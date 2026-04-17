馬斯克與英特爾合作挑戰台積電？魏哲家「晶圓代工沒有速成」 謝金河：技術的生根必須千錘百鍊

【撰文／謝金河】

技術的生根必須千錘百鍊 今天（4/16）是台積電的法說會，交出5724.8億元的淨利，EPS 22.08元，毛利率66.4%的非常卓越成績。從第一季的EPS推估全年，看起來有挑戰EPS 100元的潛力。同時魏哲家也入選世界百人榜。

在法說會上，魏哲家董事長也回應馬斯克的TeraFab殺進巿場對台積電帶來的挑戰，魏哲家淡淡的回應：「晶圓代工沒有捷徑」！這是半導體競賽長期以來的底蘊。

最近馬斯克高調表示要設立一座兩奈米的晶圓廠，而且在工廠內可以吃漢堡，抽雪茄，這等於是宣示可以不要無麈室就可以生產二奈米的晶圓廠。馬斯克是當代不世出的創意天才，他這麼說，大家都不敢否認未來有這個可能性。

不過，我再三詢問半導體技術專家，上週邀請曲健仲博士上電視，我特別再問一次，他也認為不太可能。比較樂觀的專家也認為必須「假以時日」，也許有一天會實現。

另一個是日本Rapidus的CEO突發奇想說要到月球生產晶片，但這個答案和馬斯克的吃漢堡，抽雪茄般，都必須「假以時日」。

今天台積電的成功，是數十年默默耕耘，前仆後繼的努力創造出來的成果，絕非一步登天。就像蘋果手機到今天獨霸全球，如果沒有賈伯斯的紥根，恐怕不會會有今天。

Tesla和Intel合作的TeraFab至少讓Intel股價大幅上漲，至少讓Intel看到台積電車尾燈。馬斯克的晶圓廠不可能速成，今年的重點在Space X，接下來的IPO大戲會讓馬斯克很忙碌，台廠這次會有角色！

本文授權自今周刊，原文見此。

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