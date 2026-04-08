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他從年滾金流50萬到月滾50萬…每存到100萬 投入非投等債賺7-8%「以息滾股」

聯合新聞網／ 今周刊
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文．張孝瑜

在傳統投資觀念中，風險與報酬呈現正比，追求高收益往往意味著必須忍受較大本金波動，摩爾證券投資顧問分析師謝晨彥提出一套打破常規的「享樂型投資法」，他個人靠著每存到100萬，投入非投等債賺7-8%「以息滾股」，每個月至少滾出50萬現金流。他認為，人性貪嗔癡是必然，只要透過良好資產配置，就有機會「用配息支付娛樂、日常開銷」，不須消耗本金也能達成資產增長與生活品質的雙贏。

非投等債優於美債與高股息ETF？

「投資非投資等級債，用配息再投資成長型股票或支付生活開銷。」是謝晨彥認為一舉兩得的投資組合：既可減少本金波動，又有相對穩定配息，同時達成資產增長需求。謝晨彥坦言，過去非投等債又被稱為高收益債或垃圾債，但經過金管會法規管制與金融機構設計改良，違約率已大幅降低。

他解釋，非投等債（原高收益債）透過篩選剩餘還債年限僅 1 至 2 年的債券，將存續期間大幅降至2年以下，對發債公司而言，僅剩最多2年即可將債還完，進行下一輪資金借貸，違約反而對公司不利，現在較不易發生違約問題。

對他而言，非投等債是停泊資金重要避風港，既能提供約 7% 穩定配息，又能規避利率升降息的劇烈衝擊。

謝晨彥分析，美國公債存續期間長達 17年左右，其有兩大痛點：利息相對較少且價格波動較大。他解釋，影響債券價格的關鍵在於「存續期間」，存續期間越長，受利率波動影響越大。但是美債的規模太大，影響因素不僅限於利率，還包括政府舉債與市場供需問題。

非投等債可避免高股息ETF本金波動較大問題，在配息上僅受匯率影響，大約可達7%~8%殖利率；高股息則需考量所得稅與補充保費等相關費用。

拒絕苦行僧生活 用「利息」支付欲望

他觀察到許多人為了存錢買市值型 ETF 而過著極其節儉的生活，但這往往會磨滅理財的動力，「為什麼我們要忍耐？我不想忍 ！」謝晨彥建議，當累積到一筆本金（如： 100 萬元），應將其轉入非投等債 。

「你可以用別人幫你賺的錢，來付各種開銷 。」他舉例，100 萬資金投入後，每月可產生約 5,000 多元利息，這筆錢可支付分期買手機、出國旅遊或租車費用 。他認為人都有欲望，與其壓抑，不如透過現金流規劃讓生活更有感。

謝晨彥曾 2008 年金融海嘯投資慘況，建議在累積本金過程中，如有三年內短期目標要買車、出國等較大筆開銷，應將本金放在定存，避免本金損失，「我不想要到時有任何閃失。」若本金放在股市當中，100萬可能慘遭虧損，即使遞延大筆消費，但心情上會感到巨大痛苦，一切必須從頭再來。

雙幣配置與「息滾股」長線佈局 打造套利系統

若短期內並沒有大筆支出需求，謝晨彥建議，先透過穩定方式達成階段性本金目標，再利用非投等債配息去「定期定額」買進高成長性的市值型 ETF。這種「用息滾股」的策略，能讓資產在 20 年滾出上千萬，且過程中本金相對安全。

此外，謝晨彥也提醒投資人應注意匯率風險。由於台灣發行的非投等債多以台幣計價，但實務上非投等債是投資美元資產，一旦台幣升值，息收就會減少，因此他建議可以選擇扣美元產品平衡，如QQQ。因為QQQ是追蹤美國那斯達克100指數的美國科技類型ETF，成長力道強勁，「當 QQQ 好的時候你就不用擔心債券不好，債券好的時候，QQQ不好你也不會太在意。」他比喻，如同一邊賣傘、一邊賣太陽眼鏡，無論晴天雨天，都能有所收穫。更多精彩內容，歡迎收聽《Today來讀冊》Podcast >>https://bty.pse.is/8waupj

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本文授權自今周刊，原文見此

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