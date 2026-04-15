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扛台泥10年 74歲張安平累了！和信辜家接班難產…去年密會中信辜仲諒談交棒 保住體面

聯合新聞網／ 今周刊

今周刊編輯團隊

今年4月，一個大消息讓台泥這家被譽為台股「天字第一號」的百年老店震驚市場。中信金大股東辜仲諒正式公告，他將斥資逾百億元取得台泥5.26％股權，成為台泥第一大股東，並表態有意參與董事席次。

這不僅是股權的挪移，也象徵著「和信」與「中信」兩家辜氏脈絡，在分家23年後，有機會上演一場「寧靜交棒」大戲。

故事要從2017年說起。台泥當時董事長辜成允意外辭世，妹婿張安平臨危受命，扛起這座國內水泥龍頭。

彼時，台泥高度仰賴中國市場，但張安平上任後，卻帶領台泥走上了一條完全不同的路。

他啟動了一場資本驅動的「大擴張行軍」，足跡跨越印度洋與地中海。在張安平手中，台泥的總資產從2016年的2670億元，至2025年暴增至5888億元。

他的策略明確：「脫中入歐」與「綠色轉型」。台泥併購土耳其 OYAK、葡萄牙 Cimpor，歐非事業現在已成台泥獲利救命丹。

同時，他也砸錢投入電池與儲能，試圖將台泥從水泥廠化身為新能源公司。

然而，轉型的代價是沉重的。為了支應數百億元的資本支出，台泥頻繁發行 GDR 導致股本從369億膨脹至775億。

股東權益報酬率（ROE）自2021年後劇烈下探，甚至在2025年，因旗下三元能源科技的一場惡火，燒掉全年獲利，淨損高達116億元。

這把火，不僅燒掉了 EPS，也燒動了長期仰賴台泥穩定配息的和信辜家股東們的「安全感」。

張安平或許也有些累了。去年年中，他與辜仲諒展開一場無所不談的密會。

密會中，年屆74歲的張安平向辜仲諒提到了一個重要的議題：接棒。

百年辜家有兩脈，分別是辜振甫一脈的和信辜家，和辜濂松一脈的中信辜家，台泥在2000年初兩脈分家後，素來由和信辜家主掌。但辜仲諒雖姓辜，卻是中信一脈的。

然而在和信辜家一脈，辜振甫孫子辜公怡雖接掌中橡，但近年中橡陷入虧損泥淖，經營火候待磨；而辜成允之子辜公愷則志在藝術。於是，張安平眼光轉向了堂姪辜仲諒。

對張安平而言，辜仲諒正值63歲壯年，且中信金市值已破兆元，經營實力早已獲證。若由辜仲諒進場，不僅能保住「台泥依然姓辜」的體面，更能以其龐大的資本實力穩定軍心。

辜仲諒並非單純基於家族情誼進場，他的投資團隊解構了台泥的隱藏價值， 一來，台泥股價淨值比小於一，買台泥很安全；二來，還有「三理由」，讓他拍板抉擇。

第一，台泥全台持有土地公告現值有235億元，若進入開發，價值驚人。

台北信義區舊廠為例，帳面僅28億元，但打造為頂級企業總部「城市綠洲」後，市值上看450億元。對擅長資產活化的辜仲諒而言，台泥的土地資產是尚未被定價的金脈。

第二，台泥在花蓮和平電廠與焚化爐等特許事業，雖有合約到期與環保爭議，仍是誘人金牛。

第三，隨著全球對減碳要求提高，台泥在歐洲與土耳其的低碳水泥布局已超前 Holcim 等國際巨頭。加上未來烏俄戰爭後的重建商機，水泥本業仍有翻身機會。

兩人談妥，這場「寧靜交棒」的開鑼聲於焉敲響。

辜仲諒計畫持續加碼至10％到15％持股。今年5月2日的台泥80周年慶，張安平也邀請辜仲諒出席。

張、辜能否完成這場「寧靜交棒」？張安平10年的負重前行，為台泥換來的轉型門票；能否繼續通過落地的考驗，答案都將在明年揭曉。

最終，關鍵不在誰取代誰，而在台泥與辜家的新「共主」，是否能在股權結構改變、經營路線拉扯之際，仍能舉重若輕地扛起台泥，繼續前行。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1530期)

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