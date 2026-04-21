淡江大橋將通車 世界級地標完成8個「不可能任務」！扎哈·哈蒂作品7度流標、推手是它們

文．彭蕙珍

淡江大橋5/12正式通車，作為全球跨度最大的單塔不對稱斜張橋，通車展現台灣工程技術的重大突破，更體現當代公共建設對美學的高度要求與實踐。 公路局表示，淡江大橋不僅是台灣被視為扎哈·哈蒂（Zaha Hadid）生涯晚期的重要作品之一，這座橫跨淡水河口的橋梁，在大師辭世後由公路局與工程團隊持續推進與落實，一直受到國際建築與工程界的高度關注。 工信工程在淡江大橋計畫中扮演核心角色，是主橋段工程的承攬商，克服「7度流標」的技術與施工困境，最終承接這項被譽為「不可能的任務」的世界級地標。

美學設計思維 工程團隊堅持原設計

公路局4/14舉辦「淡江大橋建築美學與城市設計論壇」為淡江大橋通車系列活動揭開序幕。

公路局表示，淡江大橋作為臺灣重大的交通建設，由中興工程顧問公司、德國 Leonhardt, Andrä and Partner組隊，邀請ZHA建築師事務所聯手設計。

公路局表示，相較於過去以效率與安全為主的工程邏輯，淡江大橋在規劃初期即導入在地人文、景觀及美學設計思維，從比例、天際線到與自然環境的關係，都強調協調、節制與融合，更難能可貴的是工程團隊施工期間對原設計的堅持。

工信完成8大不可能的任務

淡江大橋是世界級建築師的曲線設計，採用世界建築大師札哈哈蒂的高難度曲線設計，她是全球首位普立茲建築獎女性得主，設計的淡江大橋是世界歷史性的地標工程建設，也是世界最高單塔不對稱斜張吊索橋。

經歷多年的興建，現在即將完工，工信工程完成8大不可能的任務：

1. ​設計的複雜性曾讓東京體育館工程放棄其原設計，也使淡江大橋工程一度面臨同樣的困境。

原設計的施工難度極高，工程曾歷經多達7次的流標。若沒工信工程公司勇於承攬，淡江大橋的建設計畫將廢棄，胎死腹中。

2.曲線設計的主橋塔高達200公尺，隨高度做3D曲面變化極端困難。

工信工程評估世界兩大系統模板廠商後，選擇廠商PERI（德國設計、日本製造）。經過一再研究及多次測試，將模版系統改造成自動爬模系統。由原一昇層需50 日左右工作天，有效減至約2週，才大幅提高施工效率，大幅縮減工期，完成不可能的任務。

3. 主橋塔基礎開挖原設計以一般地下室開挖方式，採7層橫撐加中間柱及8層開挖。

原設計除工期嚴重增加外，其施工性更完全不可能。工信變更原設計，改為2層環型支撐，採露天開挖（OPEN CUT），才能有現在的施工成果。另，主橋塔基礎採世界最大口徑基樁（直徑2.5公尺）58支，深度76公尺貫入岩磐，創台灣工程界紀錄。

4. 主塔橋基礎開挖面積比一座足球場大，基礎圍堰打設144根鋼管樁（直徑：1.2公尺、長度：45公尺），工信不計成本引進德國樁錘，才能提前3個月完成打樁，也創台灣工程界紀錄。

另，鋼管樁圍堰外圍，工信參考世界各海上橋樑工程案例，打第2層止水鋼鈑樁，方能有效防止海水滲漏。

5.主橋塔基礎混凝土打設1萬5000立方混凝土，屬巨積混凝土，混凝配方一再測試調整，溫度更需精密控制。

工信工程指出，品質控制要求比水壩更高，連續4天4夜96小時不間斷連續施作，無論品質、進度，都是工程界創記錄。

6. 淡江大橋造型特殊、施工技術難度高、環境條件嚴格，橋樑從施工規劃全階段導入BIM技術，把淡江大橋的各類資訊匯流成視覺化的三維模型，利用模型整合管控各分項工程內容，有效提高施工效率。

7. 鋼構橋體由66個「鋼構節塊」組合而成（八里端39塊、淡水端24塊，中間塔柱3塊），每鋼構節塊500至600噸，最重700噸。

在台灣數家鋼構廠均無法承攬情況下，工信工程扶植鋼構廠商建山鋼構廠。橋體鋼構在宜蘭廠房切割加工彎曲試組裝後，在台北港組裝焊接，再以工作船運送現場吊掛、推進、定位、焊接。

工信工程表示，一般橋樑鋼構節塊串接，多採螺栓設計。淡江大橋為減輕重量及曲線美觀橋體，鋼構橋體鋼片均採用焊接，比照「核電廠爐」焊接等級技術規範，焊工均需經考試取得證照，更是創工程界紀錄。

8. 工程於疫情前得標，加諸工程開工起，正值南部高科技園區廠房熱絡興建且均規定承攬廠商不能聘用外勞。

因此，疫情前後工程材料高漲、人力嚴重缺乏，包括工程師、領班、工人。工信工程克服萬般困難，才能呈現目前如期如質的成果。

本文授權自今周刊，原文見此。

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