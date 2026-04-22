台積電法說超標演出 供應鏈誰吞大單？18檔受惠股曝光！贏家揭轉機股2種操作法

撰文：林心怡、唐祖貽

台積電第1季業績再度超標且後市續旺，連帶因其高資本支出，帶動設備、特化品、耗材等供應鏈前景看好。從中挑選優質公司並長線持有，也能順利搭上台積電的成長列車。

儘管台股在3月遭遇中東戰爭亂流，指數震盪回測季線，但台積電（2330）再度發揮護國神山的功能，憑藉優異的業績，在第1季法說會登場前，帶領台股指數再創新高。

雖然法說會後，市場第一時間以利多出盡反應，但綜觀整體業績數據，護國神山的表現確實搶眼。台積電第1季新台幣營收1.13兆元，年增率35.1％，再創單季新高、且連2季破兆元；以年初法說會設定匯率1美元兌新台幣31.6元計算，第1季美元營收近359億元，小幅超越財測高標。

更驚豔的是，台積電原先預估第1季毛利率63％至65％、營益率54％至56％，而實際成績分別是66.2％與58.1％，雙雙超越財測，並同步改寫歷史新高；每股稅後純益（EPS）22.08元，也是單季新高。

至於第2季的營運目標，除了營收可望季增1成，毛利率也有機會再創新高。業績頻頻超標的主因，就如同董事長魏哲家所言，AI產業持續發展，如Agentic AI（代理式AI）將消耗更多算力，連帶先進製程需求強勁，預期未來幾年AI成長的大趨勢將延續下去。

雖然法說會中表示，今年全年的資本支出金額仍維持在520億到560億美元，但市場普遍認為將落在高標附近。此外，摩根士丹利在近期報告中，大幅上調台積電未來3年的資本支出：今年550億美元、明年650億美元，2028年更將達到800億美元，3年總額上調至2千億美元（約6兆新台幣）。

群益：急跌加碼是最好策略

看了這份再度超標的成績單，群益投顧副總經理曾炎裕認為，「這只能用市場名言：『能超越台積電的只有台積電自己』做為註腳。」至於法說會後股價回檔，他認為主因在於法說會前、4月上旬時，股價已經領先反應財報利多，法說會後短線客下車，是標準的「買在預期、賣在實現」。但長期來看，就如同魏哲家所言，AI發展與硬體需求的趨勢還會繼續，因此長線展望無虞。

另外，台積電指出下半年可能因2奈米剛投入量產，以及海外廠加入營運，各影響毛利率2至3個百分點；曾炎裕認為「這是善意的提醒、也是先打預防針」，事實上2奈米投入量產後，接單金額的增加將可彌補毛利率的下滑，對整體獲利影響不大。

群益投顧預估，台積電今年的EPS為96.41元，明年將大幅跳升到133.44元，以本益比20倍計算，1年內目標價調高至2635元。曾炎裕建議，「耐心持有、急跌加碼，就是最好的操作策略。」

CoWoS概念股擁獲利基本盤

台積電超強的業績背後，相關供應鏈包括設備、特化品、耗材等的貢獻，可說是功不可沒，而相關次產業亦是今年以來帶領台股上漲的主流族群之一；且隨著台積電資本支出攀升，供應鏈獲利持續提升的能見度也更為清朗。

針對「台積供應鏈」，市場專家普遍認為，在選股操作上，可先從「獲利基本盤」與「估值有爆發力」2方面著手。其中，CoWoS概念股屬於「獲利基本盤」、題材已明確能實質貢獻獲利的領域。隨著AI伺服器需求噴發，CoWoS產能供不應求，相關溼製程、點膠與AOI檢測設備的訂單能見度已看到明、後年。

而矽光子CPO則被認為是「估值爆發力強，有長線大夢」的題材。這項解決AI算力功耗與傳輸瓶頸的終極方案，雖然目前仍看不出什麼獲利，但資本市場往往會給予「破壞性創新」極高的本夢比，而能提早切入CPO測試與封裝設備的廠商，將享有極大的估值調升空間。

在CoWoS方面，資深分析師蘇威元看好弘塑（3131）與萬潤（6187）。其中，弘塑為台積電3DIC聯盟的溼製程核心，不僅吃下CoWoS訂單，未來的SoIC設備需求也是由其主導。法人預估，該公司今年EPS約45.46元，明年EPS上看55元以上，在先進封裝龍頭的稀缺性下，市場願意給予70倍以上的本益比，屬於長線配置的首選。

萬潤在CoWoS點膠機台擁有極高的市占率，並積極切入2.5D/3D封裝自動化設備，獲利呈現爆發性成長，去年EPS約15.46元，今年預估EPS達23元以上。由於業績增速極快，股價通常會反應前瞻本益比，在強勢多頭格局中，享有60至65倍高本益比評價。

此外，AOI設備廠致茂（2360）、德律（3030）、牧德（3563）也備受看好；操盤贏家陳榮華分析，牧德因推出高階AI板及IC載板檢測設備，3月營收達3.38億元創新高，年增11.1％，自結單月EPS達2.39元。市場解讀，成功打入台積電供應鏈後，EPS有機會來到38至45元，目標價上看1350元。

