快訊

美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

強迫症？台人收鈔票「這動作」超一致 萬人認同：有錢人也會

聽新聞
0:00 / 0:00

標榜「台股五十大」12檔ETF比一比 主動式、被動式、多因子…投資人怎麼選？

聯合新聞網／ 今周刊
台股ETF市場的「50大戰」愈來愈熱鬧。示意圖／Ingimage
台股ETF市場的「50大戰」愈來愈熱鬧。示意圖／Ingimage

撰文‧林芷圓

標榜「台股50大」的ETF持續推陳出新，從經典的0050、006208，到導入動能與主動選股策略，市場產品已多達12檔，產品定位逐漸出現區隔。

台股ETF市場的「50大戰」愈來愈熱鬧，如今，標榜鎖定台股前50大龍頭企業的ETF產品已經多達12檔。

從早期單純追蹤市值加權指數的元大台灣五○（0050）、富邦台五○（006208），到今年推出的凱基台灣TOP五○（009816）；甚至部分主動式ETF也搭上熱潮，像是去年底掛牌的主動復華未來五○ETF（00991A），以及預計在今年5月上市的統一台股升級五○ETF（00403A）。

當「台股50大ETF」不再只是單純複製大盤，在選股邏輯、費用率各不相同的情況下，投資人該如何挑選最適合自己的龍頭股配置？

「投資人選ETF的時候，首先是搞清楚選股邏輯。」理財達人雨果首先對有意長期持有ETF的投資人提出建議。他強調，關鍵是選擇自己認同的指數成分股或基金經理人選股機制。

圖／今周刊
圖／今周刊

成分股權重設上限

台積電不再是想押就押

若按照選股邏輯分類，第一類是「純市值型」被動ETF，以0050、006208為代表。與其他具有類似概念的被動式ETF相較，這兩檔最鮮明的特色在於，因為推出時間較早，所以能不受金管會後來規定「單一成分股權重上限」的限制，目前，兩者對台積電的持股權重都超過六成。

理財達人竹軒則指出，由於這兩檔ETF都僅納入台股市值排名前50大的龍頭企業，「本質上，更接近『大型股市場』投資。」他說明，這意味著當市場風格轉向、中小型股表現優於權值股時，參與這類成長紅利的程度可能有限，「不過純市值型ETF的選股邏輯還是相對單純，以指數投資人的心態來講，我買0050、006208是為了用最省事、最省時間的方式獲得大盤報酬。」

至於0050、006208差異為何？其實，兩者的選股邏輯、配息頻率都相同，報酬率也大致接近；但截至3月底，兩檔ETF的總內扣費用、殖利率略有差異。對此，竹軒提醒投資人不必過度放大殖利率的價差，「長期投資人追求的是資本利得與資產成長，而不是配息多寡，如果目標是追求資產極大化，選擇『不配息』的ETF反而可能更好。」

市場也確實已經出現首檔「不配息」的市值型ETF──009816，掛牌剛滿3個月，資產規模已經迅速突破台幣540億元，顯見市場歡迎程度。

「009816比較特別的是加入『動能加碼機制』。」雨果舉例，若台積電等個股的占大盤權重超過該檔ETF的設定上限，就會產生「剩餘權重」，而009816對於剩餘權重的消化方向，則是會優先分配給「動能表現前20％」的成分股。

所謂「動能表現」，根據該ETF公開說明書，是以審核資料截止日的還原收盤價，占過去52周還原收盤價最高點的比例計算，讓股價相對強勢、接近52周高點的個股獲得較高權重。

截至4月14日，比較0050與009816的各自50檔持股，兩者持股重疊度高達44檔，差別在於，0050台積電權重達6成，而009816台積電持股則為4成，多出的權重分散至聯發科、台達電、日月光投控等權值股，以及中信金、國泰金等金融股，「分散配置」的程度相對更高一些。

不過，009816仍屬新上市產品，其動能策略在不同市場環境下的長期表現仍有待時間觀察。雨果分析，動能策略在多頭行情時通常能創造超額報酬，但在市場盤整或回檔階段，可能因頻繁換股而提高交易成本。

竹軒也提醒，依照市場歷史經驗，任何股票都存在景氣循環與股價週期，過去的強勁表現不必然代表未來獲利保證。「我對『採用52周動能』作為選股依據有顧慮，」他直言，這代表入選標的可能已經漲了一整年，但接下來能不能續漲是問號。

對此，凱基投信回應，009816的動能因子並非用於成分股篩選，而是運用在權重分配階段，主要用來調整個股集中度，「動能因子的使用並非為了『追漲』，而是在台灣市值前五十大、基本面為正的股票中，依據『股價是否接近52周高點』來做溢出權重的再調整，目的是把資金多配置在仍具上漲延續性的強勢股上，而非猜測高點、低點。」

圖／今周刊
圖／今周刊

主動式考驗經理人眼光

中短期有望創造超額報酬

除了被動式ETF，市場也陸續推出以「台股50大」為概念的主動式ETF，試圖透過經理人選股機制，在相同的大型股池中追求超越大盤的報酬。

從近期績效觀察，野村00985A、復華00991A今年以來的表現就能優於被動式ETF，也凸顯在美伊戰爭等市場波動期間，經理人的主動選股提供了一定程度的靈活度。

然而，主動式ETF的績效表現與經理人投資判斷密切相關，「如果我今天選到一檔表現不錯的主動式ETF，我得相信這位經理人能長期選出好股票；再來，假設經理人過兩、三年被挖角，這檔產品還能不能維持原本績效？其實很難判斷。」雨果提醒。

