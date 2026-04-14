習近平挑鄭麗文這張牌 秀給川普「我把手伸進台」！美轟伊朗趁機堵死中「台卻狂擋軍購太短視」

文．蘇芳禾

伊朗戰事持續，影響全球油價、經濟。財信傳媒集團董事長謝金河在數字台灣節目中指出，現在美國10年期公債殖利率、30年期公債殖利率都飆高，雖然喊出停火兩周，但戰事可能會拖一段時間。而美國科技七雄都出現慘烈跌勢，特斯拉等股價也跌破年線，是警訊開端。 伊朗戰事也牽動美中台關係，總體經濟學家吳嘉隆分析，美國近期對委內瑞拉、伊朗的動作，影響中國石油來源20%，若北京忙著應付美國壓力，對台灣施壓的機會就變少。 對於台股，吳嘉隆認為在3年後達45000到47000點，甚至到50000點，台積電可以到3500元。 針對美國對台軍售議題，前美國國防部官員胡振東則認為，美國行政和立法部門都已經很清楚表達「台灣要幫自己越來越強」，這是他在美國政府3、40年來從來沒看過的，美國想幫助台灣，國民黨卻擋著，這是很短視的，「我覺得他們會記得」。

全球金融市場的焦點緊盯中東戰局，隨著荷姆茲海峽遭封鎖，油價大幅飆高，WTI原油一舉突破100美元大關，美國公債殖利率狂飆，恐慌指數（VIX）更一度衝上30。

謝金河指出，AI的崛起正無情地侵蝕傳統軟體產業，微軟與甲骨文的市值近期皆出現驚人蒸發，科技七雄中多數已跌破年線。「當AI可以處理掉非常多過去軟體產業扮演的角色時，首當其衝最嚴重的大概就是微軟。」

謝金河也提醒投資人注意特斯拉動態，他引述特斯拉早期重要持股人、聯電創辦人曹興誠的話警示，特斯拉有三大風險，第一、自駕系統原本是特斯拉獨享，現在輝達夥同比亞迪，包括德國的賓士，包括日本的日產，現在共同合作自駕。

第二、特斯拉創辦人馬斯克要蓋2奈米晶圓廠，如果三年後馬斯克做不出來，可能特斯拉會面臨很大的風險。

第三、馬斯克的AI新創公司xAI近期爆發高層出走潮。「只剩下一個可以寄望的，叫Space X，要投資特斯拉要有高度風險意識。」

經濟學家：伊朗拖字訣 美國趁勢推阿拉斯加液化天然氣

伊朗戰事持續，前美國國防部官員胡振東直言，這次作戰跟以往不同，過去美軍都會有作戰計畫，接著持續練習，達到目的就結束。但他認為美國這次並沒有作戰計畫，炸完伊朗的領導層之後，又炸伊朗核子設施。

現在伊朗知道美國喜歡速戰速決，他們就把戰區擴大、卡住荷姆茲海峽，這次戰事又損害世界3分之1的煉油設備，任務一直在變（Mission creep），美國更難離開。

總體經濟學家吳嘉隆從地緣政治觀點指出，伊朗撐到現在，它的基本戰略就是拖，把局面搞得越亂、甚至自殺攻擊，讓川普頭痛。而美國也順勢讓台灣、日本、歐洲知道，阿拉斯加的液化天然氣比從中東運過來安全。

他也認為，伊朗和委內瑞拉佔中國石油來源20%，現在這些都被美國攔截，中國不只要要補能源缺口，也會影響中國「一帶一路」透過伊朗和委內瑞拉擴大中東和南美洲的地緣政治影響力。美國把能源和安全兩個破口堵起來，重塑全球秩序，不只是單純處理一個委內瑞拉或伊朗的問題。

吳嘉隆直言，如果北京那邊忙著應付美國的壓力，對台灣加壓力的機會就變少，對美國來說，可以拓展阿拉斯加的能源產能，又可以銷往台日韓，減少盟友依靠中東能源供應，大家都得到好處。

美國同意軍購延遲付款 胡振東：很少發生

而台灣政壇近期正在熱烈討論美國對台軍售和鄭習會，國民黨否認推遲軍購條例協商，是為了國民黨主席鄭麗文和中共中央與總書記習近平的「鄭習會」。

胡振東指出，台灣有兩個方式保持和平，一個是跪下來，一個是要變強，國民黨現在要去跟中國談，有什麼權利跟對岸說「不同意」？這次國防預算有很多是幫助台灣自己的國防產業，他們也擋著美國要賣給台灣的自衛的能力。

胡振東直言，這一次美國同意海馬士火箭系統展延付款，這是很少發生的事情。美國願意用自己的方法再給台灣一些機會，是希望拜託國民黨的立法委員看清楚，「你自己的將來是在哪裡」。

美前官員：美盼助台 但自己人擋投資很奇怪

胡振東認為，美國希望能夠繼續幫助台灣，同時也幫助菲律賓、日本，因為有同樣的敵人（中國），現在各國都在發展無人機，這些都需要投資和國防預算支持，「你自己擋自己的投資，是很奇怪的事情」。

他也表示，美國國會議員、在台協會處長，代表行政、立法層面，都已經表明「台灣要讓自己變強、增加自我防衛能力，這是很清楚的訊息。」他在美國做事30、40年來，從來沒有看到美國那麼清楚的來跟一個國家講，你要幫助自己。「美國想幫助台灣時你在那邊擋著，對國民黨來講是很短視的。」

謝金河也認為，台灣因為軍購被擋住以後，現在軍工、國防軍工產業大家都坐在地上，「擋國防預算就是把整個產業都打掉了」。軍工產業對傳統產業轉型非常重要，但是現在自己人砍自己，這個你無法想像。

台股有望上5萬點？經濟學家這樣說

吳嘉隆也認為，川普宣布要訪問中國後，又宣佈台灣軍事援助、軍購，又去處理委內瑞拉和伊朗，全都在修理中國，這讓習近平進退兩難。習近平則是打出鄭麗文這張牌，想要秀給川普看「我把手伸進台灣」。

展望2026，吳嘉隆認為，台灣半導體部門獲得關稅豁免，即使301條款重新調查關稅的話，台灣不會受影響。至於傳統產業部分25%，若跟科技業掛鉤，也有可能會豁免。他認為3年後，等台積電國內外產能開出來，提升獲利後，股價可以看到3500，台股可以過45000到47000這個地帶，如果其他科技業再上去的話，會過50000點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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