衛武營5年內吸千萬人造訪！曾被唱衰「全台最大蚊子館」 他如何讓不看表演的人也進場？

撰文：陳子萱

德國萊茵歌劇院駐院指揮簡文彬，回台後用8年時間，將開幕前被唱衰為「全台最大蚊子館」的衛武營，打造成眾人的藝術中心，讓阿公來彈琴、小孩唱歌劇。他是如何破除文化界線，讓藝術成為民眾的日常？

平日午後，走進高雄衛武營的榕樹廣場，一名身著短褲、腳踩拖鞋的男子，隨興地在公共鋼琴前坐下，他緩緩掀起琴蓋，雙手一落下，便傳來鋼琴家李斯特的高難度樂曲《諾瑪的回憶》。磅礴旋律傾瀉而出，讓周遭散步的民眾不自覺停下腳步，跟著享受這場音樂饗宴。

偶爾，也有路過長輩隨手亂按幾個琴鍵，敲出不和諧的旋律。但無論音符是來自神級高手或尋常百姓，都是屬於衛武營的珍貴聲音。

「如果榕樹廣場沒有響起琴聲，衛武營就好像沒有開始啟動。」為素人打造出這座舞台的簡文彬總這麼說。因為這些飄揚的琴聲不斷提醒他，衛武營的重任，就是成為眾人的藝術中心。

豪賭》打造南方藝鎮 一年要達25萬人次

在衛武營擔任8年藝術總監的簡文彬，過去最廣為人知的身分，是德國萊茵歌劇院的首位亞洲駐院指揮家。10年前，他放棄德國指揮終身職，毅然回台接下衛武營推動小組召集人，帶著團隊從零開始，擘畫場館的發展藍圖。

2018年，衛武營在一片「看衰」的目光下開幕，簡文彬卻帶領團隊逆風高飛，首年度就創下480萬入館人次，比起2016年啟用的台中歌劇院首年人次，足足多出270萬人，更在短短5年內，達到入館1千萬人次的里程碑。今年4月，他再度續任藝術總監，持續深耕南台灣的藝文田地。

能夠吸引大群南部民眾，走進「高冷」的國際級藝術場館，是因為簡文彬在接掌重任前，就不停自我叩問：「藝術中心對於一般人的意義，到底是什麼？」

衛武營開館前，他連續3年帶著籌備團隊舉辦論壇、找尋答案，他不只聆聽藝文專家的意見，更透過「公民論壇」，蒐集卡車司機、高中生、家庭主婦等百工百業的聲音，替這座場館找到定位。

原來，在市民的想像裡，藝術場館可以是平時散步、野餐的據點，來訪的人不只是觀眾，也可以成為表演者。當時簡文彬就以「眾人的藝術中心」定位衛武營，期盼這座場館能讓人們自在進出，時時參與藝文，確定「深入地方、走入社區」的發展方向。

但當簡文彬與團隊滿懷熱情，準備推動藝術大眾化之際，無情的輿論反應，卻先澆了他一桶冷水。

室內可容納將近6千席的衛武營，是台灣最大的藝文場館，座位數超越國家兩廳院和台中歌劇院，也因此在開幕前，就引來外界質疑南部藝文風氣不盛，被唱衰將成為「全台最大蚊子館」。

當時簡文彬抱著雄心壯志，預估首年購票觀眾可達15萬人次，卻被時任國家表藝中心董事長朱宗慶吐槽，認為這是「沒有溫度的無感數字」，朱宗慶更替他向眾人宣示，衛武營首年購票觀眾目標要達25萬人次，「做不到，我跟簡文彬一起辭職下台。」

對於大半輩子都拿指揮棒的簡文彬而言，這堪稱一場豪賭，連文化部官員都認為難以達標。但他不輕易服輸，「25萬就25萬，如果敢找我做，我就跟你拚！」

引路》本土戲曲登殿堂 突破同溫層

為了完成不可能的任務，他和團隊瘋狂腦力激盪，甚至曾想過與高鐵合作，鼓勵台北觀眾南下看戲。但後來簡文彬回歸最初想法，認為如何吸引在地觀眾入場，才是經營成敗的關鍵。

2018年10月，衛武營正式開幕，簡文彬就率領團隊推出自製大戲《相思唱歌仔》打頭陣，找來明華園天字戲劇團等在地戲曲團隊，帶群眾走入台灣歌仔戲的「時光機」，回顧歌仔戲從宜蘭發跡後，歷經野台戲、賣藥班、廣播戲的時代流變，喚起老一輩觀眾的記憶。

為了吸引不曾踏入藝術中心的阿公、阿嬤們，當時衛武營以廣播車放送、報紙夾報等老派宣傳手法，將廣告打進地方鄰里。而將本土歌仔戲搬上國家藝術殿堂，也成功打破藝術菁英的同溫層，《相思唱歌仔》2個場次門票被搶購一空，演出後廣受好評。

簡文彬先用大眾熟悉的傳統戲曲，讓南部民眾願意踏入衛武營，接著他又一步步引領觀眾走入歌劇的世界。

開幕後3個月，衛武營推出結合東、西方元素的歌劇大作《驚園》，在崑曲女伶和聲樂男高音歌聲下，巧妙融合《牡丹亭》杜麗娘和伊甸園夏娃的故事，讓觀眾大感新鮮。

接著，衛武營又引進經典歌劇，在地方打響名號。2019年4月，簡文彬找上前東家德國萊茵歌劇院合作，把《杜蘭朵》搬進台灣。原本只打算推出3個場次，「沒想到票全部賣光，還臨時再加開一場。」當時親自擔任指揮的簡文彬，也沒料到市場反應如此熱烈。