投資主動式ETF時，另一個需要留意的是，主動策略的績效可能受到市場風格循環影響。雨果表示，「例如2022、2023年是高股息ETF表現比較強，但到了2024、2025年，市場轉向市值型ETF，不同風格輪動之下，投資人容易追逐當下表現最好的產品，但短期績效不一定有延續性。」

整體而言，儘管12檔ETF同樣鎖定「台股50大」，但在選股邏輯與操作策略上的差異，已經逐漸拉開產品定位。對於追求中短期超額報酬的投資人，主動式ETF提供了進一步操作空間；但若回到長期資產配置，策略愈單純、規則愈透明的產品，通常仍是投資人最容易掌握、也相對穩健的核心配置。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

0050股價85元離「安全價」超遠，這樣還能買？施昇輝：一個步驟做下去「免再糾結買進時間點」

2026報稅攻略／年薪多少免繳稅？50萬、100萬繳多少？報稅時間、免稅額扣除額、扶養親屬…綜所稅懶人包

扛台泥10年，74歲張安平累了！去年密會中信辜仲諒談交棒，保住「台泥依然姓辜」的體面

00919、00929…6年把400萬滾出1500萬！憂年金砍剩3萬、「錢只存郵局」國小校長靠1招月領11萬股息、55歲提早退休

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

3月營收大爆發 台股迎史上最旺第1季！廣達、緯創…成長強勁、本益比仍低的10檔出列

第一季上市櫃公司營收，再度繳出亮眼成績，有基本面撐腰，是相對國際股市抗跌的主因。不妨從績優股中挑選營收成長且本益比仍低的個股，作為布局參考。

扛台泥10年 74歲張安平累了！和信辜家接班難產…去年密會中信辜仲諒談交棒 保住體面

今年4月，一個大消息讓台泥這家被譽為台股「天字第一號」的百年老店震驚市場。中信金大股東辜仲諒正式公告，他將斥資逾百億元取得台泥5.26％股權，成為台泥第一大股東，並表態有意參與董事席次。

0050、0056怎買「一定賺」？不用焦慮、不用追高殺低…施昇輝教賺錢招式：買在最高點也不怕

台股4/8收盤大漲1531.56點、漲幅達4.61%，收在34761.38點，寫下史上收盤第二大漲點的成績。 台股近期波動劇烈，投資人該如何應對才不恐慌？樂活大叔施昇輝在臉書發文，他以0050、0056為例，點出1做法「一定賺」，還能擺脫焦慮感，引發討論。 此外，施昇輝也說，投資股票不該只想追求短期獲利，而是要長期執行「定期定額」的策略，既能確保獲利並持續領股息，還能擺脫焦慮、減輕心理壓力。 施昇輝也提到，很多理財達人看0050過去的數據說，任何時間歐印，到現在都是賺錢的。他認為，會這麼說，可能他們根本沒買，只是看數字說話。 「想買的人，是真的要掏錢出來，怎麼會不想買在相對低點？一定有人買在81.8元，而我買在72.55元，一張就少花了9000多元，等於未來一張可以多賺9000多元，10張就可以多賺9萬多元。誰說擇時不重要？」

習近平挑鄭麗文這張牌 秀給川普「我把手伸進台」！美轟伊朗趁機堵死中「台卻狂擋軍購太短視」

伊朗戰事持續，影響全球油價、經濟。財信傳媒集團董事長謝金河在數字台灣節目中指出，現在美國10年期公債殖利率、30年期公債殖利率都飆高，雖然喊出停火兩周，但戰事可能會拖一段時間。而美國科技七雄都出現慘烈跌勢，特斯拉等股價也跌破年線，是警訊開端。 伊朗戰事也牽動美中台關係，總體經濟學家吳嘉隆分析，美國近期對委內瑞拉、伊朗的動作，影響中國石油來源20%，若北京忙著應付美國壓力，對台灣施壓的機會就變少。 對於台股，吳嘉隆認為在3年後達45000到47000點，甚至到50000點，台積電可以到3500元。 針對美國對台軍售議題，前美國國防部官員胡振東則認為，美國行政和立法部門都已經很清楚表達「台灣要幫自己越來越強」，這是他在美國政府3、40年來從來沒看過的，美國想幫助台灣，國民黨卻擋著，這是很短視的，「我覺得他們會記得」。

他2個月狂刷1500張發票10張中獎 手法曝光！太異常被抓包、獎金遭追回...不服提訴願也沒用

近期有民眾短短2個月內，透過手機條碼蒐集超過1500張小額雲端發票，並兌領其中10張中獎發票，合計領取約4900元獎金。 但因不符一般消費習慣的方式刻意取得大量發票、提高中獎機率，被國稅局認定不符給獎規定，最後相關獎金被追回；當事人不滿獎金被沒收，憤而提起訴願，仍遭到駁回，維持原追回判定。

美伊恐打持久戰？能源、海運想像空間大！台股25檔受惠名單出列

美以聯手攻擊伊朗，從目前發展態勢來看，不能排除成為持久戰的可能，連帶原油、天然氣，以及貨櫃甚至散裝等海運業者，都可能因此發一筆戰爭財，值得留意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。