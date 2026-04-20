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淡江大橋通車倒數！為何設計成不對稱橋？背後有考量…見工程奇蹟：5個小秘密

聯合新聞網／ 今周刊
淡江大橋通車在即。 聯合報記者許正宏／攝影
淡江大橋通車在即。 聯合報記者許正宏／攝影

文．黃靖文

淡江大橋通車倒數不到一個月，4/18、4/19先舉行淡江大橋路跑暨自行車活動，這座世上最長跨距的單塔不對稱斜張橋，搭乘飛機也能從空中清楚看見，成為台灣國門地標。

但很多人還不知道的是，淡江大橋其實富含許多設計、藝文、環境小巧思。為此，交通部公路局與公共藝術策展團隊叁式合作，於通車同時舉辦「淡江大橋工程美學特展」，揭開淡江大橋的前世今生。

淡江大橋預計於5月12日通車，這座串聯起新北市淡水區、八里區的大橋，是「世界最長跨距單塔不對稱斜張橋」。但淡江大橋不僅僅是工程奇蹟，鮮少人住注意到，它也結合了人文美學、自然環境的概念。

淡江大橋由國際知名女建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）事務所設計，這座大橋當初設計時，包含了許多小巧思，你知道幾個？

世界之最！ 最長跨距單塔不對稱斜張橋

淡江大橋為單塔不對稱斜張橋，橋中央高聳的巨塔，透過鋼纜支撐住整座橋面，大橋跨河的主橋段長度為920公尺、橋塔高度為211公尺，橋面最寬處約70m。

值得一提的是，淡江大橋是世界主跨距最長之單塔不對稱跨距斜張橋，在八里端的主跨距長達450公尺，配置有27對鋼纜。淡水端的背跨距則是175公尺，配置有20對鋼纜。

其實，過去橫跨高屏溪的「高屏溪斜張橋」，當初落成時，也曾是亞洲最長的不對稱單橋塔斜張橋。

為什麼要做「斜張橋」？在海平面與落日共舞

至於為什麼要設計成不對稱橋？由於淡水河口有仍有許多通航需求，為了保留淨高20公尺、200公尺寬的航道，於是考量之下，將橋塔設計為不對稱。

此外，淡水河中央岩盤深度較深，若將橋塔佇立於河道中央，會將建置與維運成本推高。公路局副局長周廷彰點出，若河水愈深、下方的水流就愈快，自然會讓工程設計便困難。

除務實考量，另一個更浪漫的理由，是不搶走淡水居民的「落日美景」。由於淡江大橋橋塔高達211公尺，難免會遮蔽海平面視線。不過，淡江大橋巧妙避開，從淡水望去可說是與「落日共舞」。

當民眾從紅毛城沿步道走向漁人碼頭時，淡江大橋會自然出現在視線前方，與觀音山、水岸景觀交織成河口新天際線。而夕陽則會隨著四季更迭，緩緩在橋面移動，直至6月夏至時與橋塔融為一體。

「讓橋融入景色，為景觀增添一抹風采。」當年建築師設計時，為了讓橋與景觀融合，特別在橋塔、橋身勾勒了許多曲線。札哈．哈蒂喜好在設計中增添豐富曲線，但因為工程困難也常被半途「棄用」。如今台灣工程團隊忠實體現原始設計，讓札哈．哈蒂建築師事務所本月來參訪時，讚嘆宛如「奇蹟」。

橋塔設計複雜 53組節塊切片亮相

由於淡江大橋的橋塔設計十分複雜，富含曲線。因此當初橋塔的節塊，是由混凝土一層、一層的澆灌而成，而這53組結塊的切片外型設計，也在展覽首度曝光。

可以清楚看到，從雙塔的腳柱、塔腳合併區、斜拉鋼索區與塔頂造型區，形狀是如何一點一滴的變化，最終形成淡江大橋的工程創舉。

淡江大橋的前世今生 12座概念模型曝光

其實，淡江大橋現在雙手合十的祈禱外觀確立前，在此之前還有12座仍在設計階段的模型，也會在展覽首度曝光。

原先設計，是如同十字架造型的橋塔，還有簍空三角形、叉字形、螺旋橋塔設計，每一座都獨具巧思，每個設計都令人驚嘆。淡江大橋歷經了12次設計更迭，才有如今的淡江大橋成形。

台灣唯一具「橋管中心」的大橋

另一個特點是，淡江大橋將會成為唯一一座具「橋管中心」的大橋。由於淡江大橋屬工程創舉，因此公路局設有一個24小時監控的運管中心。除了負責橋梁的養護及監測工作，也會進行水文、環境的監測。

周廷彰也點出，未來隨淡江大橋落成，除舉辦為期3個月的展覽，預計最快9月也會開放攤商進駐橋管中心，讓此處成為一座開放的休閒空間。

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本文授權自今周刊，原文見此

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