0050「替身」成吸金王 TISA基金績效發威！定期定額半年最高賺78% 今年報酬率前10一次看

撰文：李瑞瑾

TISA退休專戶新制上路至今，已吸引逾十一萬人開戶及百億資金進駐。在各投信強勢商品競逐下，不僅壯大退休規畫市場，更成功為投資人創造優於大盤的報酬。

由政府主導、於2025年7月推出的「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，旨在透過費率優惠的誘因，鼓勵民眾長期定期定額投資相關基金，藉此強化退休金準備。制度上路至今，隨著商品逐漸上架，相關基金已達85檔。其中，除了9檔屬於基富通好享退專案的P級別基金，不能申購、僅可持續扣款外，另外的39檔TISA級別基金與37檔R、S級別基金，都可讓投資人挑選申購。

據集保統計，截至今年3月底，TISA專戶開戶數已達11.78萬戶，單月定期定額扣款總額達10億元，累積資產規模則有118億元，凸顯民眾對於自主準備退休的熱度持續上升。而平台上各檔基金的績效表現，不僅沒有讓TISA參與者失望，甚至若與勞退新制今年以來的報酬率相比，更能感受到TISA對退休金累積的加速效果。

0050「替身」 成吸金王

據勞動部4月1日公布的最新資料，勞退新制今年前2月累積報酬率約達10.28％，已算不俗，但TISA專戶中最受投資人青睞的元大台灣卓越五十ETF連結基金（0050連結基金），同期間則繳出24.5％報酬率，遠勝勞退新制。

事實上，目前TISA尚未將ETF納入可投資商品範圍內，而元大台灣卓越五十ETF連結基金為直接投資0050的共同基金，可視為0050的替代品，與所有TISA級別基金相比，規模堪稱一枝獨秀，以18.78億元位居第一，遠勝排序其後、規模僅2.43億元的統一台灣動力基金。

即使TISA級別為不配息、僅能定期定額申購，且有兩年內不得停扣、贖回的限制，但據元大投信統計，0050連結基金TISA級別自20258年7月至2026年3月間，每月定期定額扣款金額已從2053萬元成長至4.6億元，成長幅度達22倍，且該金額已超越同基金不配息級別的1.8億元，凸顯在低經理費、保管費的優勢下，TISA級別基金的吸引力更高。

不過，對於打算透過TISA長期投資、追求積極資產增值的年輕世代來說，或許可考慮把視野跳出TISA級別基金的框框外，試著關注TISA平台中的其他「主動型股票基金」。

圖／今周刊

高手操盤 主動型基金帶勁

原因在於，在響應政府政策的前提下，各家業者幾乎都是將旗下最強台股基金推上TISA，讓投資人得以用更少成本，參與「高手操盤」的增長效果。

舉例來說，以台股基金團隊著稱的統一投信，便一次上架統一台灣動力基金、統一大滿貫基金兩檔強棒基金；而施羅德台灣樂活中小基金、玉山中小型股基金，也都是兩家業者的台股明星商品。

從定期定額績效來看，在39檔TISA級別基金中，有26檔績效較0050連結基金強勢，其中如施羅德台灣樂活中小基金、永豐中小基金、玉山中小型股基金、兆豐國民基金等，今年以來「定期定額報酬率」皆逾44％；而0050連結基金則約12％。

值得注意的是，過往在市場聲量相對低調的永豐投信，其兩檔TISA基金「永豐中小基金」、「永豐永豐基金」，今年以來的定期定額報酬率都逾4成，緊追上述明星基金，同樣位列前段班。

對此，永豐投信研究團隊坦言，基金新增TISA級別後，最直接的影響在於市場能見度，也更容易被投資人納入長期投資規畫，有助於吸引「穩定型資金」進場，而在規模穩定成長的基礎下，對操盤人來說，基金的操作彈性與成本效率也就更具優勢，有助於強化長期運作品質。

手握統一台灣動力基金、統一大滿貫基金兩檔基金的經理人張哲瑋亦表示，確實觀察到TISA級別的定期定額投資比率持續拉高，尤其規模較小的台灣動力基金，成長趨勢更是明顯，他更有感說道，「台灣投資人很聰明，會找尋長期績效好的基金標的投入。」

除了為TISA新制特別成立的TISA級別基金，過往配合各基金平台退休專案成立的「R、S級別」基金，也獲納入TISA專戶可申購標的清單，其中亦有不少商品值得關注。如國泰小龍基金、玉山金滿意基金、滙豐龍鳳基金等，其今年以來定期定額績效也都在3成以上。

永豐投信研究團隊指出，過去台股市場結構相對集中，投資人只要掌握大型權值股，便能參與市場多數漲幅；然而，隨著產業成熟度提升、供應鏈分工深化，以及商業模式快速演變，市場輪動節奏明顯加快，投資環境已與過往大不相同。

在產業快速更迭的背景下，投資表現不再單純仰賴指數上漲，而更取決於選股能力與資產配置邏輯；如何隨企業基本面與市場結構變化，動態調整投資布局，成為長期投資成敗的重要關鍵。因此，除了被動商品，找到「長期績效表現優異」的主動型基金，也是投資人可多加留意的方向。

政府期待國人可將TISA作為退休金規畫的「第三支柱」，在相關基金普遍繳出好表現之下，整體來說，確實明顯勝過代表退休金「第二支柱」的勞退新制，在TISA旗下可供申購的39檔股票型基金中，今年前2月，僅有一檔的績效遜於勞退新制。

圖／今周刊

補強所得替代率

元大投信表示，根據各機構近年的退休理財調查，國人普遍已意識到退休準備的重要性，但呈現出的實際準備狀況並不樂觀，因此，增加薪資外的資產成長機會至關重要。世界銀行建議，理想的退休生活其「所得替代率」應達7成以上，才能確保退休後的生活品質不至於落差過大，加入TISA級別的投資，則可為自己未來退休生活做多一層的規畫。

所得替代率：指退休後每月可支配收入與退休前每月薪資的比率（退休金÷ 薪資），用來衡量退休生活品質的指標。

除此之外，元大投信強調，「定期定額投資『不用擇時』，因為規律投資已將進場時點分散，平緩高低點波動，長期取得平均成本下的報酬率。」從數據觀察，許多投資人熱中於尋找所謂的「市場底部」或「完美買點」，但根據回測資料發現，若在市場最高點開始「定期定額且不間斷扣款」，其長期報酬率與精準預測低點進場的績效，其實差異不大。

從過去重大風險事件的前後，挑選高或低點開始定期定額的策略來看，其成果與長期定期定額、隨著時間拉長而平滑投資成本相當，且定期定額更不易受市場波動影響，印證長期持續的投資，將比「擇時」更加重要。因此，「及早開始」才是最優策略。

本文授權自今周刊，原文見此。

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