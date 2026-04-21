大盤站上高點！她的強弱勢因應策略 強勢做波段賺快錢 弱勢存股0056、00919…

文．周靖璞

近年台股市場「存股」風潮盛行，穩定領息、長期持有成為不少投資人追求穩健的共識。不過極上國際執行長陳詩慧提出不同觀點，她認為存股固然重要，但若想加速資產成長，波段投資是更有效率方式。她認為總體經濟掌握波段投資50%以上勝率，她運用實戰經驗整理出「天龍八步」金律，按部就班分析產業趨勢與財報、判斷進出場時機，有助在震盪市場中實現穩定獲利。

強勢作波段 弱勢多存股

陳詩慧認為，「存股」本身並沒有問題，對多數人來說，是建立紀律與累積資產重要方式，追求穩定現金流，特別適合有房貸、小孩或家庭責任的投資人。若主動收入足以負擔生活開銷，可選擇提高波段操作比例，加速資產累積。

「大盤強做波段，大盤弱多存股。」陳詩慧認為在盤勢不好時，存0056(元大高股息)、00878(國泰永續高股息)、00919(群益台灣精選高息)表現相對穩健高配息個股，能在經濟狀況不好時支撐生活。當出現戰爭、疫情、地緣政治風險時，她因應之道是快先獲利了結，待盤勢穩定時再買回，即使因此少賺，也比承受不確定風險更重要。

她強調，成功波段投資人具備兩個關鍵特質：不執著單筆交易輸贏、能複製過去成功經驗。陳詩慧將波段操作多年經驗整理「天龍八步」金律，核心邏輯是「由上而下」透過分析市場、產業趨勢逐步篩選到挑選個股。

1.觀察全球總體經濟

2.分析產業基本面，選出產業龍頭

3.檢視財報（營收、獲利、本益比）

4.回看股價5年高低點

5.觀察三大法人籌碼動向

6.利用KD判斷買賣區間

7.用MACD找起漲點

8.避免追高殺低與情緒操作

波段操作「天龍八步」

總經決定5成勝率

在這套方法中，第一步「總體經濟觀察」就決定超過一半勝率。例如：近期美伊戰爭造成地緣政治風險升溫，可能進一步推升通膨和原油價格，一旦原油價格進入高檔警戒，將會導致股市承壓；另一方面，匯率變動也具備一定程度影響，若台幣升值，代表外資大量流入投資台灣市場，股市利多就會出現。

另外陳詩慧補充，可透過觀察出口產業燈號和數據來判斷產業景氣，根據財政部統計，2026年累計1至2月出口1,155.7億美元，較上年同期增44.5%，寫下連續28個月正成長，代表整體盤勢上漲能量相當強勁，不過大部分是受惠電子類產品，這也凸顯了挑選產業趨勢的重要性。

陳詩慧指出，多數人在第二步與第三步「分析產業個股」時，常因為個股「已經漲很多」而不敢進場，但股價只是結果，關鍵在於獲利是否能支撐股價，也就是觀察本益比的重要性。她在節目中以台積電(2330)和波若威(3163)為例說明，股價上漲並不是泡沫，而是獲利成長推動的結果，像是台積電三月回檔主因受美伊戰爭造成的短期影響。

陳詩慧提醒，投資人若只看到「股價漲很多」，卻沒有去看「獲利成長多少」，很容易錯過波段真正的主升段行情。如果強勢題材股，她會採取右側交易，避免錯過波段真正的主升段行情。因此她建議，與其盯盤猜高低，不如回到最基本的三個數據觀察：月營收是否持續創高、EPS是否明顯成長、本益比是否仍具空間。

AI持續強勢

光通訊、新能源潛力可期

在分析產業趨勢方面，陳詩慧觀察，目前市場仍處於AI產業持續擴張的長期趨勢中，算力相關的建設仍具備大量需求，包含

1.算力儲存的記憶體

2.傳輸訊號革新矽光子族群

3.未來邁向商業化應用的鈣鈦礦能源

4.高算力下安全機制的散熱族群

她建議，除挑選這些產業族群的關鍵供應鏈企業外，也要持續觀察這些概念股獲利狀況。若真的難以負荷這些個股震盪波動，長抱台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等重要龍頭股，在回檔時加碼，也都是不會錯的選擇。

陳詩慧分析當紅記憶體族群，特別點名一檔預期獲利成長100倍個股，強調「下跌就撿」。想知道她如何布局下一波行情，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》。https://lihi1.me/jV3FP

本文授權自今周刊，原文見此。

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