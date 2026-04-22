喊「手上有選票」！商總許舒博挺中國惠台10政策…謝金河曝內幕：中國有苦衷

文．謝金河

他們在急什麼？ 許舒博代表的全國商業總會，這兩天夥同旅行業者跳出來回應中國惠台十項政策，尤其是在開放陸客來台這一項，他語帶威脅的表示：我們手上有選票！

在鄭麗文主席訪中後，他主動跳出來要求政府回應中國的「善意」！這讓我想到企業的併購也有善意與非合意，通常善意成功率比較高，就像談戀愛，雙方情投意合，就會發揮好事成雙的效果。反之，如果是惡意的併購，通常搞到對簿公堂，沒完沒了。

從兩岸交流的角度看，開放陸客來台旅遊，涉及文書驗證，中國當局必須和我方行政部門打交道，這個交流才能產生正面能量，如果對方是敵意，這個開放一定不了了之，效益大打折扣。

例如，台灣人到日本旅遊，雙方充滿善意，今年首季台灣人在日本的旅遊支出高居首位。陸客來台旅遊最高峰出現在馬英九總統執政的2015年，那年陸客來台逾418萬人次，台灣經濟卻是最慘的一年。

這次中國為什麼那麼急切希望台灣人到中國旅遊？我把中國在A股及香港上市的機場股份檢視一下，都非常慘烈。

例如，北京首都機場股價從14.1跌到1.71港元，海南島的美蘭機場從51.95跌到5.21港元，甚至一度股價大漲的中國中免（免稅商店），股價也從180跌到37.85港元。

再看深圳機場，在A股從20.85跌到2.94人民幣，上海機場從88.9跌到27.19人民幣，白雲機場從23.69跌到8.31人民幣⋯⋯

為什麼機場股份大跌？是因為進出機場的人流大幅減少，如果大家不相信，在台灣買機票跟去北京買機票，價格相差很大。

這些年，台灣的桃園機場擁擠不堪，國際旅客紛紛來台轉機，台灣的航空公司這些年都賺大錢，中國的航空公司都賠錢，兩者形成強烈對比。

對岸這次請出台灣的協力者幫忙，是有苦衷的！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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