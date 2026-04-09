00981A是什麼？掛牌不到1年淨值翻倍！20元還能買？配息怎麼配、想月領股息1萬要多少

文．胡肇芳

現在買什麼ETF最好？這檔主動統一台股增長ETF 00981A近期討論度很高，規模也一舉衝上1062.57億元，晉升為首檔千億級主動式ETF。週四(4/2)也以成交量25萬678張，躍上台股成交量排行第4名。 00981A改為季配息後，日前配發0.41元，4月10日就可以收到入帳通知。若想靠這檔ETF達成「月領1萬元」，需要準備多少資金？換算下來，大約需要74張才能穩穩達標；以4/2收盤價20.22元計算，總投入成本約150萬元。 不過，財經YouTuber「棒棒的理財失控週記」提醒，投資00981A前，先搞清楚3個重點，「配息不固定」、「二代健保補充保費」以及「匯費成本」，提醒投資人，00981A目前配息，很大一部分來自換股操作所賺取的「資本利得」，如果一旦遇到市場修正，未來配息就存在下修的風險。建議規劃現金流時，預留約兩成的波動空間。

ETF市場迎來關鍵里程碑！主動統一台股增長ETF(00981A)在去(2025)年5月掛牌上市，至4/1僅花不到1年的時間，規模就衝上1062.57億元，正式晉升為首檔千億級主動式ETF。

而清明連假前，台股雖因美國總統川普未如預期宣布自伊朗撤兵，全國演說老調重彈，讓市場大失所望，台股終場下跌602.39點，最終收在32,572.43點。而00981A以成交量25萬678張，躍上台股成交量排行第4名。

首檔規模跨過千億門檻的主動式ETF

根據集保結算所統計，持有00981A的投資人超過39.8萬名，位居主動式ETF首位，同時躍上台股ETF受益人數第10名，可見投資人對主動式ETF的接受度正在快速上升。

根據統一投信官網4/1公告，00981A以每股淨值10元出發，目前淨值突破20元大關；規模已從掛牌時28億元，攀升至1,062.57億元，增幅高達約3682%，是目前唯一規模跨過千億門檻的主動式ETF。而去年11月掛牌的主動統一全球創新ETF(00988A)，規模則從62億元壯大至133.22億元，是自今年以來，規模增加最顯著的海外主動式ETF。

在主動式ETF受益人數方面，根據集保結算所截至3/27統計，共有14家投信業者參與，已發行23檔主動式ETF，總受益人數約124.88萬人。其中，由統一投信所發行的00981A、00988A受益人數合計高達近46.8萬人。

網友：3月跌沒多少，算是主動式中很能扛的

回顧去年5月以來，台股加權指數從約2萬點來到3萬3千點左右，漲幅超過6成，向全球投資人展現了台股投資價值。而00981A以每股淨值10元出發，目前淨值突破20元大關，並成為史上第一檔規模超越千億的主動式ETF，象徵台灣資產管理市場又往前邁進一步。

對於00981A表現，不少網友認證00981A真的強，這一波也很抗跌，認為00981A整個3月跌沒多少，算是主動式中很能扛的。不過也有網友認為，00981A可以當投資部位之一，不適合全歐印(All In)。

00981A改為季配息後，日前配發0.41元，4月10日就可以收到入帳通知。若想靠這檔ETF達成「月領1萬元」，需要準備多少資金？換算下來，大約需要74張才能穩穩達標；以4/2收盤價20.22元計算，總投入成本約150萬元。

投資00981A前，先搞清楚3個重點

不過，財經YouTuber「棒棒的理財失控週記」提醒，投資00981A前，先搞清楚3個重點

1、配息不固定

目前0.41元配息，很大一部分來自換股操作所賺取的「資本利得」，如果一旦遇到市場修正，未來配息就存在下修的風險。建議規劃現金流時，預留約兩成的波動空間。

2、二代健保補充保費

是否需要繳納補充保費，關鍵在於配息中的「股利所得比例」。如果配息主要來自價差，股利所得低於2萬元，就不需要繳納2.11%的補充保費。

3、匯費成本

00981A配息由彰化銀行撥付。若入帳銀行不同，可能會被扣10元跨行轉帳費用。一年約40元，雖然不多，但長期投資仍是一種成本。

主動式ETF波動大：投資宜採分批進場

「棒棒的理財失控週記」提醒，00981A承襲「統一奔騰基金」過去10年平均約18%的年化報酬血統。如果能持續維持選股優勢，透過「股息+淨值成長」雙引擎推動，資產翻倍時間確實可能縮短。但投資人也必須正視主動式ETF的雙重波動特性。

但如果投資人無法忍受15%到20%的波動，就很難參與後續反彈。因此策略不應該一次性投入，而是採取分批進場或定期定額。

本文授權自今周刊，原文見此。

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