《乩身》登Netflix全球Top10！金馬視覺鬼才把宮廟加了好萊塢 3千多特效鏡頭登台劇之巔

撰文‧徐采薇

睜開眼，柯震東飾演的少年韓杰在一片荒蕪的地獄中醒來。他目睹父母因他而受煉獄酷刑，於是哭著向三太子認錯，答應成為祂在人間的代理人——「乩身」，替祂處理滯留人間的孤魂野鬼，並對抗邪惡勢力。

故事由此展開。

這部改編自同名小說、充滿奇幻元素的台灣影集《乩身》，歷時七年籌備，終於在4月2日於網飛（Netflix）首播，一上線就衝上台灣單日排行榜首位。

要拍神怪玄幻題材，鬼氣妖身都不只考驗演員演技，戲要超現實，又不能失真，關鍵就在於不惜成本打造的「特效」。為了還原小說裡的地獄場景與打鬥場面，《乩身》總共使用了高達3千多顆特效鏡頭，為台劇史上之最。而背後操刀者，是台灣在地團隊「再現影像」視覺特效總監郭憲聰。

提到郭憲聰，他絕對是台灣特效領軍人物，他曾3度獲得「金馬最佳視覺效果獎」肯定，包括電影《返校》、《鬼才之道》再到近期的《雙囍》、《大濛》等，都出自他手。

即使特效師隱身幕後，但對郭憲聰來說，為一部作品「擬真」幻境，是他持續突破框架、累積技藝的一條長路。

從學生時代，郭憲聰對美術就興趣濃厚。「我的開始跟很多學動畫的人一樣，功課不好，但喜歡繪圖、藝術。」戴著圓眼鏡、笑容靦腆的郭憲聰，撓了撓頭，有些不好意思地說。

然而在當年，傳統觀念是「念美術沒前途」，老爸老媽不讓一心想考美術班的郭憲聰「玩」美，他只好順著長輩期待，去實踐大學讀資訊管理。

但這無法阻止郭憲聰對繪畫、影像的渴求。資管課堂上沒樂趣，他就往框架外頭看。當時，宮崎駿、皮克斯的動畫作品正紅，很快他就愛上看動畫，即使不愛念書，郭憲聰卻能為了弄懂動畫軟體，整天泡在誠品書店看書自學。

「選擇做喜歡的事很重要，畢竟沒人喜歡工作。」那時的他，真正找到了自己的熱愛。在研究所，他毅然轉換跑道，到南台科技大學念動畫設計，正式踏上學動畫、拍片的路。

畢業後，他加入中影，跟著時任技術總監兼廠長曹源峰學習，經歷剪輯、燈光等各種訓練。其中「特效」工作更是他獨鍾的技藝，這段期間，他自告奮勇參與了《翻滾吧！阿信》等片的特效工作，真功夫就這樣慢慢被磨礪。

能獨當一面後，他在2017年創業成立「再現影像」。初期，這僅是一家10人公司，但成軍第2年，就靠著電影《返校》闖出名堂，2019年擴增到60人，如今已接近90人，成為台灣特效的重要山頭。

日韓做不到的台灣本色

幻化「尪仔標」變法器 巧織虛實世界觀

若說《返校》是他生涯的一座高峰，《乩身》則是郭憲聰眼中的另一座里程碑。

2018年，《返校》剛拍完，郭憲聰就收到《乩身》邀請，彼時台灣奇幻劇本先例甚少，因此當他看到該劇對特效需求極高時，心中難得生起怯意，「真的可以嗎？經費夠嗎？」但最終，他對挑戰好作品的渴望，戰勝了恐懼，即使經費尚未到位，他仍決定豁出去接下案子。如他預料，這部劇的籌備果然困難重重。

為了爭取資金，團隊得先拍攝片長40分鐘的試播集供網飛評估，短短時間，要呈現世界觀，又要加入大量特效。

特效還不是用好用滿就行，它們必須成為替劇情服務的「整體概念」。小說裡，每個角色都有不同的打鬥招數、風格，「起初特效的量大到不知道怎麼規畫。」郭憲聰苦笑，後來團隊中的概念組總監突發奇想，參考日本動畫模式，以火、風、水等屬性和顏色區分每個角色的招數，這才有了方向。

