不是投資客 現在誰在買房？年薪逾400萬成天龍國購屋主力！小資首購族60萬最先這裡

聯合新聞網／ 今周刊
天龍國年收逾400萬成購屋主力。 記者朱曼寧／攝影
天龍國年收逾400萬成購屋主力。 記者朱曼寧／攝影

文．彭蕙珍

2025年房市寒流，什麼人在買房？住商機構根據聯徵中心數據，2025年房貸申請人年收入分佈鮮明，主要都會區以年收入百萬元以內的買方為主；北市購屋主力卻明顯不同，年收入超過400萬元者為第2高。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，房市買盤回歸自住，首購買盤穩居主力，但北市高資產族群集中，在全台去年經濟表現強勁之際，刺激金字塔族頂端人口的置產意願。

根據聯徵中心資料顯示，2025年全台申貸人的年收入結構中，以60至80萬元者占比達到16.6％最高，其次為40至60萬元、80至100萬元兩大族群，分別以占比15.2％、15％次之。

除北市之外的五大都會區，申貸人年收入前3名結構與全台相符，集中在40至100萬元區間，其中五都購屋人年收入占比最多族群，也都是年收入60至80萬元者，顯示年收百萬元以內的首購年輕族群，為近期房市買盤主力。

首購族不受限貸令 握免死金牌

賴志昶認為，自2024年9月央行推出第七波信用管制措施以來，政府打房奏效，全台掀起「金龍（央行總裁楊金龍）海嘯」，現投資與置產客群散去，市場買盤只剩自住。

此外，銀行在限貸氛圍下，只有首購族群較不受貸款審核壓力，因此，這類族群如手握「免死金牌」，能在房市趨冷環境之下順利置產。

年收逾400萬高資產族 狂買北市

全台房價最高的北市，購屋族群結構明顯與全台不同，以年收入80至100萬元者占比最高，並以年收入逾400萬元的高資產族群次之，第3名才是在全台與其他五都獨佔龍頭的年收入60至80萬元族群。

住商不動產北市區協理錢思明補充，北市寸土寸金，房價基期較高，能入手台北市門牌者非富即貴，尤其在房市趨冷環境之下，除非有極高資產實力，或有財富傳承的晚輩，才較有餘裕能入手北市房產。

同時，去年全台受惠於半導體與科技產業加持，經濟表現強勁，金字塔頂端人口面臨全球局勢詭譎多變，多有置產抗通膨的想法，因此在股市收穫滿滿現金後，投入較穩定的不動產市場。

審慎評估還款能力 預留充足自備款與周轉金

賴志昶提醒，在全台限貸氛圍之下，民眾購屋除需審慎評估自身還款能力，並預留充足的自備款與周轉金，同時更應密切留意各家銀行在核貸成數、寬限期與利率上的調整，尤其是在北市這種高房價區域。

他建議購屋族皆應避免過度擴張信用槓桿，確保在政策波動中，仍能守護自身資產。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

00981A不到1年飆漲158%，00403A能複製？統一操盤手兩強PK，該選哪檔好？一次看懂選股、配息、操作策略

00981A、00992A、00994A績效狂勝0050，主動式ETF長期真能跑贏市值型？別傻傻無腦買！選股教練：3訊號要分批出場

最新股票抽籤／這檔「1張賺5張」抽中價差28.7萬！敘豐、頌勝潛在獲利都逾20萬…4檔申購一次看

星巴克買一送一「連2天」！濃萃義式厚那堤、焦糖可可碎片星冰樂、星沁爽都有？10種飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

台積電法說超標演出 供應鏈誰吞大單？18檔受惠股曝光！贏家揭轉機股2種操作法

台積電第1季業績再度超標且後市續旺，連帶因其高資本支出，帶動設備、特化品、耗材等供應鏈前景看好。從中挑選優質公司並長線持有，也能順利搭上台積電的成長列車。

台積電最高機密CoPoS曝光！魏哲家對供應鏈下達封口令…CoWoS後 神山下張王牌

摩爾定律逼近盡頭，封裝接管霸權。當英特爾、三星以傾國之力抄近路突圍，台積電回防祭出次世代面板級封裝CoPoS：「以方代圓、產能翻倍」。

淡江大橋將通車 世界級地標完成8個「不可能任務」！扎哈·哈蒂作品7度流標、推手是它們

淡江大橋5/12正式通車，作為全球跨度最大的單塔不對稱斜張橋，通車展現台灣工程技術的重大突破，更體現當代公共建設對美學的高度要求與實踐。 公路局表示，淡江大橋不僅是台灣被視為扎哈·哈蒂（Zaha Hadid）生涯晚期的重要作品之一，這座橫跨淡水河口的橋梁，在大師辭世後由公路局與工程團隊持續推進與落實，一直受到國際建築與工程界的高度關注。 工信工程在淡江大橋計畫中扮演核心角色，是主橋段工程的承攬商，克服「7度流標」的技術與施工困境，最終承接這項被譽為「不可能的任務」的世界級地標。

水餃股變千金股怎麼辦到的？台光電、智邦、奇鋐…謝金河細數「翻身傳奇」

站在Ai浪尖上的科技巨擘，台灣股市市值超越英國，成為全球第六大股市，對一個人口2300萬人的國家來說，這是非常不容易的成就！除了大家耳熟能詳的台積電、台達電外，這回聯發科超車鴻海，把鴻海打落第四，第五名是日月光，過去一年從7000億左右衝到2兆元，這也是奇葩，也代表封測產業的盛世時代。

美伊恐打持久戰？能源、海運想像空間大！台股25檔受惠名單出列

美以聯手攻擊伊朗，從目前發展態勢來看，不能排除成為持久戰的可能，連帶原油、天然氣，以及貨櫃甚至散裝等海運業者，都可能因此發一筆戰爭財，值得留意。

華洋靠比髮絲小千倍的檢測精度拚升級路！台南小設備廠如何通吃二奈米、CoWoS大單？

一家曾經慘虧半個資本額、連無塵室都沒有的南部小廠，如何擊敗國際大廠，成為晶圓代工龍頭先進製程與 CoWoS封裝，不可或缺的光罩微粒檢測守門員？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。