡，賣出適當股數投入防守部位資產，讓資產配置回到可控風險比例。

用VT布局全球

簡單組合長期執行

「指數化投資不刺激、報酬率不是最好，他是比較有效能使你長期變有錢的方法。」

喬王表示，指數化投資核心，在於透過資產配置與分散風險取得市場平均。這也是他將股票核心配置90%在VT(Vanguard全世界股票ETF)，而台股0050(元大台灣50)僅占10%的原因。並加入BNDW(Vanguard全世界債券ETF)作為防守部位，形成攻守兼備結構。

他認為，雖然投資人往往對自己身處市場環境最了解，但若遭遇像烏克蘭極端狀況，只投資單一國家時風險高度集中。喬王進一步補充，即使只投資美國市場，也具備全球60%以上的市場規模，相比台灣僅佔全球約2%已具備高度分散，這意味著不需要預測、不需要選股，就能參與整體經濟成長。另外，美股ETF內扣費用遠低於台灣相關商品，長期複利下，報酬差距會逐步擴大。

對想投資美股新手，他建議從簡單組合開始，例如：AOA(iShares核心80/20積極配置ETF)、AOM(iShares核心40/60適度配置ETF)，使用一檔ETF做好適當股債配，不需太過複雜，管理越多標的反而更不利於長期持有。

進入美股市場，常見兩種下單方式：

一是透過複委託，由國內券商代為下單，優點是操作熟悉、資金調度方便，使用台灣帳戶就可購買，而且不用處理匯款海外事宜。稅務、行政負擔也相對較低，最重要的是資金留在手邊，大部分人心裡較有安全感。而缺點就是手續費較高，如果小額投資比較不划算，可選擇商品也較少。

一是直接開立海外證券戶，交易成本較低，很多海外券商更是零手續費，不過要注意匯款時還是會產生一筆費用。海外券商可選擇標的多，並且提供像是90天限價單等服務。缺點是需自行處理匯款與海外所得稅務問題，尤其跨境繼承處理較複雜。

喬王也分析貴金屬、Reits、不同天期債券的資產配置，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi2.me/iLIxE

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本文授權自今周刊，原文見此

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