季辛格：台灣能源儲備不到3週 應加強能源韌性！怎麼看台積電矽盾地位？專訪重點一次看

文．數位內容部

英特爾前執行長季辛格(Pat Gelsinger)接受知名訪談節目《Summation》專訪，分享對全球晶片版圖的變遷、中美科技博弈、以及台灣在地緣政治中的關鍵地位發表深刻見解。 季辛格在訪談揭露美國從台灣進口額，已正式超越中國，象徵著地緣政治格局的劇烈轉移，他也提出重振美國製造實力的「10年戰略」。 此外，訪談中也提到台積電在台灣幾乎人盡皆知，與ASML在荷蘭的知名度形成對比。這是因為台灣面臨地緣政治威脅，台積電被視為保護國家的「矽盾」。 然而他也示警，台灣能源儲備不到3週，一旦面臨封鎖將對全球經濟產生比「大蕭條」嚴重兩倍的影響，建議台灣應加強能源韌性(如重啟核能)而非僅專注於國防支出。

失落的30年：美國製造退步與10年復興計畫

季辛格表示，1990年代美國製造了全球約40%的晶片，如今僅剩10%，主因在於美國過去30年缺乏長期的工業政策，過度追求軟體的高毛利，卻忽視了資本密集、回報期長的製造業。

反觀台灣、韓國和中國則有強大的政府政策支持。他認為，重拾30%到40%的市佔率需要長達10年的持續投入，且不能只靠私人企業，必須有政府資金的深度參與。

美國對台灣依賴程度已超過中國

訪談中最引人注目的是關於台灣的討論。季辛格指出，台灣全民深知台積電(TSMC)作為「矽盾」保護國家的重要性。根據最新數據，因關稅政策與AI需求，美國從台灣進口的產品總值已正式超越中國，成為美國前5大進口來源地，顯示美國對台灣的依賴程度已超過中國。

然而，他也對台灣的韌性提出警告，台灣的液化天然氣(LNG)儲備量不到3週，一旦遭遇長期封鎖，整個半導體鏈將面臨癱瘓，其經濟打擊將比「大蕭條」嚴重兩倍的影響。他直言，台灣更應投資於能源韌性(如重啟核能)而非僅專注國防支出。

X-Light 與超越EUV的競賽

針對中國因無法取得ASML的極紫外光(EUV)設備而陷入困境，季辛格表示，中國正試圖透過「跳躍式發展」來突破。他目前帶領的X-Light公司正研發自由電子雷射(FEL)技術。該技術旨在突破目前13.5奈米波長的物理限制，有望達到2 奈米甚至更短的波長，成為下一代光刻技術的關鍵。

AI 的「古騰堡時刻」

除了硬體，季辛格主張推動「價值觀對齊的 AI」(Values-aligned AI)，確保AI具備人類道德觀。他並將當前的AI發展比作「古騰堡時刻」(Gutenberg moment，15世紀約翰尼斯古騰堡發明活字印刷術，徹底改變人類生產與消費資訊方式的重大歷史轉捩點)，正如同印刷機當年改變了社會，他認為應利用AI的力量來創造社會福祉。

領導力哲學：安迪葛洛夫的教誨

季辛格是英特爾傳奇執行長安迪葛洛夫(Andy Grove)親手栽培的子弟兵，被視為其接班人。季辛格回憶安迪葛洛夫的嚴厲風格，在他的指導下如同「不打麻藥看牙醫」。葛洛夫教他「沒有數據，就沒有發言權」，堅持以數據驅動真相。

季辛格認為，科技公司若交由財務或銷售背景的人領導，往往會為了短期利潤而犧牲長期技術投資，他堅信技術公司必須由技術人員領導。

給年輕人的建議：第1任主管最重要

季辛格強調，第1份工作最重要的不是公司名氣，而是你的「主管」是誰，一個能看見你的潛力、願意嚴厲挑戰並推動你成長的主管，比就讀哈佛或史丹佛更有價值。

季辛格也感嘆美國喪失像歐洲那樣的技術學徒制傳統，這也是製造業空洞化的原因之一。他強調，這是一個技術人員最好的時代，年輕人應積極尋找能在實務中磨練能力的機會。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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