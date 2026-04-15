李貞秀開除黨籍遭爆「開口要錢」 反控被逼宮：壞人完全不怕毀了民眾黨「快公布錄音」！

文．蘇芳禾

曾在民眾黨主席黃國昌辦公室「實習兩年」的中配立委李貞秀，4月13日遭民眾黨中評會決議開除黨籍，並指李要求拿錢換辭任不分區立委。 李貞秀4月13日晚間發4點聲明強調自己不會拿錢，更爆黃國昌與黨秘書長周榆修、黨團主任陳智菡、黨團總召陳清龍於4月7日逼宮，要她在立院總質詢結束後辭職。 對此，黃國昌4月14日上午受訪反擊，他表示對於李貞秀發聲明否認感到很驚訝，因為她開口要錢不是只有在4月7日那天早上，當時「所有人驚嚇到不知該怎麼回應」。 黃國昌證實，李貞秀在當天還說「連這點錢都拿不出來，她瞧不起」等言論。 他更說重話轟，「繼續說謊傷害的不僅是民眾黨，對她個人而言恐怕不是好事。」

李貞秀：政治壓力下單方面要求她辭去立委

民眾黨13日開除李貞秀黨籍後，李貞秀晚間發聲明指出，她在4月7日是在黃國昌、周榆修、陳智菡、陳清龍四人集體高度政治壓力下的單方要求她公開宣佈辭去立委，與今日所稱「自願以辭職交換利益」之說法，完全背離事實。

李貞秀的聲明強調，「本人不會拿台灣民眾黨一分錢，更不會拿柯文哲一分錢，也不需要任何職位安排。」此一立場前後一致，且可受在場人員與相關紀錄檢驗。

李貞秀說，身為中華民國史上第一位陸配出身之立法委員，她堅持完成已報到會期，是為責任、也為證明陸配立委具備充分問政能力與正當性。她選擇在此刻承擔所有政治後果，是為了讓紛擾止息。

她強調，自己可以接受處分，但不能接受不實指控；可以退出政治位置，但不能放棄人格清白。

李貞秀要錢才願意辭 黃國昌：所有人驚嚇到不知怎回應

黃國昌14日上午受訪反擊李貞秀，黃國昌指出，對於整件事情他感到非常遺憾，柯文哲在2024年立法委員不分區名單中納入新住民、中配代表，是希望實現共融社會的理念，這樣的價值是民眾黨所捍衛的。正因為如此，李貞秀被中評會除名與她中配身份一點關係都沒有。

黃國昌說，李貞秀先前就數度找柯文哲懇談，她向柯文哲表示，自己在總質詢結束後會辭去不分去立委職位。

「我從柯文哲那邊得到訊息，才想說在4月7日黨團晨會結束後，跟陳清龍、陳智菡、周榆修一起與李貞秀討論宣布請辭後相關作業應該如何配合跟協助。沒想到，李貞秀在會議上突然提出用金額補償她在立委任期中的薪水、租金等福利，要先拿到錢才願意辭去不分區立委。」

黃國昌說，事發當下，「所有人驚嚇到不知該怎麼回應」，當下他也清楚回應，民眾黨不可能同意這樣交換的條件，因為不分區立委職位承載的是所有把不分區政黨票投給民眾黨的支持者權益，怎可能同意用金錢交換？會議結束後，都有清楚的會議記錄。李貞秀昨天晚上的聲明，明顯與客觀事實不符。

黃國昌也證實，李貞秀在當天還說「連這點錢都拿不出來，她瞧不起」等言論，他老實說，會議聽到這句話時，「我心裡的難過，我沒有辦法形容。」

李貞秀嗆黃國昌：一派胡言！快公佈錄音！

對於黃國昌的說法，李貞秀在14日中午於臉書嗆「黃國昌一派胡言！」她還要求，快公布全程的錄音和中評會李貞秀補充的會議記錄。

李貞秀強調，她一直要想保護台灣民眾黨，才選擇自己承擔一切的不公平，但壞人完全不怕毁了民眾黨！

網友則在李貞秀臉書下留言「期待的大場面來了」「從全黨認真在相挺到看見妳現在這種絲毫不檢討自己的表現，真的看不下去！」「開直播，直球對決！」「支持妳捍衛自己的清白」

李貞秀：要揭穿黃國昌真面目

李貞秀下午繼續上三立網路政論節目《94要客訴》、政論節目《前進新台灣》受訪爆料，「現在就是黃國昌主導她離開，但她不能讓台灣民眾黨變時代力量第二，因此決定站出來回應。」她原本為了保護民眾黨，所以沒有出來講，但是這關係到她個人的名節，她要還原事實。

李貞秀說，她有跟柯文哲說，為了黨她隨時可以下台，柯文哲也說「你就好好做，把陸配族群顧好。」她跟柯文哲說，自己可以在8月辭職，做完這個立委會期就離開，但是現在黃國昌這些人沒有照柯的講法做。然後才說「壞人要付出代價，誰要我走誰買單，我沒有講金額。」

針對她檢舉高虹安事件，李貞秀說，她具名、實名舉報，她一貫的態度就是「高虹安是民眾黨拿不下竹北市長的罪人」！

李貞秀也批評民眾黨立法院黨團主任陳智菡，早在4月7日逼宮會議前，就跟媒體放話，李貞秀要求5千萬才要辭職。

李貞秀說，很多人跟她說黃國昌很壞很壞，她一直很尊敬黃曾帶過她，昨天自己想息事寧人，黃今天還出來這樣子，「真的是吃人夠夠，我要揭穿他的真面目！」

網友則評論，「李貞秀的爆破力肯定不輸任何脫北者，畢竟她天生就有中國人血統」「支持李真秀天天開直播～～天天爆料」。

郭正亮爆：當初柯文哲堅持提名李貞秀

對於李貞秀各種爭議行徑，前立委郭正亮透露，當時民眾黨要將李貞秀放上不分區名單時，黨內早有人對她的行為舉止有意見，但是柯文哲堅持，才把李貞秀的問題壓了下去。

郭正亮爆料，當初李貞秀要被提名不分區立委時，民眾黨內部其實就有不同意見，但只是因柯文哲堅持，所以就把李貞秀的種種問題壓了下去，不過，民眾黨內當時就已有人對李貞秀的行為、表現有意見。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌則認為，李貞秀其實是民眾黨創黨主席柯文哲「新故鄉協會」監事，負責協會的財務收支，可能知道妙天禪師捐贈給協會1000萬元的皮箱金流，現在，李貞秀沒有黨紀約束了，「新故鄉的錢哪裡收的、怎麼花的，李貞秀知道得可多了」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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