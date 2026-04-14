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0050、0056怎買「一定賺」？不用焦慮、不用追高殺低…施昇輝教賺錢招式：買在最高點也不怕

聯合新聞網／ 今周刊
施昇輝表示，長期執行0050定期定額，基本一定會賺。示意圖/ingimage
施昇輝表示，長期執行0050定期定額，基本一定會賺。示意圖/ingimage

文．黃明惠

台股4/8收盤大漲1531.56點、漲幅達4.61%，收在34761.38點，寫下史上收盤第二大漲點的成績。

台股近期波動劇烈，投資人該如何應對才不恐慌？樂活大叔施昇輝在臉書發文，他以0050、0056為例，點出1做法「一定賺」，還能擺脫焦慮感，引發討論。

此外，施昇輝也說，投資股票不該只想追求短期獲利，而是要長期執行「定期定額」的策略，既能確保獲利並持續領股息，還能擺脫焦慮、減輕心理壓力。

施昇輝也提到，很多理財達人看0050過去的數據說，任何時間歐印，到現在都是賺錢的。他認為，會這麼說，可能他們根本沒買，只是看數字說話。

「想買的人，是真的要掏錢出來，怎麼會不想買在相對低點？一定有人買在81.8元，而我買在72.55元，一張就少花了9000多元，等於未來一張可以多賺9000多元，10張就可以多賺9萬多元。誰說擇時不重要？」

長期定期定額0050、0056　施昇輝：不可能賠錢

樂活大叔施昇輝在臉書粉專「樂活分享人生」發文，他直言「投資人買股票，當然是為了賺錢，不然咧？」，但如果都希望「很快」賺錢，那麼就會一直處於焦慮中。

施昇輝以0050為例，他說如果購入的平均成本高於70元，那就很難快速獲利，但假設定期定額買進，即使第一次扣款落在最高價81.8元，長期下來也有望回歸0050的長期均價「一定賺」。

施昇輝說，唯一賠錢的狀況可能是台灣經濟急遽惡化，但屆時也沒什麼股票能賺錢了；同樣道理也可應用於0056。

他強調，只要能長期執行定期定額，少則10年、多則15年，領到的總股息便可超越投入成本，並能長久領息，「這樣長期會賠錢嗎？不可能的事」！

事實上，施昇輝過去也就曾提到，「當台股大跌的時候，你就知道抱著0050、0056有多安心了」，他建議股民定期定額不要停，想買整張或加碼，現在還不到見獵心喜的時候，「夜店狂歡，不要看到有人慢慢移動到出口時，就趕緊往舞池中央擠」。

專家則是建議買進0050可以看KD值，酌量往下買進，過往統計2024年台股10大單日跌點、搭配台灣50指數K值接近20或低於20，持有0050一年報酬率，介在13.1%至28.8%間，因此K值低於20便成為股民進場買進的標準之一，未來跟著大盤反彈的勝率也相對較高。

不能因為0050會上漲 才想去買0050

施昇輝另一則臉書貼文也引用棒球迷名言「不能因為贏球，才支持這支球隊」，建議投資人不能因為0050會上漲，才想去買0050，並認為此時正是考驗自己對0050信心的絕佳時刻，若真因0050套牢而感到焦慮，那或許根本就不該買0050，「但還能買什麼呢」？

貼文曝光後，不少股民留言分享投資心得，「定期存股0050也4年了，期間到達設定獲利點會多少賣一些，目前含息成本均價38.42」、「最高買在70最低買在59.9每個月定期定額」、「股票掉了才好呢，大家才有機會翻身」。

本文授權自今周刊，原文見此

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