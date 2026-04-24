亞昕台中5年推6案，她是推手！花1年多整合700多坪土地 獵地女王：我們和地主談半年戀愛

【撰文/彭蕙珍】

亞昕(5213)在台中的第6個建案「亞昕織御」周四(4/23)舉行開工典禮。董事長姚政岳表示，在政府政策打壓下，本案賣得相當不錯，目前成交達4成，證明選址很重要。 亞昕織御位於台中市捷運南屯站旁，60秒到家。新聯陽實業總經理張俊杰指出，本案於去年9月公開，曾創下一個月來客 600 組，市場反應非常熱絡。 他說明：「雖然現在受到政策打壓，市場普遍比較冷淡，因此受消費者關注的個案必須具備3個條件：品牌、地段、產品。」

獵地女王拿下南屯站旁 700多坪土地

亞昕織御是由亞昕在台中的獵地女王—維昕國際董事張維珍花了一年多時間、經歷無數努力下取得的土地整合。

本案基地面積約733坪。她說明，這塊地很多人去談都談不成，甚至有人出價比她高，最後卻由她拿下，「為什麼花落亞昕？」她和團隊花非常多時間和地主溝通，過程如同：「我們和地主談半年戀愛。」

「中人拿這塊地給我一陣子，我都沒看上眼，2022年底我重新看了資料，發現這裡位於捷運南屯站旁，地點非常好，於是和地主談。」

維昕國際董事張維珍(右)。記者宋健生/攝影

「這塊地是前市長規劃的五期重劃區，擁有土地的是地方士紳。」她以耐心及誠意，取得對方的信任，買下500多坪空地。

後來，再取得旁邊近200坪土地，「這是3兄弟共同持有的土地，一直堅持不賣。」再花時間很誠懇的溝通，最終取得，她強調：「買土地需要有很大的耐心，眉角很多。」

她最自豪的是，經常能以自己的真誠及對土地的專業，向地主客觀分析當前局勢，再加上亞昕的品牌力，在台中買地勢如破竹。

5年推6案 她是推手

姚政岳坦言，亞昕在台中推案幕後功臣是張維珍，「她一直找土地，推著我開案。」

亞昕於2021年前進台中，推「亞昕一緒」、2022年推「亞昕一沐」、2023年推「亞昕一織」，這3案都已完工。

2024年推「亞昕丰山」，也是亞昕在台中的第一個都更案、接下來是「亞昕之森」及「亞昕織御」。

亞昕集團董事長姚政岳。記者宋健生/攝影

出站即到家 買主來自全台

現場專案經理劉偉立表示，亞昕織御的地點相當好，是真正「出站即到家」，步行至捷運站僅需約 60 秒。從南屯站出發，一站可抵文心森林公園，三站直通市政府特區，一線直達台中高鐵站，約需12分鐘，享有「三鐵共構」的交通優勢。

新聯陽總經理室特助盧慶彬觀察，在政府打房下能銷售得好的建案有2個特色：品牌及產品規劃，「我們來台中接案會慎選個案，只選擇兩家，一是華固，二是亞昕，同時也會精選個案。」

「客戶眼睛是雪亮的，這個時候買房會更精明，這個案子自己就會發光，一開盤就有雙北客、新竹、中彰地區，連高雄都有，因為軌道經濟是趨勢。」

「亞昕織御」有28層樓，打造南屯地標。記者宋健生/攝影

他表示，本案有A、B兩棟，「A棟先推出，幾乎都快Clean，現在賣B棟。」全案平均銷售近4成，外區客戶與台中在地客戶佔比接近一半，約為 60%在地客，40% 為外區客。每坪單價70~75萬，總銷約 75 億元。

買主行業涵蓋金融業、自營商、科技業、醫生及軍公教等高素質族群。又因鄰近中山醫，吸引不少金融銀行及壽險業客戶進行資產配置，也有醫生將此作為中間開刀或是準備上診前的休息空間。

特別的是，本案以飯店式規劃，亞昕以經營福朋喜來登飯店經驗，28樓有無邊際泳池，一樓有餐廳。

本文授權自今周刊，原文見此。

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