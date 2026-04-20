水餃股變千金股怎麼辦到的？台光電、智邦、奇鋐…謝金河細數「翻身傳奇」

文．謝金河

站在Ai浪尖上的科技巨擘，台灣股市市值超越英國，成為全球第六大股市，對一個人口2300萬人的國家來說，這是非常不容易的成就！除了大家耳熟能詳的台積電、台達電外，這回聯發科超車鴻海，把鴻海打落第四，第五名是日月光，過去一年從7000億左右衝到2兆元，這也是奇葩，也代表封測產業的盛世時代。

台光電、智邦、欣興...從水餃股變千金股

更值得一提的是，很多昔日股價表現平平，市場很少關注的公司，在這一波Ai大浪中奮起！在不知不覺中，台灣創造13家市值逾兆元的企業，回時有兩家（信驊，穎崴）上萬元企業，股價超過千元的公司有48家，這是歷史性的新里程碑。

躋身兆元的台光電在金融海嘯的時候，股價一度跌至4.36元，現在跑到3950元，市值1.363兆，打敗廣達，富邦金，登上第六大，台光電現在是全球最大的高階銅箔大廠。股價一度跌至4.98元的智邦，現在跑到2110元，市值1.1615兆，成為市值第九大企業，智邦的交換器在資料中心扮演重要角色。

另一匹黑馬是ABF載板的欣興，股價慘的時候只剩下10.05元，這回漲到660元，市值跑到1.013兆元，成為最後一家進入兆元的企業。昔日的印刷電路板幾乎淪為夕陽產業，工廠幾乎全數外移，這次Ai大浪，讓整個印刷電路板產業都翻身。

廣達，緯穎，奇鋐飛上枝頭

Ai帶動的伺服器，水冷，液冷，也讓廣達，緯穎，奇鋐飛上枝頭，奇鋐最慘的時候，股價剩下9元，現在跑到2515元，市值到9377億元。不過今年最勁爆的兩匹黑馬應該是測試的鴻勁和致茂，鴻勁一上市就一鳴驚人，股價跑到4895元，市值站上8096億元。

致茂漲上2250元，連老闆自己都驚嘆

另一個傳奇是致茂，這家公司1984年創業，交大畢業的黃欽明夥同三個同學創業，從精密電子量測起家，我認識黃董逾卅年，他一直很低調，去年這個時候，股價只有220元，這次搭上半導體測試的列車，股價大漲到2250元，這種大漲連他都驚嘆！致茂現在是最接近兆元門檻的企業！

昨天晚上我和黃董一起用餐，他問我一個問題，假如王永慶先生還在世，看到這個局面，他會有什麼感想？我說台灣站在Ai軍備競賽的最前緣，很多企業被推到浪尖上，大浪來襲，要利用這個機會招募更多人才，投入更多資金在研發，把競爭優勢拉出來，股價才不會變泡沫！

本文授權自今周刊，原文見此。

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