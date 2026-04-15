3月營收大爆發 台股迎史上最旺第1季！廣達、緯創…成長強勁、本益比仍低的10檔出列

撰文‧陳唯泰

第一季上市櫃公司營收，再度繳出亮眼成績，有基本面撐腰，是相對國際股市抗跌的主因。不妨從績優股中挑選營收成長且本益比仍低的個股，作為布局參考。

上市櫃公司今年第一季的營收已全數公告，表現令市場大為驚豔，包括三月單月營收首度突破5兆元，創下單月歷史新高；在此成績下，上市櫃整體第一季累計營收達14.36兆元，年增率24.3％，也成為台股史上最旺第一季。

進一步看，整體台股共有183家公司的三月營收創下歷史新高，遠高於去年同期的107家。在去年基期不算低的情況下，仍有為數甚多的台廠可以創下營收歷史新高，難怪台股指數近期也迅速攀高。

綜觀三月與第一季營收，主要有三大族群最受矚目，附表就是從中選出營收高成長、前景展望佳，且目前本益比仍在相對低位的公司，值得投資人關注。

去中化助攻！AI族群受惠

最受矚目的族群，當然是AI。以宏觀角度來看，AI族群營收持續創高的主因，一方面是AI的快速發展；更重要的是，早在2018年美中貿易戰開打時，敏感度高的台灣科技製造廠就已將生產基地從中國移往世界各地，這也使得去年四月美國總統川普推出對等關稅時，這些台廠所受衝擊得到一定程度的減緩。

也由於美中貿易戰，國際大廠也將訂單轉移到中國以外的國家。以往沒有AI浪潮之前，國際大廠的訂單移轉策略大致上「調整比例」；但現在不僅是移轉給台廠的比例增加，還增加了AI訂單，整體來看，台廠可說是貿易戰下最大受益者。

細看AI族群，除了散熱模組、印刷電路板、機殼、導軌等零件類股能延續去年下半年以來的好表現，沉寂一陣子的AI伺服器組裝廠，如廣達（2382）與緯創（3231）等，第一季營收也都大幅優於預期。

對組裝廠而言，市場原本認為今年營運因記憶體價格飆漲，傳統消費電子產品今年都有漲價壓力，需求恐受影響，連帶組裝廠的接單也會下降。但廣達三月受惠若干客戶提前拉貨，且有客戶推出新產品，筆電出貨回升至530萬台，第一季累計出貨仍能站穩千萬台，較原估的衰退幅度明顯收斂。而緯創單季筆電出貨量，也有600萬台以上水準。

在AI伺服器出貨量方面，廣達三月出貨將近2200櫃，第一季總計出貨約5000櫃，法人預估第二季有望突破7000櫃，都較去年大幅成長。摩根士丹利在近期的報告中預估，廣達今明年的每股稅後純益（EPS）各達24.88與27.43元，一年內目標價調高至370元。另外，摩根士丹利也看好緯創，給予「加碼」評等，一年內目標價205元。

還有一檔未列於表中、卻有強烈轉機性的企業為聯發科（2454），三月營收月增超過六成，年增近13％，是單月歷史新高，第一季累積營收也落在先前財測的高標。

聯發科業績的成長，主因並不是手機的復甦，而是ASIC（自研晶片）開始貢獻，以及Wi-Fi 7的滲透率提升，公司的整體營收結構正在質變。法人預估，今年聯發科的ASIC業務將貢獻營收超過10億美元，這可能成為今年股價走揚的主軸。

榮景撐多久？ 留意兩大情境

這樣的榮景會持續多久？答案可從「負面表列」的角度加以解讀，若發生以下兩種情境，成長動能才有較高機率出現負面變化。

首先，是AI的成長放緩。但從近年來ChatGPT、Gemini，再到Open Claw來看，全球對於AI的應用需求有增無減，不僅沒有泡沫化的問題，甚至持續正向發展，至少這一兩年還沒有放緩的跡象。

其次，是美中兩大霸權和解、雙方的貿易壁壘解除。這在可預見的未來應也不易看到，頂多只是短暫的休戰，畢竟這是全球霸主之爭，誰也不會輕易縮手。

除了AI伺服器，表中也不乏非AI的電子股，例如全球前三大IC通路商的聯強（2347），後市也都值得關注。

另外，非電子族群可留意生技股。美國於去年底生效的《生物安全法案》從今年起產生實質影響，美方開始限制與特定的中國生技公司往來，使得全球大藥廠必須重新調整供應鏈，訂單也要重新尋找供應商，而目前已在國際市場或美國設廠的台廠，如藥華藥（6446）、美時（1795）、保瑞（6472）、永昕（4726）等，後續都值得追蹤。

（本文作者為證券分析師，現為仲英財富投資長）

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