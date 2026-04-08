敘豐股價大漲84%！載板設備新寵、如何憑2數字黏牢輝達供應商 助欣興良率成長近3成？

撰文‧王子承

由光電業轉戰ABF產業，設備廠敘豐企業憑藉微粒控管技術，助欣興ABF載板良率提升，獲大客戶買單，躍居AI供應鏈的關鍵廠商。

走近桃園的敘豐企業八德廠，周遭盡是大片農田，沒有高科技聚落的氣勢，但這家外觀低調的本土設備廠，10多年來一直是蘋果供應鏈要角，近年更晉升為輝達AI晶片載板的關鍵設備供應商。

敘豐前身名為乙豐，早期從事PCB軟板設備生產，但經營不善，身為投資人的現任董事長周政均父親周坤麟，擔心資金無法回收，1998年親自上陣帶領研發團隊，這才讓公司步入正軌。

周政均指出，早期許多日本面板廠在台灣設有工廠，但若全線採用日本製設備，不符合經濟效益。敘豐趁此機會，積極與日立等日本企業洽談合作溼製程設備，說服日商讓他們從小量設備試做起。

日商「閃電抽驗」練就好品質

溼製程，包括用化學藥液清洗樹脂殘渣、電鍍蝕刻銅箔打造電路，最後徹底洗淨殘留在產品上的化學物質，任何一道程序只要出現絲毫誤差，就可能讓產品導電功能異常而報廢。

周政均回憶，當年日本客戶為顧及未來產線良率，常親自拿著微粒計數器進廠突擊檢查，正是這種磨練，逼出了敘豐在微粒控管與潔淨度上的功力。

熬過嚴格的要求後，日商開始將設備需求外包給敘豐代工，讓公司業務從軟板擴展到液晶面板用溼製程設備，後續更進入觸控面板業者GIS、TPK及勝華等，打入蘋果iPhone供應鏈。

在智慧型手機起飛的2010年，敘豐曾賺超過一個股本，﹁當時市面上每六支蘋果手機中，就有一支的觸控面板是使用我們生產的設備。﹂周政均說。

但隨著中國供應鏈崛起，面板產業毛利率下修，敘豐的大客戶勝華宣布破產清算，身為設備商的敘豐也因被倒帳差點倒閉，所幸拿回部分欠款，才挺過難關。

眼看中國觸控面板殺價競爭，加上手機市場成長趨緩，敘豐深知如果繼續跟中國廠商拚價格將是死路一條， 因此決定在2015年二度轉型，憑著過去在光電業累積的微粒控管與潔淨度技術，搶攻高階IC載板市場。

但一開始這條轉型路走得不輕鬆，因為敘豐的設備報價，比同業貴了一些，﹁傳統載板廠，一開始很難理解敘豐的價值。﹂敘豐總經理杜松穎坦言。

直到2018年，載板大廠欣興電子旗下的明興光電團隊，為了開發一項與玻璃相關的專案，積極尋找有處理經驗的廠商，才為敘豐帶來切入載板供應鏈的契機。

一名欣興高層回憶，當年的敘豐，在技術或配合度都令公司印象深刻，因此也讓它協助集團同樣在發展的ABF載板業務。

杜松穎分析，由於微粒汙染會造成載板線路短路，高階產品線對微粒控管的要求因此愈來愈高，敘豐當年經日商磨練的設備特色，正好派上用場。

良率、市占高 跟著欣興上位

周政均指出，欣興導入敘豐的溼製程設備後，良率成長近3成，因此在高階產線上，敘豐開始取代原有的台灣供應商。2025年，來自欣興的訂單，占敘豐營收67％。﹁是因為敘豐能力夠，我們才決定全面導入。﹂欣興高層強調。

由於欣興是輝達高階AI伺服器載板的主要供應商，獲得這家指標性大廠信賴，大幅提升了敘豐的能見度，近期計畫擴產ABF載板的大廠臻鼎、景碩，都正在與敘豐聯繫洽談合作。

周政均指出，有業者直接表明與敘豐洽談合作的原因：﹁因為你們在高階FCBGA載板設備市占率最高。﹂就連幾家日本載板大廠，也主動上門徵詢合作。

敘豐的產品不僅限於溼製程，公司在2015年合併貼合機與撕膜機業者法商台灣歐特瑪科技後，也擴展了乾製程自動化產品線，也因此與台灣半導體龍頭廠結緣。

杜松穎指出，在內嵌被動元件製程中，某部分須做PI膜撕離流程。敘豐在克服高黏度的撕膜瓶頸後，開發出的首台設備即獲得晶圓代工龍頭下單，打入蘋果使用的載板供應鏈。

此外，載板化學鍍膜生產線雖導入自動化天車，但設備占地龐大、潔淨度控制不易，敘豐也開發出垂直單片製程架構、推出新式自動化方案，正跟客戶推廣中。

一名法人觀察，敘豐溼製程設備應該能於今年第3季認列營收，今年營收預計雙位數百分比成長。不過法人提醒，一般PCB設備廠本益比大約落在20倍上下，而敘豐今年以來股價已大漲84％，目前本益比偏高，提前反映了市場對未來的成長預期。

憑著同時擁有載板與面板設備的雙重開發經驗，敘豐也正積極將技術延伸至玻璃基板︵TGV︶，相關產品已被應用在玻璃基板產線上小量生產。

不過杜松穎直言，玻璃基板要真正成為市場主流並實現大規模量產，恐怕要等到2028年，甚至2030年後，但未來發展可期。

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