方向定好後，更重要的是得做出特色。《乩身》監製莊淳淳當時無意間說了一句話：「希望是日本、韓國做不到的，只有台灣團隊能做出來的美學。」這句話也成了郭憲聰奉為圭臬的準星。

於是，他嘗試在《乩身》中加強台灣意象，從場景開始，劇中的「東風市場」裡紅色、綠色的鐵門，莊嚴肅穆的廟宇，到角色手中持有的法器，都是特效團隊結合現實與虛幻的結晶。

尤其是三太子賜予主角韓杰的童玩「尪仔標」，能變化各式各樣的法器、招數，他們既參考了廟宇傳統壁畫，也加入好萊塢的國際化風格，試圖與對岸傳統動畫電影《哪吒之魔童降世》做出區隔，光是這塊特效就修改了一年以上。

「既要傳統，又要國際，拿捏很難。」郭憲聰試圖為每個特效做出最好的選擇，直到試播集要交片前一刻都還在改。

所幸苦心沒有浪費，試播集順利爭取到網飛青睞，有資金支撐，也讓他更有底氣大展拳腳。雖然網飛不願透露成本，但業界推估《乩身》八集成本上看1.8億元，台灣特效，終於跟郭憲聰一起有了大顯身手的機會。

團魂碰撞讓美學升等

柯震東靈動亮相帥爆、挑戰難搞虛擬棚

談起作品，郭憲聰語氣熱烈了起來，主角韓杰登場前，他特意用網飛最在意、用以串連戲劇脈絡、引發懸念的「鉤子」，故意不讓他露臉，以神祕人的姿態英雄救美。

柯震東飾演的韓杰，在戲中為陳姸霏扮演的葉子擋下鬼火，「透過葉子的觀點，我們觀眾才第一次清楚看到韓杰，這段是特效與攝影的完美配合，在調光階段，我們一起修正那幾個特效，讓韓杰的亮相鏡頭很帥。」攝影指導包軒鳴回憶。

包軒鳴眼裡的郭憲聰，帶著特效技術的刀，卻不會只抱守本位，反而積極跟攝影、跟團隊溝通意見想法，這讓合作效益得以最大化。

同時，在該展現實力時，郭憲聰則不吝大膽運用新技術，挑戰台劇極限。在《乩身》，他挑戰過去鮮少台劇使用過的LED虛擬棚（LED Volume），「我不做安全牌特效，這樣不會進步。」郭憲聰充滿幹勁地說。

相比傳統綠幕棚，LED虛擬棚能利用巨型螢幕投放場景，有讓演員身歷其境、減少後製去背成本等效果。而再現影像2022年底就與友達光電合作，在中影片廠建置了LED虛擬製作攝影棚。

《乩身》中的地獄場景，便全程在LED虛擬棚拍攝，共歷時3天。由於使用經驗太少，郭憲聰一開始在硬體、軟體上接連出錯，「當時壓力很大，畢竟是我提議要這樣拍的。」但後來他一一排除錯誤，看到成品，辛苦終究值得。

「這部特效比重很高，做壞掉就慘了。」郭憲聰坦言，他有不能失敗的壓力，「很多人問我，什麼是好特效？我覺得好特效應該是它抽掉後，故事就不成立。」他知道，《乩身》就是這樣的作品。

不過，即使已費盡心血，自我要求嚴格的他，仍有些不滿意，「我每次看前3集，都快得憂鬱症。」他毫不掩飾地說，有些鏡頭是2019年試播集裡的片段，如神龍太子的宮殿、法器「火尖槍」等，都因為時間因素沒能重拍，現在回頭看，技術早已經落後，美中不足。

不過，缺憾也是精進的動力，特效技術演變快速，他必須跟上國際腳步。

他舉例，「韓國特效很強，《勝利號》品質接近好萊塢，《Kpop獵魔女團》也是。」他曾參訪韓國、越南，發現韓國人做特效時不眠不休，連越南也有許多韓國投資的特效公司，讓他大為震撼。

雖然台灣無法、也不需要複製韓國模式，卻也能借他山之石，透過好劇本培育新人，讓產業盈利，爭取更好的待遇留下人才，繼續打造好作品，才能出現正向循環。

而在郭憲聰眼裡，即使前路漫漫，他仍懷抱技術與熱情，篤信著台灣特效能走向國際。

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