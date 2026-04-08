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PCB史上首檔「千金股」！金像電從10元股價浮沉 楊長基父子「十年磨一劍」 如何迎大翻身？

聯合新聞網／ 今周刊
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電子工業之母穿上 AI 禮服：台灣 PCB 產業的千金轉身與材料戰爭

2026年3月19日，金像電股價衝破千元大關，成為台灣 PCB 史上首檔「千金股」。這場平地一聲雷，震碎了市場對 PCB「低毛利、純代工」的標籤，宣告長年退居幕後的「電子工業之母」，正式迎來技術為王的高光時刻。

從苦工到主流：金像電的十年磨一劍

「很多 PCB 廠都是苦過來的！」金像電的翻身史正是產業縮影。翻開年報，2015 年董事長楊長基曾面對 EPS 僅 0.18 元的寒冬；2017 年接棒的楊承澤，也在年報中寫下品質與結構調整的艱困。

直到 2020 年，隨著雲端運算與 AI 勢頭燃起，金像電 EPS 從 0.24 元躍升至 3.82 元，股價也擺脫票面，以倍數之勢成長，更在 2025 年靠著 AI 伺服器產能全開，寫下 EPS 19.47 元的驚人成績。

這並非特例。欣興、華通等大廠股價也在一年內翻倍成長。根據 Prismark 預估，2026 年全球 PCB 市場將達 957 億美元；TPCA 理事長張元銘更樂觀預測，台灣 PCB 產值今年有望突破 1.5 兆新台幣。

AI 驅動的技術變革：材料與製程的極限挑戰

PCB 過去被視為支撐晶片的「神經與血管」，但在 AI 時代，主機板不再只是載體，而是效能的天花板。AI 伺服器對電訊號穩定度近乎苛求，這迫使 PCB 產生質變：

1. 材料升規：傳統 E-glass 玻纖已難勝任，具備低損耗特性的 NE-glass 與高剛性、熱穩定的 T-glass 成為標配。

2. 製程難度：AI 伺服器板動輒超過 20 層，導致導通孔形成極高深寬比。為了消除訊號反射，必須導入精準度極高的背鑽製程（Back-drilling），在公厘之間剔除多餘殘樁。

3. 內含價值提升：單台 AI 伺服器的 PCB 價值，已抵得上七台傳統伺服器。以 NVIDIA B300 為例，其主板與加速模組板（OAM）層數皆超過 20 層，採用 M8 等級超低損耗材料，技術壁壘守住了先行者的獲利空間。

台灣供應鏈的機會：從代工走向規格參與

在這場賽局中，台灣已形成全球唯一的「全產業鏈試煉場」：

• CCL 領航：台光電穩坐全球 AI 伺服器 CCL 龍頭，聯茂與台燿則積極布局泰國與高階高速材料。

• 玻纖與銅箔：台玻與富喬受惠於 Low Dk 材料需求；建榮因日東紡入股，具備承接高階訂單的想像空間；金居則在高階銅箔方案中扮演隱形支柱。

• 設備與載板：欣興利用與輝達的默契強攻 OAM 市場；華通則將HDI技術應用到衛星通訊與AI領域。

未來挑戰：材料主導權與生態系對抗

儘管榮景璀璨，台廠仍面臨核心材料研發主導權掌握在外商手中的隱憂。要真正站穩腳跟，必須展現三大突圍野心：

第一，深耕材料研發。 日東紡跨越近世紀的研發史告訴我們「材料沒有捷徑」，台廠需投資時間的護城河。

第二，啟動生態系對抗。 單打獨鬥已過時，要藉由群體作戰強化對系統大廠共同開發（Co-design）的話語權。

第三，善用本土聚落優勢。 日月光執行長吳田玉強調，台灣擁有從晶圓、封測到 PCB、EMS 最密集的生產圈。台廠應爭取在第一時間進入系統端驗證（System-level Validation），讓台灣材料從「替代料」翻轉為「首選料」。

當 AI 時代讓硬體重新成為價值核心，台灣 PCB 產業從幕後走向台前。這場革命才進入中局，若能以定力深耕底層材料，台灣將有機會從技術跟隨者，翻轉成為全球規格的制定者。

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