從台灣歌仔戲到西方歌劇，成功吸引不同族群觀眾，讓衛武營首年就突破30萬購票人次，簡文彬也順利保住工作。

但這些傲人數字，只是階段性成果，簡文彬更在意的是，怎麼讓藝術種子在人們心中發芽？

「全家大小一起去劇院欣賞表演，在歐洲是很日常的事，與社會階級無關。但是在台灣，對多數人來說，藝術卻好像是有階級的。」簡文彬想起過去在德國，每個城市至少都有1家劇院，且會推出長期固定演出的「定目劇」，每年安排近20齣節目輪番上演，讓觀眾天天都能看戲。

破框》藝術不分階級 人人都能參與演出

儘管在台灣受限於人力編制、營運模式，劇院很難達到相近目標，但簡文彬仍認為，無論透過什麼方式，「一座偉大的藝文場館，應該要是人們生活的中心。」

衛武營開館後半年，他把籌備處一台原本要報廢的鋼琴，搬到榕樹廣場，成為路人可以彈奏的公共鋼琴。每到午後，廣場總是傳來陣陣琴聲，有退休阿伯穿著拖鞋、彈出台語金曲，也曾有一名琴齡18年的公車司機，下班後的消遣時光，就是來彈奏西洋老歌。彈琴的人、聆聽的人，不知不覺因為公共鋼琴，將生活足跡延伸到衛武營。

但簡文彬追求的不只於此，他更想挖掘民眾日常中暗藏的表演潛力，將群眾推向藝術舞台。

有一次，衛武營戲劇顧問耿一偉隨口說了一句，「你知道嗎，國外的計程車司機都會唱歌。」簡文彬這才想起，他在台灣也常在計程車上聽到台北愛樂電台，各行各業的人們，骨子裡可能都流有藝文底蘊。他靈機一動，何不邀請這些人來唱歌劇？

衛武營為此在2020年策畫《武營歐普拉》，將麥克風交給普羅百姓，讓民眾登台唱歌劇。報名者可選擇《杜蘭朵》、《費加洛婚禮》、《卡門》等指定經典歌劇，由專業聲樂家評比，獲選後進入衛武營表演廳，在專業老師與導演的合作下，獻唱一首首歌劇名曲。

《武營歐普拉》推出第1年，就有超過百人報名，年齡層橫跨小學生到退休族，還有泰雅族茶農、廚師、資深公務員和音樂老師等各路好手。

簡文彬印象深刻，當年獲選者有一名70多歲阿公，不曾學過歌唱，卻有一副歌劇男高音般的美聲，大家都好奇，他究竟是怎麼學的？「原來他每天爬山時，MP3裡面放的都是歌劇！」

「其實無論是歌劇、古典樂或舞蹈…，還有很多不同『玩法』。」簡文彬指的玩法，就是打破藝文的菁英框架，走入在地日常。

深耕》表演進入社區 看不懂至少體驗過

2020年，簡文彬邀請舞蹈家周書毅，擔任衛武營首位「駐地」藝術家，「我不要他只是『駐館』，我希望他住在高雄，把藝術帶進地方，這樣才有意義。」

周書毅便在2022至2024年間推出舞蹈計畫《波麗露在高雄》，走遍高雄38個行政區，攜手在地獨立舞者和左營高中舞蹈班，在捷運出口、碼頭、小學、宮廟前，隨著旋律起舞，時而伸張四肢，時而柔軟蜷曲，展現力與美，讓許多長輩好奇駐足，直白地笑說，「這就叫現代舞蹈？看不懂啦！」

「看不懂也沒關係，我就是希望每個人一生中，要給自己一個機會接觸藝文表演。」簡文彬說，不喜歡交響樂的人，也可能愛上優人神鼓；他相信大眾不是對藝文無感，只是缺乏體驗的機會，而衛武營的責任，就是要把機會遞給眾人。

8年來，簡文彬成功將衛武營打造成最「親民」的藝術殿堂。翻開2025年《國家表演藝術中心年度報告》，衛武營去年在「藝文推廣體驗活動」，如邀請大眾唱歌、跳舞、探索劇場幕後工作等活動，吸引超過120萬人次造訪，幾乎是國家兩廳院和台中歌劇院的10倍之多。

當初沒人料到，一名指揮家竟能引領團隊，讓這座場館譜出動人的在地旋律。

衛武營節目部戲劇歌劇組長葉穎觀察，簡文彬不只樂於接受創新，更有強大的組織和實踐能力，那是衛武營能融入在地的關鍵。在他身上，看不到總監的架子，他最常穿著「STAFF」（員工）字樣的衛武營Ｔ恤，穿梭在場館內，用最接地氣的方式，成為民眾的藝術公僕。

採訪這天，簡文彬也一身輕便，他低頭看著Ｔ恤上的字樣「All you need &」（你需要的是……，並指著沒寫完的句子笑說，「這後面應該要接『is 衛武營』啦。」他期盼人人都需要衛武營，藝術與日常之間不再有分界。

即將展開下一任期，簡文彬笑稱，自己還在做「藝術連結生活」這件八股的事，但他深知這需要長年深耕，就像學校老師永遠在那兒，每年送走一批學生，又迎接一批新生。

公共鋼琴的悠揚琴聲，持續迴盪在這座場館裡，而簡文彬推著的那扇藝術大門，依舊隨時為所有人敞開。

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