景美從「做4片壞2片」到良率95％ 旺矽、精測都要它！股價飆7倍「探針卡神盾」揭密

撰文‧譚偉晟

在旺矽、中華精測等探針卡廠業績大好的同時，重要供應商景美科技表現同樣亮眼。當年選擇以退為進、專注結構件，如今被證明是正確的策略。

距離恬靜的宜蘭冬山河畔僅5分鐘車程，有家AI晶片關鍵供應商的廠區正忙得火熱，不只加緊生產，還正大舉擴充產能。

這裡，是2月底以70元登上興櫃、如今股價飆漲逾7倍的探針卡結構件供應商景美科技，「宜蘭的土地成本，只要台北的十分之一。」景美科技總經理羅麗文解釋，為何選在好山好水的宜蘭擴廠。

在半導體的晶圓測試階段，必須用探針卡與晶圓上的裸晶接觸，確認生產中的晶片功能是否良好。景美科技的產品結構件，則像是精密探針卡的「外殼」、包括承載整張探針卡的機框，以及安裝細微探針的基座。

從成品轉攻「結構件」

把競爭同業變客戶

隨著算力需求與日俱增，測試AI晶片用的探針更多且更精細，能在基座上鑽出數個微米細孔置放探針的陶瓷微鑽孔技術，是景美最關鍵的技術優勢。在官網上，景美展示一張蚊子站在結構件上的照片，用肉眼根本看不出的鑽孔，直到放大後才能依稀辨識比蚊子嘴更小的孔洞。

抓住AI晶片巨大商機，景美科技今年3月營收突破7000萬元，創下歷史單月新高。

眼下的高速成長，其實來自景美創業20年來，兩次轉型的關鍵決定。

2006年，羅麗文任職的探針卡製造廠經測科技關門，但心想晶圓大廠的案子不能中斷，「我就找了前團隊、8個人成立景美。」

景美科技副總經理何震宏解釋，當時晶圓廠客戶持續發展先進製程，景美為此也開發最先進的探針卡設計。「最高的時候，晶圓大廠的營收占比有九成。」

羅麗文接著說，隨著客戶的製程愈來愈先進，需要更精密的探針卡與更多的使用量，公司開始感受到成長瓶頸，因為如果要服務客戶未來的需求，就必須投入大量資本支出升級設備；但當時公司的股東結構，多屬「傳產業長輩」，對於羅麗文希望追隨先進製程、擴大投資的計畫，少有共鳴。

「我要想一個商業模式，怎麼樣可以吃到整個市場的訂單。」羅麗文心念一轉，決定化整為零，「如果改做結構件，不但能繼續服務晶圓廠，還能把競爭同業變客戶。」

為此，景美團隊擱下了探針研發，專注供應結構件。只是，一開始為了減少投資，採取設計後委外代工的生產模式，卻被晶圓廠客戶嫌速度不夠，要求景美在台灣自行生產，因此2014年景美還是硬著頭皮成立CNC（數控加工）部門。

衝產能 設加工部門

花兩年拿下海外龍頭訂單

新部門的目標，是要在結構件上鑽出排列整齊、深度與口徑一致的孔，確保探針檢測過程中，有足夠支撐力、維持最佳結構強度。

當時公司上下，沒有一個人真的懂CNC，於是羅麗文親自組了一個團隊從零開始，「一開始良率只有20％，產線旁得放躺椅、隨時盯著，因為最初連大貨車經過的震動，都可能導致鑽孔出現偏差。」

回想當時「做4片、壞2片」的往事，羅麗文還分享了一個小故事。

「客戶問我們『能夠鑽深一點嗎』？因為孔不夠深、針可能會歪，我們想乾脆正反面都鑽一次，結果沒有對接好、整批得重做，一整個月都毀了。」羅麗文笑說，所幸靠著一步步改善，目前景美產品良率已經提高到95％。

2017年，景美董事會改組，由陳吉良擔任新董事長，透過收購原股東股份，支持羅麗文的規畫，在提升技術的同時，也要擴大市場、布局晶圓廠之外的客戶。

「2018年景美成立國外業務部，鎖定的就是探針卡龍頭廠FormFactor。」她回憶，當年積極拜訪對方整整兩年，卻始終無法拿到訂單，直到2020年疫情導致全球封城，情況才有所改觀。

羅麗文指出，當年原本向東南亞廠商採購結構件的FormFactor，因為供應鏈中斷，無法如期交貨給晶圓代工大廠，「客戶就說，景美在台灣、沒有停工。」FormFactor轉向景美下單後，發現品質比原本的供應商還好，「因為我們的產品鑽孔夠深夠準，還要選對材料、能承受高低溫變化。」她自豪地解釋。

技術到位之外，景美還有著國外廠商少有的積極度。不具名的半導體檢測廠總座回憶，曾有一個案子與景美合作，「因為客戶要求隔天早上要交樣品，她（羅麗文）就在我們公司，跟我們團隊一起拚到天亮。」

如今，不僅FormFactor，本土探針卡大廠旺矽、中華精測也陸續成為景美客戶。客戶分布全球，也讓景美積極規畫擴廠，帶動股價飆漲。

但一名證券業副總經理分析，探針卡產業由於股本小、業績成長強勁，「景美本益比高達100倍、漢測甚至高達170倍。」坦言如今的股價表現，已超出過去幾年的預估。

「現在的趨勢是，訂單會朝向有大產能的業者。」羅麗文透露，看好當前利基之餘，景美也朝機器人手部零件布局，「我們做機構件，也是很小很精密的東西。」藉此開拓新的成長動能。

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