在CPO設備廠方面，蘇威元分析，惠特（6706）從過去傳統LED測試設備，成功轉型並切入矽光子CPO及半導體先進封裝測試機台，「這類從傳統產業跨足高階半導體設備的『華麗轉身』劇本，一向最受法人資金青睞，屬於標準的轉機股。」前期EPS可能無法完全反映其技術價值，因此不能單看歷史本益比，市場更看重其明後年CPO設備放量後的營收占比，估值將向高價矽光子概念股靠攏，享有較高的「做夢溢價」。

鈦昇 （8027） 具備面板級扇出型封裝 （FOPLP）與玻璃基板雙題材，是少數能同時受惠於FOPLP以及未來英特爾、台積電積極布局的玻璃基板鑽孔（TGV）設備商，具備新世代技術的想像空間，同樣屬於看重「未來營收爆發性」的標的。

興櫃設備股爆發力強

至於興櫃市場，也出現不少半導體設備飆股，如山太士（3595）、高明鐵（4573）、政美應用（7853）等。

陳榮華分析，今年以來漲幅已達6倍的山太士，受惠成功打入台積電先進封裝供應鏈，平衡膜／抗翹曲材料（Balance Film）通過技術驗證，並解決CoWoS及FOPLP封裝的晶片翹曲問題，掌握了先進封裝良率提升的關鍵；另一大獲利引擎來自於「探針清潔片」，能有效延長昂貴探針卡的壽命，雖然股價漲勢已大，但未來成長爆發力仍具想像空間，仍有朝3千5百元至5千元大關邁進的實力。

政美應用為半導體量測與檢測設備廠，也是「3DIC先進封裝製造聯盟」成員。蘇威元分析，政美應用的優勢在於跨足高難度的3D量測，這對於解決先進封裝基板的翹曲問題至關重要，亦具備MicroLED與FOPLP製程完整檢測解決方案；雖然先進封裝檢測設備尚未在台積電全面認證，但已成功交付給日月光集團並獲認證，而從3月營收年增率大爆發來看，市場預期有機會獲台積電認證，明年獲利爆發具想像空間。

高明鐵在矽光子的核心應用，則是解決「光耦合」痛點。傳統的光對位只是把元件位置放好，但「光耦合」必須在輸出光源的同時，不斷微調並量測訊號強弱，直到找到最高效率的「最佳耦合點」。高明鐵具備「找光、對準、鎖光」能力，今年被認為有望虧轉盈，業績呈現爆發性成長，最新公布的3月營收1.08億元，年增率飆出144.15％的驚人成績。

贏家揭轉機股2種操作法

在操作策略上，陳榮華建議，針對有穩定EPS的績優設備股，可沿著五日、十日均線操作。對於尚無EPS或正處於轉機初期的公司，建議可採2種方式：1是「營收成長動能法」，只要每月營收呈現高雙位數甚至倍數成長，股價就有機會持續推升，反之，當營收成長動能消失時就是警訊。2是「技術面操作」，一旦跌破月線且3天內無法站回，或出現爆量長黑K，就必須立刻停利（損），做好風險控管。

至於特化品與耗材，附表中也列出第1季營收不錯、且後市看好的公司。特化品族群中，近期較受矚目的是長興（1717），3月營收有增溫態勢，主要受惠於半導體製程所需的特化材料開始量產，以及精密設備出貨增加。

法人評估，長興的「模塑底部填充材料」（MUF）與「液態封裝材料」（LMC），已打入CoWoS先進封裝供應鏈，預計下半年放量出貨，目標貢獻月營收占比達5％，且毛利高於均值，將帶動獲利增長，預估全年EPS達2.3元。

至於耗材，可優先留意中砂（1560）。中砂是國內老字號的研磨用砂輪製造廠，原先用於傳統工業與製造業，近幾年已轉至半導體耗材，主要客戶包括台積電、聯電、美光（Micron）等。

中砂目前的3大產品線中，以再生晶圓營收占比46％最高，其他包括鑽石碟占31％、砂輪占23％。鑽石碟是半導體「化學機械平坦化」（CMP）製程中的關鍵耗材，可用來維持晶圓片表面平坦，進而提升良率。隨著先進製程對晶圓需求大幅增加，連帶對鑽石碟的需求量與技術規格也大幅提升，對中砂營運相當有利。

中砂董事長林伯全在3月的法說會中表示，台積電先進製程供不應求，連帶中砂鑽石碟的出貨量也將從去年5萬顆增至今年的6萬顆以上，預估營收年增率達3成，是3大產品中成長最高者。預估今年業績會比去年好，明年又將超過今年，且毛利率增幅優於營收增幅。

中砂去年EPS達9.28元，已是歷史新高，第1季延續成長動能，3月與第1季營收又創單月與單季新高，且是連2季改寫單季高點。法人認同公司在法說會的評估，今、明年營收與獲利持續走高，可趁拉回時布局。

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