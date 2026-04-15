史瓦帝尼在哪？賴清德4月22日首次出訪「非洲小瑞士」！將直飛參加國王登基40周年

文．鄭鴻達

總統府4月13日宣布總統賴清德將於4月22日至4月26日出訪友邦史瓦帝尼王國（Kingdom of Eswatini），參加史國國王恩史瓦帝三世（Mswati III）登基40周年暨58歲華誕慶典，並盼行程達到安全共榮、經濟共榮、數位共榮三項「共榮」目標。 此行為賴總統任內首度出訪史瓦帝尼，訪團由總統府秘書長潘孟安及外交部長林佳龍共同領隊，將由我國直飛史瓦帝尼，行程除會晤恩史瓦帝三世國王，也將舉行雙邊會談、簽署聯合公報等事項。

史王恩史瓦帝三世親函賴清德 邀請出席登基40周年、58歲華誕慶典

總統府發言人郭雅慧周一說明，2026年是我國與史瓦帝尼建交58周年，適逢史瓦帝尼恩史瓦帝三世國王58歲華誕，為慶祝史王登基40週年暨58歲華誕慶典，史瓦帝尼將舉辦一系列慶祝活動，時間預計為4月24日至4月26日。

郭雅慧表示，由於史王曾於2024年應邀來台，出席賴總統就職典禮，加上此次史王以親簽信函，誠摯邀請賴總統於史國重要時刻出席相關慶典。

賴清德4/22-4/26出訪史瓦帝尼 盼創安全、經濟、數位共榮

郭雅慧指出，為積極正面回應史王熱情邀約，同時彰顯對邦交國的重視，持續深化兩國緊密友好的夥伴關係，並期望為雙邊合作在既有堅實基礎上再注入新的動力，賴總統決定於4月22日至4月26日率團訪問史瓦帝尼王國。

郭雅慧說，此次出訪主題為「台史同慶，攜手共榮」，象徵兩國在歷史關鍵時刻並肩同慶，彰顯雙方在繁榮的道路上持續攜手深化合作，共創兩國人民的共同福祉。

郭雅慧指出，賴總統期許此行達成三項「共榮」目標：第一，安全共榮。台史兩國在農業、工業、教育、婦女賦權、再生能源等領域，累積了具體而豐碩的合作成果。未來將進一步合作興建戰略儲油槽，提升史瓦帝尼能源安全，促進國家永續發展。

第二，經濟共榮。郭雅慧表示，史瓦帝尼是台灣在非洲的重要友邦，擁有穩定的投資環境與優秀人才，亦是非南關稅同盟(SACU)及非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）的重要成員。

郭雅慧表示，未來台灣將在史瓦帝尼推動「台灣產業創新園區」，協助台商布局全球、連結非洲市場，為當地創造更多就業機會，打造堅實互惠的戰略夥伴關係，促進兩國繁榮發展。

第三，數位共榮。郭雅慧指出，台灣是全球科技供應鏈的重要節點，擁有領先世界的半導體及資通訊能力，將以此為基石，協助史瓦帝尼導入智慧醫療及遠距醫療系統，跨越地域限制，縮短數位落差，守護友邦人民健康。

郭雅慧表示，此次訪團將由潘孟安、林佳龍共同領隊，於4月22日上午出發，期間，賴總統將會晤史瓦帝尼恩史瓦帝三世國王，就雙邊合作計畫及國際重要議題交換意見，藉此彰顯台灣走向世界的決心。

賴總統任內首度出訪史瓦帝尼 台史將簽《關務互助協定》

外交部次長吳志中說明，此次行程有四大主軸：第一，第一，官式行程。賴總統將會晤恩史瓦帝三世國王，並舉行雙邊會談、與史王簽署聯合公報，見證兩國外長簽署《中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定》，以及拜會王室成員等事項。

第二，雙邊合作。聽取台灣產業創新園區及戰略儲油槽簡報，見證台商簽署投資意向書，視察史瓦帝尼醫療團智慧醫療門診，出席婦女創業小額信貸循環基金成果展示等活動。

第三，史王慶典活動。 出席史王登基40周年暨58歲華誕雙慶典、史國國宴、史國國際會議中心開幕式，以及花園派對等；第四，其他行程。主要是宴請史瓦帝尼及非洲南部地區僑胞。

吳志中說，推動元首外交、增進雙邊高層情誼，是中華民國政府的重點外交工作。他補充，此次是賴總統就任後首次訪問史瓦帝尼王國，並出席極具歷史意義的史王登基40周年的歷史性慶典，意義非凡。

賴清德慶典中料接觸他國元首 訪團將直飛史國避開中東空域

吳志中回應媒體指出，此行將採直飛，不設過境，訪團原則秉持「舒適、安全、尊嚴」，與以往相同，在出席慶典過程中，賴總統自然將在現場與其他與會國家元首見面問候，也必定會有意見交換。

至於飛行是否會避開高風險的中東區域？吳志中表示，訪行原則是確保安全，會避免飛越高風險區域，因此不會經過中東地區，將直飛史瓦帝尼王國。他也表示，此次未邀請朝野立委，訪團成員主要為賴總統、潘孟安、林佳龍、僑委會主委徐佳青、經濟部次長江文若、國安會副秘書長李問、郭雅慧等政府相關工作人員及隨行媒體。

史瓦帝尼為我非洲唯一友邦 「非洲小瑞士」曾獲選非洲最安全國家

根據公開資訊，史瓦帝尼（原名史瓦濟蘭王國），位於非洲南部內陸，北、西、南三面與南非接壤，東鄰莫三比克，面積約1.7萬平方公里，首都為姆巴巴內市，人口約120萬，總面積約1萬7364平方公里，略小於台灣的一半。

史瓦帝尼現任國王恩史瓦帝三世，自1986年登基迄今，為非洲現存少數絕對君主制國家。史瓦帝尼除因舊國名諧音，以及擁有優美的山川景色，因此有「非洲小瑞士」美譽，也曾獲評為非洲最安全國家之一，是中華民國（台灣）在非洲唯一邦交國。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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