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他2個月狂刷1500張發票10張中獎 手法曝光！太異常被抓包、獎金遭追回...不服提訴願也沒用

聯合新聞網／ 今周刊
發票示意圖。記者游明煌／攝影
發票示意圖。記者游明煌／攝影

文．黃明惠 整理

近期有民眾短短2個月內，透過手機條碼蒐集超過1500張小額雲端發票，並兌領其中10張中獎發票，合計領取約4900元獎金。

但因不符一般消費習慣的方式刻意取得大量發票、提高中獎機率，被國稅局認定不符給獎規定，最後相關獎金被追回；當事人不滿獎金被沒收，憤而提起訴願，仍遭到駁回，維持原追回判定。

財政部南區國稅局發布新聞稿，表示有民眾在短短2個月內，用手機條碼取得1500張雲端發票，其中10張中獎，總金額達4900元。

深入調查後發現，該位民眾頻繁於多家便利商店門市及加油站進行小額交易，且交易間隔時間極短，明顯不符合一般消費習慣，因此由管轄稽徵機關追回已兌領之中獎獎金。

該民眾後續因不滿4900元獎金被沒收，憤而提起訴願，但遭到駁回，維持原追回判定。

南區國稅局指出，統一發票給獎制度原意在於鼓勵民眾消費時主動索取發票，不僅有助保障退換貨權益、提升中獎機會，也能協助政府防杜商家逃漏稅。

然而，若以不符一般消費習慣的方式刻意取得大量發票、提高中獎機率，將不符給獎規定，相關獎金也可能被追回。

事實上，依據《統一發票給獎辦法》第15條規定，若民眾以不合常規的交易或付款方式，在無正當理由下大量取得小額發票，中獎獎金將不予發放；即便已領取，稽徵機關仍可依法追討。

什麼是雲端發票專屬獎

雲端發票專屬獎有四類獎項，包括100萬元獎、2000元獎、800元獎，以及500元獎，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。

當統一發票開獎後，統一發票兌獎App會自動對獎，如果雲端發票中獎，最前面的圓圈就會顯示中獎金額。

至於雲端發票專屬獎中獎要怎麼領獎？主要有2種兌獎方式：

1.自動匯款：若有綁定銀行帳戶，雲端發票中獎獎金會在開獎日次月6日起，由財政部在扣除應納稅額後自動匯款，民眾不必進行任何的領獎手續。

只需在財政部電子發票整合服務平台的「領獎設定」，手動設定領獎帳戶一次，之後每期都可以輕鬆在家等財政部匯款，也不會發生逾期無法領獎的問題，還能節省4‰的印花稅。

2.實體領獎：列印中獎電子發票證明聯後，前往四大超商，利用超商多媒體事務機（KIOSK），印出實體電子發票證明聯後，再至實體兌獎服務據點領獎。

實體兌獎服務據點包含可兌領全部獎項的第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農（漁）會信用部與信用合作社，以及可領五獎、六獎和雲端發票專屬百元獎的統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯與美廉社。

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本文授權自今周刊，原文見此

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