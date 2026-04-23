115年總預算付委 何時能三讀？藍白擋200天…運動部、生育補助受阻內幕全解析

撰文：蘇芳禾

被藍白延宕多時的115年中央政府總預算，總算在週二（4/21）交付立法院委員會審查（付委）。依照目前立院規劃，115年中央政府總預算有機會在6月中旬完成三讀。 在野陣營以因行政院未依法編列軍人加薪、提高警消退休所得替代率預算為由，阻擋總預算付委200多日，也就是說今年已經過了4個多月，但政府預算至今卻還躺在立法院。 政府預算沒過會有什麼影響？根據《預算法》第54條規定，「新興資本支出」、「新增計畫」無法動支。預備金與災害準備金也受到限制，僅能執行例行性、延續性計畫，重大建設可能延宕。例如新部會運動部預算、生育補助都會受到影響。

立法院在4月15日朝野協商時達成共識，115年中央政府總預算訂於4月21日行政院長卓榮泰報告並備詢完畢後，交付審查。

立法院副院長江啟臣21日在質詢結束後裁示，115年度中央政府總預算案詢答完畢後，送交財政委員會依分配表及日程分送各委員會審查。

最快6月中旬三讀？審查預算包括這些流程

依照立院財委會審查日程規劃，財委會將在5月21日舉行全體委員會，當天將討論公務預算部分審查總報告，並提報院會。依照過往經驗，總預算案在提報院會後還需二到三周的時間討論、協商，最快可以在6月中旬完成三讀。

不過資深立法院助理指出，依照往例，委員會召委會安排各部會進行公務預算及營業與非營業預算詢答，之後再依照預算提案多寡排定審查時間。加上藍綠兩位召委各自排案，有些委員會處理就要花上兩到兩個半月才能完成審議，何況這次還有114年基金預算解凍案，如果倉促審查，難保不會又出現去年被批評草率審查的亂象。

立院人士也坦言，這也要看到時候立法院的審查狀況和朝野氣氛，「如果朝野氣氛不好，在野黨也不會這麼輕易讓預算通過。」

史上最嚴重延宕在2007年，今年會破紀錄？

立法院有分「預算會期」和「法案會期」，上半年度之會期是「法案會期」，時間為2月至5月底，主要以法案的審查、增修為主；下半年度之會期則是「預算會期」，時間在9月至12月，主要以審查國家隔年度之總預算為主。

不過由於預算繁多，加上朝野對立問題，因此立法院的總預算很常在當年的1月才通過。

目前最嚴重的一次總預算延宕發生在2007年陳水扁政府時期，由於在野黨立委席次優勢，杯葛議事力道相當強勁，跟現在一樣「朝小野大」，因此2007年的中央政府總預算，遲至當年的6月中才三讀通過，對中央政府的運作影響不小。

今年度的預算遲至4月底才付委，總預算延宕的程度，有可能會破2007年紀錄。

總預算還沒通過，會影響什麼事？

今年度的中央政府總預算已經延宕了200多天，依《預算法》第54條規定：新興資本支出與新增計畫，暫時無法動支；預備金與災害準備金，也同樣受到限制；至於與前一年度相同的經費，則可以依規定動支。

在野黨雖然在立法院通過「先行動支新興計畫718億元」決議，但民進黨認為，這只是二讀決議，不具備法律效力。總預算仍須經過完整審查程序，完成一讀、二讀、三讀，才能依法動用。若公務人員提前動支：未來若立法院刪除這筆預算，已經支出的經費，將可能無法核銷，甚至衍生法律責任。

運動部、生育補助、防災預算受影響

民進黨也指出，像是運動部這樣的新部會，許多計畫、預算都是新編列，例如各項國際賽事（如台灣田徑公開賽）、地方運動場館建設、以及培訓計畫與國訓中心場地改善等，都可能因此延宕。恐影響選手、教練、參與運動的民眾權益。

此外，為因應少子化，今年行政院規畫將生育補助提高到每胎10萬元，但因為屬於新增預算，在總預算尚未通過下，目前僅能先發放4萬元，其餘6萬元，需待預算完成後才能補發。

隨著梅雨季、颱風季將至，今年編列用於河川治水與排水改善的147億元經費，目前無法動用。同時，在總預算完成三讀前，行政院約170億元的預備金與災害準備金，也無法使用。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

00981A不到1年飆漲158%，00403A能複製？統一操盤手兩強PK，該選哪檔好？一次看懂選股、配息、操作策略

最新股票抽籤／這檔「1張賺5張」抽中價差28.7萬！敘豐、頌勝潛在獲利都逾20萬…4檔申購一次看

快儲水！全台「這6區」大停水23小時，逾7萬戶沒水用…停水時間、供水恢復時間、影響區域一次看

終身學習券登記5/1開跑！網站申請步驟、登記資格、1500元可以幹嘛？抽籤名單公布日…館所通行票也能抽

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】