每年這時 世界都有大事！謝金河揭去年清明「關稅秘辛」：這次川普會給驚喜還驚嚇？

撰文‧謝金河

記得去年的此時。川普2.0，每年的這個時候，世界都有大事！去年是對等關稅宣布，今年是伊朗。這幾天世界的焦點都在美國動員一切力量搶救一位滯留在伊朗的上校武器官，這是美國精神，也是美國最偉大的力量。

回想去年的這個時候，4月2日川普拿著手板，大聲唸出每個國家的稅率，台灣和印尼都是32%，越南46%⋯⋯！對等關稅揭開序幕。美國道瓊工業指數在3日重挫1679，次日又跌2231，第三天又跌349，指數一下子跌至36611.78，標普跌至4835.04，費城半導體跌至3388.62。

美國股市帶動全球股市崩跌，台灣正值清明連假，大家都焦慮地在等候7日一大早的股市開盤，夜晚府院高層來電詢問明天台股會怎樣？我說至少開盤就跌2000點以上，大多數的公司都會跌停板。政府高層問我要不要護盤？我說不用！護盤沒有用。

7日上午我在阿里山車站準備搭福森號，同仁的朋友都很關切股市會怎樣？我說今天不必看盤，因為幾乎所有的股票開盤就躺平，而且一價到底。果然火車開動，我就看到台股全面重挫，加權指數大跌2065.87，跌幅9.7%。次日再跌772.4，到了9日又跌1068.19。台股連跌三天，到9日我坐上計程車，這位司機股票套牢，大罵川普。

大家都很關注的台積電一開盤848元，一價到底；次日跌32元，到816元；到9日又跌31元，出現最低價780元，這是最好的買點。而這個時候台大管理學院副教授邱宏仁出來說台積電跌破500元，魏哲家要下台！後來成為話題。

為了穩定大家的信心，我說台積電800元以下是最好的買點。而這個時候，張錫接受媒體訪問時表示，這是川普的人造熊市，逢低可以找買點！在危機中，我看見張錫的勇氣。

今年的春假結束了，明天是4月7日台股重挫一週年，這次是伊朗牽動的世界變局。去年全球股市崩盤，川普在他的自媒體告訴大家「Strong Buy！」他宣布給各國豁免90天和美國協商關稅，從此股市轉危為安。這也呼應了一開始我說的川普三部曲：驚嚇，驚奇到驚喜！

這次川普不停地在叫板，要伊朗來談判，川普也拉高威脅的口徑，全球股市看著油價在擺盪，川普接下來會給大家驚嚇？或者是驚喜？

本文授權自今周刊，原文見此。

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