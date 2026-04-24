浩鼎王慧君突閃辭退休！昔日生技股王755→32.9元 減資瘦身後，路該怎麼走？

【撰文/黃明惠】

藥品生技大廠浩鼎(4174)週三(4/22)發布重訊，指執行長、總經理王慧君申請退休，退休日期為4/30，浩鼎同一天召開董事會討論後續接任人選。消息拖累浩鼎股價，週四(4/23)開盤一路走低，收在跌停價32.9元。 王慧君自2023年6月接任浩鼎執行長，研發重心為開發ADC(抗體藥物複合體)，不過面臨許多挑戰；旗下治療三陰性乳癌新藥解盲失利，股價也自2015年最高點後表現低迷。 事實上，浩鼎乳癌新藥曾號稱「一顆藥可以救全世界」2015年股價更一度飆到歷史高峰755元，股價已剩當年的23分之1，今年１月完成減資瘦身後，又從55.2 元一路崩跌，跌幅近4成。

浩鼎歷史股價線圖

浩鼎4174歷史股價。（翻攝YAHOO股市）

浩鼎創辦人張念慈辭世 王慧君接棒主導轉型

在浩鼎創辦人張念慈逝世後，王慧君於2023年6月加入浩鼎，出任執行長並具法人董事身分，任內主導公司轉型，研發重心聚焦於抗體藥物複合體（ADC），並積極推動國際授權與策略合作，試圖提升公司在全球市場的能見度。

浩鼎財報連年虧損，2025全年每股虧損達15.61元，因此浩鼎實施減資5成、裁員來瘦身，但依舊難讓市場買單。

自一月完成減資後，浩鼎股價於就從55.2元一路崩跌至32.9元，跌幅約4成。

王慧君宣布退休 浩鼎股價跌停鎖死

浩鼎4/22發布重訊，王慧君已申請退休，退休日期定為4/30，浩鼎也將在同一天召開董事會討論後續接任人選。

浩鼎公告指出，公司於4/22接獲董事王慧君辭職書，辭去法人董事代表人職務，生效日定於4/30；不過浩鼎並沒有詳細說明王慧君辭職理由。

根據重訊，王慧君除了辭去浩鼎執行長一職之外，另外包括浩鼎重要子公司潤雅生技董事長暨總經理，王慧君的董事長暨總經理職位也一併退休。此外，浩鼎轉投資的鼎晉生技，王慧君也自該公司董事長退休。

他曾提醒：沒有營業額的公司，股價不要任意炒作

2025年，今周刊董事長謝金河就曾在臉書針對浩鼎乳癌用藥解盲失敗一事發表看法。

當時謝金河指出，浩鼎研發15年的乳癌用藥解盲再度失敗，股價從巔峰755元一路下跌到35元，過去他就示警市場炒作過頭，如今不少生技公司也面臨類似情況，「10年一覺生技夢」。

謝金河說，浩鼎10年前號稱乳癌新藥可以拯救全世界，市場為之瘋狂，許多人爭相買入浩鼎，讓股價一飛沖天，炒到755元。他一直潑冷水，認為市場炒作過頭會傷及時任中研院院長翁啓惠，果然後來浩鼎解盲失敗，翁也陷入官司爭議，最後辭去中研院院長。

謝金河續指，這10年間，浩鼎持續進行新藥研發，但始終沒有出現營業額，如今解盲再度失敗，股價已經剩下當年天價的20分之1，這是一個十分慘痛的經驗及教訓。

他說，這麼多年來，他一直提醒生技業老闆，沒有營業額的公司不要任意炒作股價，因為市場嚴重資訊不對等，可能導致一般市場菜籃族血本無歸。

謝金河感慨，「這些年生技產業的老闆都很恨我，很多人說新藥必須經過漫長研發，不可能很快看到營收，這我同意，但我對資訊不對稱的惡性炒作更反感。」

他指出，生技產業中有很多不肖業者熱衷「印股票換鈔票」，明明沒有營業額、虧損累累的公司，股價可以上仟元，「這是很不可思議的事。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

00403A申購爆量，10元能買嗎？重演00940上市就破發怎麼辦？「0050升級版」優缺點全解析

台積電、聯發科、台達電股價2千元以上比拚新高，我的小錢該買誰？台股逼進39000點，法人籌碼已露餡

2026所得稅報稅／信用卡繳稅優惠誰最多、12期分期零利率、免手續費？銀行繳稅刷卡回饋、減稅新制攻略

華通(2313)、燿華(2367)、昇達科(3491)股價集體重挫，低軌變併軌？為何太空AI恐無法商業化...散戶必看5大真相

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】